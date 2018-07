Voice Over Piano spielt Musical-Highlights auf dem Sottrumer Kirchenvorplatz

Im Mai waren Thomas Blaeschke und Sara Dähn noch in New York. Nach einem Auftritt in der Stadt am Hudson River geht es im August nach Sottrum.

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Im vergangenen Jahr hatte man kein Glück. Dafür hoffen Band und Veranstalter in diesem Jahr umso mehr, dass das mittlerweile jährlich stattfindende Konzert von Sara Dähn und Thomas Blaeschke – zusammen Voice Over Piano genannt – am vorgesehenen Ort, dem Vorplatz der St.-Georg-Kirche, vonstatten gehen kann. Schließlich ist der Auftritt am Sonnabend, 11. August (19 Uhr), als Open-Air ausgelegt. Der Vorverkauf für die „Musical-Highlights“ startet am Montag.

Es ist gute Sitte geworden in Sottrum, das Voice-Over-Piano-Konzert. Jedes Mal steigende Zuschauerzahlen würden das belegen, sagt Blaeschke – Pianist und Entertainer des Duos, das aber wieder mit einer Band auftreten wird. 2017 seien es 240 Zuschauer gewesen, 2016 noch 180, 2015 „lediglich“ 140. Er ist zuversichtlich, in diesem Jahr die 300er-Marke zu knacken.

Neben ihm sitzt seine musikalische Partnerin und Sängerin Sara Dähn, gegenüber Karin Fuge-Venzke von der St.-Georg-Stiftung und Hans-Jürgen Krahn vom Heimatverein, die das Konzert zusammen mit den Rotenburger Stadtwerken veranstalten. Alle lächeln. Die Worte Blaeschkes hören sie gerne.

Blaeschke, ganz der Entertainer, ist kein Mann weniger Worte. Aber er hat auch viel zu erzählen, insbesondere, wenn man ihn auf Voice Over Piano anspricht. Vieles ist seit dem letzten Auftritt in Sottrum passiert. In den Vereinigten Staaten ist er mit Dähn gewesen. Auf einer Spendengala in New York haben sie gespielt, Fernsehauftritt inklusive. Im Oktober fliegen sie wieder für zwei Auftritte an die Ostküste der USA.

Blaeschke besinnt sich auf seine Wurzeln

Außerdem waren sie in Litauen, um vor Nato-Truppen zu spielen, oder traten im Berliner Kanzleramt auf. Und die, sagt Blaeschke unbescheiden, nehmen ja nicht irgendwelche Künstler. Von New York nach Sottrum? Kein Problem, sagt der Pianist. Auch wenn es heroisch klinge, wolle man seine Wurzeln nicht verlieren.

Das liegt zum einen an Sängerin Dähn, die mit ihren 27 Jahren schon so manche renommierte Auszeichnung erhalten hat, sondern vor allem an der Musik. Sie wird durch verschiedene Genres springen: Rock von Queen, Pop von Abba, Cats oder Evita aus dem Musicalbereich, Chansons von Kreisler, Neumann oder Holländer und Stücke von Udo Jürgens sowie der eine oder andere frühe Schlager.

Auch über Dähn redet Blaeschke gerne. Nicht nur Musicals kann die Bremerin singen, erzählt er, sondern auch „normale“ Songs. Ihr Repertoire sei breit gefächert, gehe quer durch die verschiedenen Genres. Im Tonstudio war das Duo auch, bald erscheint eine neue CD. Songs davon wird es auch in Sottrum zu hören geben.

Eine ziemlich bunte Mischung sei das Programm. „Aber wir wollen ja alle erreichen“, sagt Blaeschke. „Auch die, die ,nur‘ mitgeschleppt werden.“ Es seien teils neue, teils Klassiker im Programm. Denn „das wollen die Leute hören“.

Karten und Musikwünsche

Der Vorverkauf der Karten für das Voice-Over-Piano-Konzert am Sonnabend, 11. August, von 19 Uhr an auf dem Kirchenvorplatz startet am Montag. In Sottrum gibt es Tickets in der Buchhandlung Froben, Große Straße 18, und in der Buchhandlung und Touristik Wilkens, Große Straße 11. Darüber hinaus bietet die Band einen Kartenshop auf ihrer Website an.

Eine Karte kostet 19,50 Euro, für Schüler 15 Euro. Sollten bis zum 11. August noch nicht alle Karten verkauft sein, gibt es eine Abendkasse. Dort kostet der Eintritt 22 beziehungsweise 16 Euro. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Kirche statt.

Wie schon einmal bietet Voice Over Piano den Zuschauern an, das Programm selbst aktiv mitzugestalten. Diese können Musikwünsche äußern, aus denen die Band einige einstudieren wird. „Sicherlich kann nicht alles erfüllt werden, aber vielleicht das eine oder andere“, sagt Pianist und Entertainer Thomas Blaeschke. „Es kommt immer auf die Besetzung an“, sagt Sängerin Sara Dähn.

Denn schon 2017 waren die beiden nicht nur zu zweit, sondern mit einer Band in Sottrum zu Gast, deren Mitglieder zu den Orchestern bekannter Musicals gehören. Die Zuschauer können sich bis zum 4. August Songs aus dem Repertoire von Voice Over Piano wünschen. Das geschieht per E-Mail an Mail@VoiceOverPiano.com.