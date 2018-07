Hundebesitzer zahlen rund 47 000 Euro im Jahr

Besitzer von Hunden in der Samtgemeinde rund 47 .000 Euro in die kommunalen Kassen ein.

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Für den Bürger sind es nur wenige Euro im Monat, doch die Sottrumer Gemeinden nehmen durch die Hundesteuer insgesamt mehrere zehntausend Euro im Jahr ein. Nun sollen sie nach Plänen der Gemeindebürgermeister erhöht und angeglichen werden. 40 Euro soll der erste Hund im Jahr kosten. Kommt ein zweiter Hund hinzu, sind 60 Euro zusätzlich eingeplant, für den dritten und jeden weiteren Hund 70 Euro. 500 Euro außerdem, sofern ein Hund ein gefährlicher ist. In Kommunen wie Reeßum, wo aktuell ein vergleichsweise geringer Hundesteuersatz gilt, steht dadurch eine Erhöhung um bis zu 40 Prozent im Raum. Wir haben einige Hintergrundinformationen zum Thema zusammengetragen.

Welche Summen nehmen die Gemeinden durch die Hundesteuer ein?

Spitzenreiter ist als größte Gemeinde Sottrum selbst. Rund 21 500 Euro hat der Wieste-Ort im vergangenen Jahr eingenommen. Das hat eine Nachfrage bei allen Verwaltungen ergeben. Die zweitgrößte Mitgliedsgemeinde Ahausen hat 2016 6 300 Euro von den Hundebesitzern einkassiert. Danach gehen die Zahlen bis auf 3 400 Euro (Bötersen) runter. Zusammen nehmen die Samtgemeinde-Mitglieder schätzungsweise 47 000 Euro ein. Das Geld fließt aber zu 100 Prozent in die jeweiligen Gemeindekassen. Den günstigsten Satz in der Samtgemeinde hat aktuell Reeßum, wo der erste Hund jährlich 24 Euro kostet. Die Gemeinden Hellwege und Horstedt liegen mit 25 beziehungsweise 26 Euro knapp dahinter. Ahausen, Bötersen und Hassendorf verlangen jeweils 30 Euro im Jahr, den höchsten Satz hat Sottrum mit 36 Euro.

Was geschieht mit dem Geld?

Grundsätzlich sind die Gemeinden nicht verpflichtet, die Abgabe zweckgebunden einzusetzen. Das Geld fließt in den Haushalt, und wird dort teilweise „hundebezogen“ ausgegeben. In den meisten Gemeinden wurden sogenannte Hundetoiletten und Kotbeutel gekauft. Zum Beispiel in Reeßum – mit dem gewünschten Effekt: „Gefühlt hat sich in Reeßum die Zahl der ,Tretminen‘ deutlich verringert. Und bei Bedarf werden wir sicherlich noch weitere Stationen aufstellen“, so Bürgermeister Marco Körner (BLW). Auch Sottrums Bürgermeister Hans-Jürgen Krahn (CDU) schließt eine Aufstockung der bestehenden Hundetoiletten nicht aus. In Ahausen gibt es spezielle Papierkörbe, Beutel gibt die Gemeinde kostenlos heraus. Hundetoiletten bedeuten aber auch laufende Kosten, etwa durch ihre Leerung, Bestückung oder Wartung durch die Bauhöfe und Gemeindemitarbeiter.

Warum treiben Kommunen die Hundesteuer überhaupt ein?

Hassendorfs Bürgermeister Klaus Dreyer (SPD): Durch die Hundesteuer sollen laut Finanzministerium des Bundes „vornehmlich ordnungspolitische Ziele verfolgt werden. Sie soll zum Beispiel dazu beitragen, die Zahl der Hunde zu begrenzen.“ Vor Ort haben sich seiner Auskunft nach mehrfach Bürger über von Hunden hinterlassene Fäkalien beschwert. „Noch säubern die Hassendorfer Straßenanlieger überwiegend die Seitenstreifen“, so Dreyer. Wenn sie es nicht mehr tun, müsste die Gemeinde verstärkt ran.

In Sottrum geht es auch darum, der Finanzverwaltung die Abrechnung zu vereinfachen. Daher sollen Abrechnungszeitraum und Steuersatz harmonisiert werden. Warum senkt man die Steuer nicht, um diese Ziele zu erreichen?

„Alle Kommunen sind gerade in letzter Zeit mit neuen Aufgaben belastet worden. Um nicht in finanzielle Schieflagen zu kommen, ist es geboten, vorhandene Einnahmemöglichkeiten zumindest im Bereich der Samtgemeinde im Gleichklang auszuschöpfen“, sagt Hellweges Bürgermeister Wolfgang Harling (SPD). Die Hundesteuer sei eine Möglichkeit für die Kommunen, Einnahmen zu erzielen, die nicht vernachlässigt werden sollte. „Eine Senkung oder gar Abschaffung der Hundesteuer käme meines Erachtens nur dann in Betracht, wenn die Finanzausstattung der Gemeinden auf andere Weise vom Land oder vom Bund verbessert wird. Das ist aber nicht zu erwarten.“ Ahausens Verwaltungschef Claus Kock (CDU) weißt darauf hin, dass eine Senkung der Hundesteuer für einige Kommunen ein „gravierender Schritt nach unten“ wäre. Ohnehin sei die Höhe der Hundesteuern in der Samtgemeinde im Vergleich zu anderen Ortschaften immer noch sehr niedrig.

Ab wann würde der neue Hundesteuersatz gelten?

Das ist schwer abzusehen. Da die Gemeinderäte einem von der Samtgemeindeverwaltung verfassten Satzungsentwurf zustimmen müssen. Das wird nach den Sommerferien der Fall sein, kann sich vereinzelt aber bis in den Herbst ziehen. Ein konkretes Datum, wann die Hundesteuer auf der Tagesordnung steht, gibt es für Bötersen, wo der Gemeinderat am 30. Juli darüber beraten wird. Reeßums Bürgermeister Körner: „Es wäre aus meiner Sicht sicherlich sinnvoll, sich vor der Erstellung des Haushalts 2019 damit zu beschäftigen.“ Sein Hassendorfer Amtskollege Dreyer hofft, dass sich die Gemeinden dem Ansinnen anschließen und die Finanzverwaltung auf diesem Wege entlasten. „Die Bewältigung der zahlreichen Jahresabschlüsse seit 2012 sollte jetzt absoluten Vorrang haben.“

Wie realistisch ist Steuererhöhung?

Das kommt auf die Gemeinde an. In Hassendorf hat der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss dem Satzungsentwurf bereits zugestimmt, nun muss der Rat den Beschluss absegnen. In den Gemeinden, wo die Erhöhung deutlich größer ausfällt, ist wohl noch Redebedarf. Auch für Sottrum kann Bürgermeister Krahn keine Prognose abgeben: „Wir haben als Kommune nur den Gleichklang mit den anderen Gemeinden der Samtgemeinde gesehen und wollen uns nicht entziehen. Viel wichtiger sind sicherlich die gleichen Zahlungstermine in der Samtgemeinde.“ In der Tat scheint es unstrittig, den Turnus der Abrechnung zu vereinheitlichen. Stand jetzt fordern die Gemeinden die Hundesteuer teilweise unterschiedlich oft im Jahr ein. Die Frage nach dem Finanziellen könnte unabhängig davon später von den Räten entschieden werden.

Kommentar: Nur ein Lippenbekenntnis

Man merkt es den Bürgermeistern in der Samtgemeinde an, gerne reden sie nicht über die geplanten neuen Hundesteuer-Satzungen. Selbst wenn es für den einzelnen Hundehalter nur um wenige Euro im Monat mehr geht – wenn überhaupt –, das Wort „Steuererhöhung“ dröhnt regelrecht über das Thema hinweg. Das hört niemand gerne – insbesondere, wenn viele den Sinn der Abgabe generell kritisch sehen. Dass sich eine Verwaltung unnötige Arbeit ersparen möchte, ist legitim. Deshalb ist es auch sinnvoll, die Zeiträume der Abrechnung einheitlich zu gestalten. Die Gemeinde-Chefs hätten allerdings besser daran getan, sich genau darauf zu konzentrieren und auf diesem Wege gleich ein Stück Bürokratie aus der Welt zu schaffen. Einen neuen und höheren Steuersatz hätten sie gleich den Gemeinderäten überlassen sollen. So aber machen sie eine unglückliche Figur. Denn man merkt den Bürgermeistern auch an, dass sie selbst nicht einer Meinung sind. Die Samtgemeinde hat sieben Mitglieder, das ergibt im Zweifel auch sieben verschiedene Meinungen und Interessen. Klar, sie haben sich auf einen Satzungsentwurf geeinigt. Aber der ist am Ende eben nur das: ein Entwurf. Einige von ihnen werden dabei aber im Hinterkopf gehabt haben: letzten Endes wird nicht in der Bürgermeister-Runde entschieden, sondern Zuhause in den Gemeinden. Dort, in den Räten, wird es Gegenwind geben, schließlich horcht auch der Bürger auf, wenn das Wort „Steuererhöhung“ fällt. Da wird ein Satzungsentwurf schnell zu einem Lippenbekenntnis.