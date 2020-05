Der Hygieneplan liegt bereit

Nirgends kann man Hygiene-Konzepte besser umsetzen als im Fitnessstudio, so Jeanette und Holger Ihnen. Sie betreiben eines am Sottrumer Ortsrand. Foto: Röhrs

Sottrum – Jeanette und Holger Ihnens Blick geht Richtung Berlin. Am Mittwoch wollen dort Bund und Länder über weitere Lockerungen der Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie sprechen. Die beiden hoffen auf ein paar Worte, die sie in den Wochen seit Beginn der Viruskrise kaum gehört haben: etwas zur Situation der Fitnessstudios.

Dem Ehepaar aus Bremen gehört das Prolife Fitnessstudio an der Alten Dorfstraße in Sottrum. Mittlerweile geht der Betrieb mit zehn Mitarbeitern in seinen zweiten Lockdown-Monat. Doch während seit einiger Zeit die ersten Lockerungen beschlossen und umgesetzt werden, muss das Studio wie alle anderen geschlossen bleiben. Holger Ihnen ist merklich frustriert. Die Menschen strömen zu Hunderten in die Möbelgeschäfte, doch die Geräte im kleinen Sottrumer Studio müssen weiter stillstehen. Dabei sei der Betrieb doch systemrelevant, so seine Überzeugung, denn er fördere die Gesundheit. Und Hygienekonzepte könne man in einem Fitnessstudio mit am besten umsetzen. Herr und Frau Ihnen sitzen auf einigen Sesseln inmitten ihres verwaisten Betriebes. Jemand macht einen Witz. „Ja, wir lachen noch“, Holger Ihnen wird lakonisch, „aber eigentlich geht uns der Arsch auf Grundeis.“

Während andernorts die Geschäfte wieder laufen, bleibt hier alles zu. Von der Politik hören die Ihnens dazu kein Wort. „Wenn es wenigstens das wäre.“ Die Branche scheint ein Lobbyproblem zu haben. Politiker, die Ihnen angeschrieben hat, hätten sich seinen Worten nach kaum zurückgemeldet. Lediglich der Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil (SPD) und Landrat Hermann Luttmann (CDU) hätten geantwortet: Das entscheide Berlin, habe es von ihnen geheißen. Tatsächlich entscheidet im Falle der Fitness-Familie Ihnen aber nicht Berlin, sondern die Landesregierung in Hannover – es grüßt der Föderalismus. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sitzt beim virtuellen Bund-Ländertreffen zu den Lockerungen mit am Tisch. Er hat am Montagabend immerhin dafür geworben, bei den nächsten Lockerungen „alle Bereiche“ in den Blick zu nehmen. Also auch die Fitnessstudios.

Rund 500 Mitglieder hat laut Holger Ihnens Angaben das Prolife in Sottrum. Sie hätten einen Altersdurchschnitt von etwa 47 Jahren, sind im Vergleich zu den großen Ketten also verhältnismäßig alt. Das Studio trägt den Zusatz „Gesundheitssport“, und die meisten der Kunden haben eine medizinische Vorgeschichte, erläutert das Paar. Sie lindern ihre Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle, Arthrose, Nebenwirkungen von Krebstherapien, den Muskelrückgang beim Älterwerden und mehr. Fällt das Training aus, kämen die Schmerzen auch zurück, so Holger Ihnen. Zwar biete das Studio in dieser Zeit auch Videokurse an, doch gerade ältere Mitglieder seien dafür nicht empfänglich, berichtet Jeanette Ihnen. Zudem könne ein Trainer auf diesem Wege keine Haltung korrigieren. Es fehle das Zwiegespräch mit dem Kunden. Dabei komme hinzu, dass das Training zur Stärkung des Immunsystems beitrage. „Und brauchen wir jetzt nicht gerade das?“, fragt Holger Ihnen.

Rund 30 000 Euro macht das Studio derzeit monatlich Verlust, so Holger Ihnen. Über Wasser halten könne man sich nur durch eine Übereinkunft mit den Kunden. Die Vielzahl zahle weiter ihre Beiträge, auch wenn sie die Einrichtung aktuell nicht besuchen dürfen. So seien zumindest die laufenden Kosten gedeckt. Doch es ist ein Überleben auf Pump, eine Art Kredit. Wenn der Laden irgendwann wieder läuft, bekommen die Mitglieder nach und nach vielleicht einen Gratismonat oder andere Vergünstigungen als Kompensation. „Das ist unser Glück.“

„Wer mit dem nötigen Abstand zu anderen in einem Geschäft einkaufen geht oder sich beim Sport im Fitnessstudio fit hält, sollte das tun können“, hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kürzlich gesagt. Ein Satz, der zum einen Hoffnung schürt, aber auch das Unverständnis verstärkt, dass der Laden immer noch zu bleiben muss. Das Hygienekonzept steht, sagt Jeanette Ihnen. Im Prinzip müsse man nur noch Markierungen auf dem Boden anbringen, die Klebestreifen liegen bereit. Im Prolife würde man viele der Geräte absperren, um den Mindestabstand zu waren. Außerdem würde man immer nur 20 Kunden gleichzeitig in die etwa 900 Quadratmeter große Einrichtung lassen. Nach einer Stunde müssten sie raus (geduscht wird zuhause), dann schließen die Ihnens und ihre Mitarbeiter für eine halbe Stunde wieder alles ab, um die Einrichtung zu desinfizieren. Dann kann der nächste Durchgang mit den nächsten 20 Kunden starten. „Wir nehmen das sehr ernst“, so Jeanette Ihnen. Die Mitglieder müssten sich anmelden, und darin sehen Holger und Jeanette Ihnen einen großen Vorteil. Da sie immer wüssten, wer im Haus ist, könnten sie so die Nachverfolgung von Covid-19-Fällen erleichtern, sollte bei einem Mitglied eine Infizierung festgestellt werden. „Das kann kein Supermarkt“, sagt Holger Ihnen.