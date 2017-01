Schulen erklären: Immer mehr auffällige Kinder

Sottrum - Von Jessica Tisemann. Immer mehr auffällige Kinder besuchen die Schulen, der Bedarf steigt auch an Grundschulen und am Gymnasium. Das ist das Ergebnis der Sitzung des Schulausschusses der Samtgemeinde Sottrum.

Das Geld, das die Samtgemeinde jedes Jahr auf freiwilliger Basis dafür ausgibt, ist also sinnvoll angelegt. Eigentlich ist das Land Niedersachsen für die Finanzierung des Schulsozialarbeit zuständig. Das läuft aber noch nicht wirklich an. Das wiederum sorgt dafür, dass nicht jede Schule den gewünschten Anteil bekommt.

Für die Grundschulen kommen 45.500 Euro zusammen. Das Gymnasium benötigt für die acht Stunden knapp 12.000 Euro, die Oberschule käme auf 26.000 Euro. Eine Kofinanzierung des Landes Niedersachsen gibt es ausschließlich bei der Oberschule – eine 75-Prozent-Stelle wird vom Land finanziert.

Doch der Bedarf an Schulsozialarbeit steigt an allen Schulen an – das machten die Experten den Ausschussmitgliedern deutlich. Vor allem an der Oberschule mache sich der Anstieg bemerkbar. Grund genug, dass der Direktor André Barth einen Antrag an die Samtgemeinde gestellt hat und sie darum gebeten hat, eine halbe Stelle zu finanzieren. Kostenpunkt: 26.000 Euro.

„Ich weiß, dass das noch einmal mehr Geld ist, dennoch stehe ich hier und biete Sie, dem Antrag zuzustimmen“, so Barth. Er erklärte, dass die Zuweisungen des Landes nur aufgrund der Schulgröße – 390 Jugendliche besuchen die Oberschule momentan – und nicht nach dem tatsächlichen Bedarf erfolgen würden.

Anzahl an schwierigen Fällen steigt

Vor allem die hohe Anzahl an Heimkindern sorge dafür, dass es viele schwierige Fälle an den Schulen gibt. Das untermauerte auch Annette Römer, Schulleiterin der Grundschule in Horstedt, die ihrem Kollegen bei dem Antrag beisprang: „Ich weiß, wie viele schwere Fälle ich dir jedes Jahr schicke.“

Doch die CDU verdeutlichte, dass die finanzielle Lage der Samtgemeinde die Unterstützung für die Oberschule in der Form unmöglich mache. „Wir haben lange drüber diskutiert und schlagen vor, 25 Prozent zu gewähren, damit die Oberschule wieder auf ihre 100-Prozent-Stelle kommt“, so Hans-Jürgen Krahn. „Wir kürzen unseren Zuschuss, damit das Land seiner Pflicht nachkommt“, erklärte Friederike Paar (CDU).

Auch die SPD sah das ähnlich. „Emotional würde ich Ihnen das Geld immer zugestehen, aber ich sehe in diesem Fall auch das Land Niedersachsen in der Pflicht“, sagte Ilse Behrens. Jan-Christoph Oetjen (FDP) und Stefan Heinrich (Grüne) hingegen wollten den Antrag der Oberschule unterstützen.

Mit vier Ja- zu sieben Nein-Stimmen unterlagen sie damit jedoch. Bei sieben Ja- und vier Nein-Stimmen empfahl der Ausschuss, der Oberschule einen Zuschuss von 25 Prozent zu gewähren. Die Ansätze für die anderen Schulen bleiben, wie sie sind.

