Hüter der Reeßumer Geschichte

Reeßum - Von Antje Holsten-k–rner. Seit mehr als vier Jahrzehnten recherchiert der Reeßumer Werner Röhrs zu Familienstammbäumen und über die Geschichte seines Heimatortes Reeßum. Doch eine Frage beschäftigte den heute 85-Jährigen besonders: „Was passiert mit den Unterlagen, wenn ich nicht mehr bin?“ Sein Wunsch, alles für die Nachwelt zu erhalten, geht jetzt in die Erfüllung, denn im Gemeindebüro hat ihm Reeßums Bürgermeister Marco Körner einige Schränke zur Verfügung gestellt. Das ist nur der Anfang für den Aufbau eines Gemeindearchivs.

Mit Reinhard Hops, Änne Rosebrock, Christiane Looks, Heiko Kahrs und Rolf Wedemeyer hat Werner Röhrs Mitstreiter gefunden, die verhindern wollen, dass die Geschichte der Gemeinde in Vergessenheit gerät. Ursprünglich waren die meisten von ihnen 2009 angetreten, um im Rahmen der Verbund-Dorferneuerung einen kulturhistorischen Pfad aufzubauen. Daher schloss sich die Kreisnaturschutzbeauftragte Christiane Looks der Gruppe an. Die Mitglieder mussten jedoch feststellen, dass eine Umsetzung nicht in der geplanten Form realisierbar ist.

Ein Meeting im vergangenen Sommer sorgte aber für eine ganz neue Richtung. „Wir kamen im Gasthaus Seeger mit Werner Röhrs ins Gespräch und hörten von seiner Idee zu einem Gemeindearchiv in Reeßum“, erinnert sich Reinhard Hops. Schnell sprang der Funke über. Obwohl Christiane Looks in Eversen zu Hause ist, fesselte sie das Thema sofort. „Ich habe Geschichte studiert“, verrät sie. Um sich aus erster Hand zu informieren, fand nicht nur ein Treffen mit dem Leiter des Kreisarchivs statt, sondern es wurden auch die Archive in Nartum und Hassendorf besucht. „Nartum ist der Maserati bei den Archiven“, schwärmt Hops von der Organisation im Kempowski-Dorf.

Auf lange Sicht soll in Reeßum nicht nur Geschichte verwahrt, sondern die vorhandenen Unterlagen aufgearbeitet werden. „Ich kann mir gut eine Seminararbeit im Rahmen eines Schulprojektes vorstellen“, schlägt Christiane Looks vor, die mit solchen Projekten schon gute Erfahrung machen konnte. Voraussetzung ist dabei immer, dass ein Exemplar der Arbeit im Archiv verbleibt.

Besonders wichtig ist den Beteiligten, die Einwohner der Gemeinde, zu der die Orte Reeßum, Taaken, Clüversborstel, Schleeßel, Platenhof und Bittstedt gehören, mit ins Boot zu holen. Auf lange Sicht soll in Reeßum nicht nur Geschichte verwahrt werden, sondern auch damit gearbeitet werden können. „Beim Brainstorming fragten wir uns, wo die Gemeinsamkeiten der Dörfer liegen“, erzählt Christiane Looks.

Die Wahl fiel schnell auf alte Schulbilder. Hier haben sich bei den Beteiligten im Laufe der Jahre viele Fotografien angesammelt. „Darunter ist auch das Klassenfoto, auf dem Berlins ehemaliger regierender Bürgermeister Diedrich Stobbe, der in Taaken zur Schule ging und 1952 in Sottrum konfirmiert wurde, zu sehen ist“, verrät Rolf Wedemeyer, der bisher zehn Fotos beisteuern kann. Auch Heiko Kahrs aus Schleeßel verfügt über eine ähnlich Anzahl. Den größten Teil kann Werner Röhrs beisteuern, dessen ältestes Foto aus den Anfangstagen der Schulfotografie, die gegen 1880 begonnen haben soll, stammt.

Bei Kaffee und Keksen wird es am Sonntag, 3. März, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Reeßumer Mehrzweckgebäude die Gelegenheit geben, die Schulbilder, die aus den Jahren zwischen 1880 und 1970 stammen, anzuschauen. Präsentiert werden sollen die rund 50 Fotos in DIN A3. Daneben wird es das identische Foto im Kleinformat geben, auf dem jeder Schüler mit einer Nummer gekennzeichnet ist, und ein Blatt, auf dem alle bekannten Namen vermerkt sind. „Ich denke, dass wir bei dieser Gelegenheit mit vielen Einwohnern ins Gespräche kommen“, erwartet Looks. Die Schulfotos sollen nur der Einstieg sein. So sind weitere Themen wie Faslom, Gastwirtschaften und Kaufläden im Gespräch.

„Es wäre schön, noch mehr Leute für die Geschichte der Orte zu interessieren und daher näher zusammenzubringen“, hofft Marco Körner, der den Mitglieder der Arbeitsgruppe für ihr Engagement dankt.