Improvisation und Seltsames

Hellwege - Von Henrik Pröhl. Es tobt an diesem Wochenende mal wieder ein Hurricane um die Häuser, und gut 65 000 Musikbegeisterte toben in Scheeßel mit. Dass es auch etwas weniger stürmisch zugehen kann, beweist eine junge Band um den Trompeter Uli Beckerhoff am vergangenen Freitag im Heimat- und Kulturhaus (HuK) Hellwege. In dieser Mittsommernacht soll vor nicht ganz so vielen Zuhörern die neue CD „Diversion“ vorgestellt werden, die im Februar erschienen ist.

Wie kommt es, dass der große Beckerhoff bereits zum fünften Mal den Weg nach Hellwege gefunden hat? „Das sind persönliche Beziehungen“, erklärt Edwin Bohlmann, Veranstalter der Kultur-Reihe. Etwas detaillierter wird da Beckerhoff selbst: „Bei Bohlmanns gibt es Butterkuchen und selbst gemachtes Chili con Carne, so lecker, dafür komme ich bis zum letzten Atemzug.“

So triviale Gründe sind es also, die den Musiker in die Wümme-Provinz locken. Schon sehr bald hat sich der Saal gefüllt, warten gut 80 Zuhörer auf den Auftritt der fünf Musiker. Die Mittsommernachtssonne flutet durch lichte Räume des HuK. Und schon legen die Jungs los. Es geht zunächst unaufgeregt, soft und irgendwie sommerlich zu, wird später aber auch freejazzig, wild und ungestüm. Wird so was wirklich komponiert? Einer, der sich auskennt, bestätigt: „Das ist in Noten notiert, hat aber improvisierte Anteile.“

Schlagzeuger Niklas Walter ist ein Teufelskerl, langt ins Volle und lässt es aberwitzig rasseln, rauschen, grummeln und krachen. Moritz Götzen kniet sich voller Inbrunst in seinen Kontrabass und scheint mit ihm tanzen zu wollen. Gitarrist Julian Fischer entlockt seinem Instrument wohlvertrautes, vor allem virtuoses Jaulen in allen Frequenzen, aber auch Sounds, von denen niemand weiß, woher er die hat. Richard Brenner streichelt entrückt sein Piano, taucht schier hinein, sorgt immer wieder für Melancholie, spielt aber auch vertrackt bizarre Passagen. Uli Beckerhoff, großer Altmeister der Trompete, sitzt im Kreise seiner Jungs, strahlt souveräne Ruhe aus und produziert Töne, bei denen man genau hinhören muss, wie sie gemeint sind.

Er plaudert mit dem Publikum über seine Musik. Manche Stücke haben seltsame Inhalte: Da wird mal Tiramisu oder der verhasste Kinder-Urlaub in Italien vertont, es darf aber auch mal eine Talkshow sein, die hier zum Klingen gebracht wird. Der „Tango tragico“ erzählt eine emotionale Geschichte voller Erotik, Ironie und Komik, da heult schon mal der Kontrabass und blecht grotesk die gestopfte Trompete. Wie kommt das beim Publikum an? „Das ist jetzt fies“, sagt ein Zuhörer, der sich in der Szene auskennt. „Mir fehlt heute der Kick.“ Anders hört das eine Dame mit Konzert-Erfahrung: „Das war sehr lyrisch und angenehm für die Seele.“

In der zweiten Hälfte des Programms spielt sich die Band in Rage. „Manchmal muss es auch ein bisschen laut sein“, erklärt Uli Beckerhoff. Warum auch nicht? Und das Publikum scheint sehr damit einverstanden zu sein. Eine musikalische Sternstunde mit ganz anderem Sound bilden Piano, Bass und Schlagzeug als Trio. Da wird der Klang rund und weich. „Wir kommen zum letzten Stück des Abends“, kündigt Beckerhoff an und macht eine bedeutungsvolle Pause: „Es sei denn…“ Natürlich gibt es eine Zugabe, es ist schließlich Mittsommernacht, da sollte man nicht zu früh nach Hause gehen, schon gar nicht, wenn einem Niklas Walter zeigt, was auf dem Schlagzeug möglich ist. Ganz große Show, die hoffentlich bis zum Hurricane zu hören war.