Nein zur Flächenausweisung: Horstedter Gemeinderat lehnt Photovoltaikfreiflächen ab

Von: Antje Holsten-Körner

Durch den Beschluss des Horstedter Rats bleiben diese Flächen vorläufig der Landwirtschaft erhalten. © Holsten-Körner

Der Horstedter Gemeinderat lehnt Photovoltaikfreiflächen ab - und CDU-Vertreter sprechen sich für die Windkraft aus.

Horstedt – Die Investoren für Photovoltaikfreiflächenanlagen in der Samtgemeinde Sottrum stehen in den Startlöchern. In der Gemeinde Horstedt, in deren Gebiet sich auch Potenzialflächen an der Autobahn befinden, wird es jedoch in absehbarer Zeit für sie keine Möglichkeit geben, zu investieren: Der Gemeinderat sprach sich bei seiner jüngsten Sitzung in geheimer Abstimmung gegen die Ausweisung von Flächen für die Photovoltaikanlagen aus.

Schon mehrfach hatte das Thema auf der Tagesordnung gestanden. Da den Ratsmitgliedern die bisherigen Informationen nicht ausreichten, waren dieses Mal mit Christoph Bunke und Joris Henschel, Projektleiter der Trave EE, ein Zusammenschluss der Stadtwerke Lübeck und Aachen mit über 20 Jahren Erfahrung mit Windenergie, Photovoltaik, Biogas sowie Kraft-Wärme-Kopplung, eingeladen. Für eine 40 Hektar große Fläche, die sich in Verlängerung der Horstedter Straße Zum Heiddorf auf der anderen Seite der Autobahn befindet, hatten die beiden Projektleiter bereits Pläne mitgebracht. Dies war in Absprache mit den Eigentümern der Flächen erfolgt.

Christoph Bunke stellte bei der Ratssitzung die von seinem Unternehmen bevorzugten Flächen vor. © -

„Ohne die Flächeneigentümer kann weder eine Photovoltaikfläche noch ein Windpark entstehen. Sie sind unsere wichtigsten Projektpartner“, betonte Bunke, hob aber auch die große Bedeutung der Kommune vor Ort hervor.

Für die Finanzen der Gemeinde Horstedt könnte sich der Bau einer Anlage sehr positiv auswirken. „Bei einem Anteil von 0,2 Cent je Kilowattstunde wären das bei einer Leistung von 36 Millionen Kilowattstunden 72 000 Euro für die Gemeinde“, rechnete Bunke vor. Noch mehr Einnahmen für die Gemeinde, führte er weiter aus, würden jedoch drei Windanlagen (90 000 Euro) oder eine Kombination aus Photovoltaik und Wind (160 000 Euro) bringen. „Dazu kommen 90 Prozent Anteil an der Gewerbesteuer, deren Höhe sich aber nicht seriös benennen lässt“, betonte der Projektleiter. Außerdem bietet sein Unternehmen den Anwohnern der Gemeinde einen subventionierten Stromtarif und die Möglichkeit von Beteiligungsmodellen an. Der Projektleiter rechnet mit mindestens zwei Jahren Zeit für die Umsetzung einer solchen Anlage. „Die Planung kann im Verlauf noch abgestimmt werden. Dabei ist Windenergie nicht ausgeschlossen“, sagte Christoph Bunke und machte deutlich: „Wenn wir die Wahl haben, dann lieber einen Windpark, denn dabei werden die Baugewerke gebündelt und es ist weniger Eingriff in die Natur.“

Wie stellen wir uns auf? Jeder möchte sein Haus gelöscht haben, aber kaum einer geht in die Feuerwehr.

Werner Dannigkeit (CDU) konnte die Einstufung des Horstedter Gebietes bei der Potenzialflächenermittlung nicht nachvollziehen. „Das ist ein Eldorado für Natur und Wildbestand“, erklärte der Christdemokrat. Und weiter: „Bei der Bodenverifizierung stecke ich nicht drin. Aber was vor zehn Jahren als zu feucht für eine Nutzung eingestuft wurde, wird durch den Klimawandel wieder interessant.“ Die 40 Hektar für Photovoltaik zu nutzen, bezeichnete er als „Katastrophe“ und wies auf einen „hart umkämpften Pachtmarkt“ hin. „Photovoltaik bin ich dagegen, Windkraft dafür“, erklärte Dannigkeit zum Abschluss. Sein Parteikollege Jörn Rethmeier stellte die Frage zu erneuerbaren Energien und zog als Vergleich die Feuerwehr heran: „Wie stellen wir uns auf? Jeder möchte sein Haus gelöscht haben, aber kaum einer geht in die Feuerwehr.“

Lars Ruschmeyer (CDU) griff den Ansatz „Flächenentzug“ von Werner Dannigkeit auf. „Ich kann dem so heute Abend nicht zustimmen und würde Windkraft bevorzugen“, sagte Ruschmeyer. Bei der Gelegenheit betonte Bunke nochmals, dass seine Firma Windkraft den Vorrang geben würde und hoffe, dass spätestens 2024/2025 Windenergieflächen ausgewiesen werden, die eventuell sogar in das Gebiet fallen.

Entscheidung im Samtgemeinderat

Gerne hätte Bürgermeister Michael Schröck (SPD) vor einer Abstimmung weitere Details im nichtöffentlichen Teil erläutert, Werner Dannigkeit bestand aber auf dem von ihm gestellten Antrag auf geheime Abstimmung im öffentlichen Teil. Mit einem Antrag zur Geschäftsordnung hätte dies verschoben werden können, doch Schröck verzichtete auf die Option. Mit sechs Stimmen, bei drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen entschied sich der Rat gegen den Flächenausweis. Diese Stellungnahme wird, wie auch die Stellungnahmen der anderen Mitgliedsgemeinden, wird an die Samtgemeinde Sottrum weitergeleitet. Eine Entscheidung, welche Flächen ausgewiesen werden sollen, wird voraussichtlich bei der Sitzung des Samtgemeinderates am 15. Dezember fallen, wenn die Änderung des 43. Flächennutzungsplanes auf der Tagesordnung steht.