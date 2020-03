„Ich bin und bleibe erreichbar“

Sottrum – Seit Mai gehört der Sottrumer FDP-Politiker Jan-Christoph Oetjen dem Europäischen Parlament an. Zurzeit geht es dort inhaltlich ordentlich zur Sache. Eine ganze Reihe von Themen beschäftigen die Europapolitiker und damit auch den früheren Landtagsabgeordneten aus der Wiestegemeinde. Wir haben beim 42-Jährigen nachgefragt, wie die Lage zurzeit aus seiner Sicht so ist.

Herr Oetjen, wie geht es Ihnen in Brüssel?

Gut. Sehr gut sogar. Die ersten Wochen und Monate sind schnell rumgegangen. Es gab gleich von Anfang an wichtige Themen zu bearbeiten. Und natürlich muss man sich auch erst mal zurechtfinden, es ist doch alles viel größer im Europäischen Parlament.

Welches Thema beschäftigt Sie zurzeit am meisten: Der Coronavirus, die sich erneut abzeichnende Flüchtlingskrise oder die Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten?

Ganz klar die Asyl- und Migrationsfragen. Aber das auch nicht erst seit Zuspitzung der Lage. Meine Fraktion und ich weisen seit Monaten auf die drohende Eskalation hin und versuchen, mit Anträgen und Anfragen konstruktiv an einer Lösung zu arbeiten. Bereits im September habe ich zum Beispiel einen Antrag zum EU-Haushalt initiiert, der Gelder für eine staatliche europäische Seenotrettung bereitstellt.

Warum?

In der Flüchtlingspolitik kann es nur eine europäische Lösung geben. Die Nationalstaaten ducken sich hier teilweise weg und versuchen Alleingänge. Hier kann und muss die Europäische Union sich beweisen. Wie das aussehen kann, habe ich federführend für meine Fraktion ausgearbeitet, denn ich bin im Innenausschuss der zuständige Sprecher. Im Zentrum einer europäischen Asyl- und Migrationspolitik müssen die Menschen, nicht die Nationalstaaten, stehen. Und zwar die Menschen, die zu uns nach Europa wollen, und ganz besonders auch die Menschen, die hier bereits leben.

Dennoch ist es sicherlich gut, auch über die anderen beiden Themen zu sprechen. Inwieweit sind diese auch für Sie als Europapolitiker von Bedeutung?

Der Coronavirus beschäftigt uns derzeit sehr. Auch hier kann man von einer europäischen Herausforderung sprechen. So ein Virus macht ja nicht an der Grenze halt. Da macht es schon Sinn, dass man von Brüssel aus unterstützt und begleitet. Und die Koordinierung zwischen den Mitgliedsstaaten war und ist sicherlich verbesserungsbedürftig. Aber für mich als Liberalen ist dabei auch ganz klar: Gesundheitspolitik gehört in die Hände der Mitgliedsstaaten. Die Mitgliedsstaaten wissen am besten, welche Maßnahmen sinnvoll und wirkungsvoll sind.

Wie sehr wird in „Europa“ über das diskutiert, was in Thüringen passiert?

Für uns FDP-Abgeordnete im Europäischen Parlament ist das natürlich ein gewaltiges Thema. Wir waren alle fassungslos. Das Verhalten des Kollegen aus Thüringen war falsch. Ich bin froh, dass er seinen Fehler schnell eingesehen und behoben hat. Aber das Thema bewegt einen. Auch hier im Europäischen Parlament zeigen wir ja jeden Tag klare Kante gegen die rechten Parteien. Eine Zusammenarbeit kommt weder für die Kollegen der FDP noch für die gesamte liberale Renew-Fraktion, der wir angehören, infrage.

Was sagen Sie ihren Kollegen aus anderen Ländern zum Umgang der deutschen Politik mit der AfD?

Wir unterhalten uns ausführlich darüber. Rechtsextreme Parteien sind kein alleiniges deutsches Problem. Sehen Sie sich die französische Rechte rund um Marie le Pen an oder die italienische Lega Nord. Hier im Europäischen Parlament haben die Rechten etwa 70 Sitze. Wir Deutschen haben eine besondere Verantwortung, da wir mit den Erfahrungen unserer Geschichte leben. Trotzdem bleibt Rechtsradikalismus ein europäisches Problem.

Ihre persönliche Wahrnehmung hier in Ihrer Heimatregion hat zuletzt deutlich abgenommen. Wie gehen Sie damit um?

Ich bedaure das selbst am meisten. Das Europaparlament bindet mich als Abgeordneten mit Plenar- und Ausschusssitzungen 42 Wochen im Jahr. Ich bin hier vor Ort sehr verwurzelt, bin hier aufgewachsen und geprägt. Ich trage Rotenburg im Herzen und vieles aus meiner Heimat beeinflusst meine Arbeit in Brüssel. Zum Beispiel mein Engagement für landwirtschaftliche Themen. Und ich bin und bleibe erreichbar. Durch moderne Kommunikationsmittel ist das auch auf Distanz häufig möglich.

Lässt es sich ändern, dass Europa für Ihre Region greifbarer wird?

Absolut. Denn viele Entscheidungen, die in Europa getroffen werden, betreffen die Region. Überlegen Sie einmal, wie viele europäische Mittel über Dorferneuerung oder Leader in den Landkreis fließen. Manchmal wird aber leider lieber auf Europa geschimpft, als die positiven Seiten zu betonen. Ich merke auch, wie schwierig es ist, europäische Themen in den Medien zu transportieren. Oft höre ich „Das betrifft uns nicht“ – dabei ist das grundfalsch. Vielleicht müssen wir alle daran arbeiten.