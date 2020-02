Immer neu motiviert

Sottrum – Wenn Anfang März der Sportabzeichen-Stützpunkt wieder die Aktiven aus der Samtgemeinde Sottrum auszeichnet, gehört Johann Bösen auf jeden Fall zu den Exoten. Mit mittlerweile 92 Jahren ist er seit Jahren der mit Abstand Älteste von mehreren hundert Sportlern, die Jahr für Jahr teilnehmen. Dabei ist er eher zufällig auf dieses Hobby gestoßen. Er sieht es eher pragmatisch: „Man muss in Bewegung bleiben, sonst geht das irgendwann nicht mehr.“

Ehrlich sein muss man aber schon, denn mit 92 Jahren stößt man schon mal sportlich an seine Grenzen – auch Bösen. Wer glaubt, ihn regelmäßig durch die Wieste-Gemeinde Joggen sehen zu können, irrt. Selbstverständlich sind die Anforderungen für das Sportabzeichen ohnehin an das Alter angepasst: Bösen zum Beispiel fährt für das Abzeichen in Bronze immer Fahrrad – 20 Kilometer in maximal 79 Minuten und im Sprint 200 Meter innerhalb von 43,5 Sekunden –, wirft den Medizinball mindestens 3,5 Meter und den Schleuderball 10,5 Meter weit. Meistens schaffe er allerdings das silberne Abzeichen, so Stützpunktleiterin Marlies Loss. Bösen hält sich dafür in der Hauptsache mit Gymnastik fit. Er sei nie in einem Sportverein gewesen, sagt er.

Dennoch, in seiner Familie war er der Erste, der das Sportabzeichen absolvierte, und schon da war er bereits 75 Jahre alt. „Man hat mich damals gut aufgenommen, sie waren sehr nett zu mir.“ Eigentlich war er anfangs nur neugierig, doch am Ende ist er geblieben. Seitdem habe er Jahr für Jahr immer die Bedingungen für ein neues Abzeichen erfüllt. „Heute machen alle in der Familie das Sportabzeichen“, sagt er. Das führt erneut zu etwas Außergewöhnlichem: An ihrer Familienurkunde sind vier Generationen beteiligt, so Loss.

Sportabzeichen in dem Alter sind laut der Stützpunktleiterin noch etwas Besonderes, in dem Sinne, „dass er noch über Jahre die Herausforderung sucht“. Loss geht allerdings davon aus, dass es in Zukunft mehr werden. Die Menschen würden älter und dabei fitter werden. Schon jetzt würden viele 70- bis 80-Jährige geben, die das Abzeichen ablegen, im Bereich des Kreissportbundes seien es aktuell rund 60. Die hätten bereits in frühen Jahren angefangen und blieben dabei, solange es geht. Der Stützpunkt habe ein Auge auf diese Teilnehmer und frage auch schon mal nach, wie sie drauf sind. Im Fall von Bösen fährt zur Sicherheit auch immer jemand auf der Radstrecke mit. „20 Kilometer mit dem Rad sind schon heftig für einen über 90-Jährigen“, so Loss.

Die Verleihung der Sportabzeichen findet am Samstag, 8. März, im Forum des Sottrumer Gymnasiums (Schillerstraße 11) statt. Sie beginnt um 11 Uhr. Rund 450 Abzeichen werden dann verliehen.

Ab Mai ist dann die nächste Chance, das Abzeichen zu erreichen, denn dann startet die neue Saison. Dann stehen die Prüfer wie in jedem Jahr mittwochs an der Sportanlage am Bullenworth bereit.