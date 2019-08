Hypnose oder göttliche Gabe?

+ Höchste Konzentration: Jeseok Bang scheint seine Gitarre hypnotisieren zu wollen. Foto: Pröhl

Mit dem Konzert des jungen Südkoreaners Jeseok Bang ist die diesjährige Rotenburger Gitarrenwoche fortgeschrieben worden. Er gilt als riesiges Talent in der Szene. Und auch sein Auftritt in der Ahauser Marienkirche hat gezeigt, dass derartige Bühnen für einen Künstler seiner Kapazität in Zukunft wohl zu klein sind.