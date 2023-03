Horstedter Krippe bleibt zu: Personalmangel sorgt für vorübergehende Schließung bis August

Von: Nina Baucke

Die Horstedter Krippe bleibt bis Sommer geschlossen. Die Eltern fühlen sich mit der Situation alleine gelassen. © Röhrs

Das Licht ist aus in der Horstedter Kinderkrippe – zumindest vorerst. Zum August hin hofft Bürgermeister Michael Schröck wieder darauf, ausreichend Personal zu haben. Doch die Schließung stellt vor allem aktuell ein Problem für die Eltern dar, die auf die Einrichtung angewiesen sind.

Horstedt – Während im Horstedter Kindergarten „Wiestehummeln“ montags bis freitags nach wie vor Trubel herrscht, ist es im Gebäude gegenüber seit einigen Tagen ruhig. Und das wird Stand jetzt auch noch einige Zeit so bleiben, denn die Krippe ist geschlossen – vorerst bis zum 1. August. Davon geht zumindest Bürgermeister Michael Schröck (SPD) aus. Krankheitsfälle und Kündigungen hatten zu diesem Schritt geführt, der wiederum die Eltern der aktuell sieben dort betreuten Krippenkinder in arge Bedrängnis bringt.

„Wir fühlen uns nicht ernst genommen“, sagt Ingomar Kelbassa, dessen Kind die Krippe besucht. „Wir sind aus dem Ruhrgebiet nach Horstedt gezogen, ein wichtiger Grund war das nahe gelegene Angebot mit der Krippe.“ Zuletzt war die Krippe offiziell mit dreieinhalb Stellen besetzt, die beiden Vollzeitkräfte haben allerdings gekündigt – und mit dem verbliebenen Personal ist eine Aufrechterhaltung des Betriebs nicht möglich. „Da die Personalsituation auch im Kindergarten eng ist, können wir da nichts hin oder her schieben“, sagt Schröck.

Die Eltern sehen das anders: „Das ist das Verwerfliche aus unserer Sicht: Die Funktionstüchtigkeit des Kindergartens ist garantiert, die der Krippe nicht – anstatt irgendwie in den sauren Apfel zu beißen und beide Einrichtungen im Notbetrieb aufrecht zu erhalten“, sagt Alessia Hinrichs, deren Kind ebenfalls die Krippe besucht. Das sei vor den Kündigungen noch möglich gewesen – zumal die zusätzliche Springerkraft bei den „Wiestehummeln“ nicht nur für den Kindergarten, sondern auch für die Krippe eingestellt worden sei.

Die Situation ist offenbar nicht neu: Schon seit Monaten, so die Eltern, hatte die Krippe immer wieder kurzfristig aufgrund personeller Probleme schließen müssen. Ab und zu erreicht die Nachricht die Eltern morgens via Whatsapp, „manchmal stand ich aber auch mit meinem Kind vor verschlossener Tür“, sagt Angela Sternitzke. Sie hat ihre Tochter nun abgemeldet und nahe des Arbeitsplatzes eine Betreuungsmöglichkeit gefunden.

Für alle anderen braucht es Notfallpläne, aber nicht immer gibt es die. Die Großeltern leben weit entfernt, freie Tage sind von Arbeitgeberseite nicht immer machbar, die Eltern jonglieren mit der Kinderbetreuung am Arbeitsplatz, im Homeoffice, mit Minusstunden. Laut Alper Killer, ebenfalls Vater eines Horstedter Krippenkindes, müssten einige sogar in Betracht ziehen, ihre Stellen zu kündigen, um sich um ihre Kinder kümmern zu können: „Dabei gibt es einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz.“

Appelle an Bürgermeister Schröck hätten sich als fruchtlos erwiesen, so die Eltern. Man habe ihn vor einigen Wochen vergeblich über die zu dem Zeitpunkt drohende Kündigung der einen Vollzeitkraft informiert. Schröck wiederum betont, die Gemeinde versuche so schnell wie möglich, neues Personal zu finden. Zudem versuche die Gemeinde, Notprogramme aufzustellen. Aktuell befindet sie sich daher in Gesprächen mit der Sozialpädagogischen Familien- und Lebenshilfe (Sofa), die auch die Kinderhorte in der Samtgemeinde Sottrum sowie den Jugendtreff betreibt.

„Es gibt zudem die Möglichkeit, die Räume den Eltern zu überlassen, damit sie sich dort selber organisieren können“, so Schröck. Er betont: „Alle Stellen sind dabei, so gut wie es geht zu helfen – die Samtgemeinde, das Kreisjugendamt und das Landesjugendamt. Wir sind durchgehend am Rühren.“

Den Eltern reicht das nicht, zumal ihnen der direkte Ansprechpartner fehlt: „Herr Schröck sagt, er sei nur ehrenamtlicher Bürgermeister, Herr Bahrenburg als Samtgemeindebürgermeister sagt, er sei nicht zuständig und der Landrat lässt mitteilen, der Landkreis habe die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz den Gemeinden übertragen“, führt Kelbassa aus.

Zumal es nach wie vor noch keine Lösung für die Eltern gibt: „Die Lösungsvorschläge vom Landkreis waren keine: Man hat uns eine Liste mit Tagesmüttern übergeben, die bis zum August überbrücken sollen. Aber eben genau diese Überbrückung haben die von uns angefragten Tagesmütter abgelehnt. Oder die Betreuung war nur tageweise möglich“, kritisiert Kelbassa. „Wir bekommen keine Lösungen, sondern nur Aussagen darüber, was alles nicht geht. Unsere Kinder sind immer gerne in die Krippe gegangen. Jetzt wird das Problem auf ihren Rücken ausgetragen.“

Wenn jeder nur um sich selber kreist Kommentar von Nina Baucke Die immer wieder geforderte und auch stückchenweise umgesetzte Vereinbarkeit von Familie und Beruf stockt in Horstedt – zumindest bei den Krippenkindern. Wegen Personalmangel soll die Einrichtung für die ganz Kleinen voraussichtlich bis August dicht bleiben. Jetzt stehen die betroffenen Eltern nach fast drei Jahren Corona-Hin-und-Her wieder vor einem Problem. Peinlich ist dabei vor allem eins: wie sich die Instanzen gegenseitig den Schwarzen Peter zuschieben. Die Gemeinde sucht verzweifelt Personal, die Samtgemeinde ist nicht zuständig, der Landkreis wiederum, der den Rechtsanspruchauf einen Betreuungsplatz umsetzen soll, hat eben diese Umsetzung den Gemeinden überlassen. Jeder kreist hier nur um sich selbst – und dazwischen stehen die Eltern, die nicht wissen, wie sie Kind und Arbeit unter einen Hut bekommen sollen. Statt einfach nur die Schuld von sich zu schieben, sollten sich alle Beteiligten lieber um eine engere Vernetzung bemühen, um solche Engpässe aufzufangen. Auch der Landkreis macht es sich zu einfach, eine Telefonliste mit Tagesmüttern als Lösung zu schicken – von denen etliche keine Lösung sind.

Klar, Erzieher sind dieser Tage rar, die Arbeitgeber müssen schon einiges bieten, um Fachpersonal zu gewinnen, zumal dieser Job keiner für Amateure ist, den man mal eben so macht. Möglich, dass bis zum 1. August der Betrieb der Krippe wieder machbar ist – für Eltern ohne Betreuungsplatz eine ganz schön lange Zeit.