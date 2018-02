Baugebiet nimmt erste Hürde

Sottrum - Von Matthias Daus. In seiner Sitzung hat der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Samtgemeinde Sottrum über eine Änderung des Flächennutzungsplanes abgestimmt. Im Detail geht es dabei um drei Flächen, für die eine Änderung der Nutzung vorgesehen werden soll.

Antragsteller ist hierbei die Gemeinde Sottrum. Im Bereich Everinghausen soll so die Möglichkeit für das Anlegen eines Angelteichs geschaffen werden. Des Weiteren wurden zwei Bereiche in Sottrum behandelt, die als Baugebiete für späteren Bedarf bereit stehen sollen.

In Sottrums Süden ging es anschließend um den Bereich am Baugebiet „Dannert III“. Besonderheiten hierbei sind ein Biotop, das unberührt bleiben wird und die Nähe zur Bahnstrecke. Empfehlungen der Deutschen Bahn bezüglich des Lärmschutzes wurden dabei in die Planungen mit einbezogen.

Da es der feste Wille der Gemeinde Sottrum ist, die örtliche Entwicklung auch im Norden des Ortes voranzutreiben, gibt es im Übergang vom Meyerhof zum Uhlenkampsweg in Richtung Clüversborstel einen weiteren Bereich für späteren Wohnungsbau. Durch die angrenzende Wiesteniederung ergibt sich hier ein Bedarf an Ausgleichsflächen und ein Sicherheitsabstand zum Überschwemmungsgebiet der Wieste.

Gemeinde in der Pflicht

„Auf dieser Beschlussebene befassen wir uns aber nicht mit den Details für diese Dinge. Wir stecken lediglich den groben Rahmen ab. Konkretere Maßnahmen erfolgen später über den Bebauungsplan und da ist dann die Gemeinde in der Pflicht“, erläuterte Samtgemeindebürgermeister Peter Freytag.

Die Pläne für die Änderungen lagen öffentlich aus, und in den Stellungnahmen der beteiligten Organe und Behörden sah Matthias Diercks von der Planungsgemeinschaft Nord keinen Handlungsbedarf, weshalb er dem Ausschuss die Empfehlung aussprach, eine Beschlussvorlage bezüglich der Änderung des Flächennutzungsplanes an die nächsten Instanzen weiterzugeben. Dem wurde einstimmig entsprochen.