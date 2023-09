Horstedter Gemeinderat: Arbeiten in einer Simulation

+ © Baucke Der Bauboom ist zumindest in Horstedt vorbei. Sieben Grundstücke stehen noch zum Verkauf. © Baucke

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Tom Gath schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Horstedter Gemeinderat tagt aufgrund einer Panne eigentlich gar nicht, diskutiert aber informell. Unter anderem der Nachtragshaushalt soll nun Ende September beschlossen werden.

Horstedt – Mit der Simulation einer Ratssitzung inklusive Bereisung und sogar einem zuhörenden Einwohner – so haben nicht etwa die Teilnehmer eines Schulprojekts, sondern die tatsächlichen Mitglieder des Horstedter Rats ihren Samstag am vergangenen Wochenende gestaltet. „Wir haben nur aus Spaß Entscheidungen getroffen“, sagte Bürgermeister Michael Schröck (SPD) ein paar Tage nach der ungewöhnlichen Freizeitaktivität. Der Grund für die informelle Sitzung liegt in einer anderen Freizeitaktivität von Schröck: „Ich war im Urlaub und habe zu spät eingeladen. Da hat die Samtgemeinde gesagt, dass wir nichts entscheiden dürfen.“

Das haben die Horstedter selbstverständlich akzeptiert, aber ihre nachbarschaftliche Zusammenkunft wollten sie sich trotzdem nicht nehmen lassen. Ende September steht ohnehin die nächste reguläre Ratssitzung an, dann sollen die nun vordiskutierten Tagesordnungspunkte formell beschlossen werden. Der wichtigste Punkt – und vermutlich auch der Grund für das genaue Hinsehen der Samtgemeinde-Verwaltung – wird dann die Absegnung des Nachtragshaushalts sein. „Verschiedene Posten haben sich geändert, weil wir unseren Haushalt dieses Jahr schon sehr früh verabschiedet haben“, erklärte Schröck. Er geht davon aus, dass eine derartige Aktualisierung in Zukunft häufiger notwendig sein wird.

Endausbau des Neubaugebietes verschiebt sich

Einige zusätzliche Ausgaben stehen nun auf der Horstedter Rechnung, aber ein großer Posten konnte vorerst gestrichen werden: Der Endausbau der Straße im Neubaugebiet „Bei den Doren“ verschiebt sich mindestens auf das kommende Jahr. Bisher brettern die Baugeräte über einen provisorischen Bitumen-Belag, die endgültige Pflasterung und die Entwässerungsgräben sollen erst angelegt werden, wenn das letzte Haus steht.

+ Michael Schröck hatte zu spät zur Ratssitzung eingeladen. © Privat

Bürgermeister Schröck – hauptberuflich Architekt – rechnet mit 300 000 Euro, die die Gemeinde dafür aufbringen muss. Aufgrund der derzeitigen Baukrise sind aber sieben Grundstücke noch gar nicht verkauft. Es könnte daher gut sein, dass der Endausbau der Zuwegung auch 2024 noch nicht ansteht. „Vor zwei Jahren hätten wir die Grundstücke alle verkaufen können, aber die Bauwut ist erstmal vorbei“, sagte Schröck. Der Bitumen-Belag sei ein gutes Provisorium und dem Haushalt schadet der Aufschub auch nicht: „Unterm Strich haben wir ein positiveres Ergebnis als geplant.“

Vorerst keine hybriden Ratssitzungen in Horstedt

Ein weiteres Vorhaben soll mit dem mutmaßlich Ende September folgenden Beschluss auf Eis gelegt werden: Die Einführung von Hybridsitzungen – also die zeitgleiche Teilnahme an Rats- und Ausschusssitzungen in Präsenz und digital – ist der Einschätzung des stellvertretenden Bürgermeisters und „Computerexperten“ Michael Wunder nach zu aufwendig. Wenn Ratsmitglieder zum Beispiel aus dem Urlaub zugeschaltet werden wollen, müsste auch sichergestellt sein, dass etwaige Fragen der Einwohner sowie alle Debattenbeiträge der Mitglieder stabil über das Internet verfolgt werden können. „Stille Post“ über drei Ecken sei laut Schröck keine Option für eine seriöse Kommunikation. Bis es in Horstedt hybride Ratssitzungen geben wird, dauert es also noch eine Weile. „Das soll die Samtgemeinde erst mal angehen. Wir müssen da nicht in der vordersten Reihe sein, das ist für uns etwas zu groß“, so Schröck.

Strittige Themen habe es auf der fiktiven Ratssitzung nicht gegeben, „wir waren ganz zufrieden miteinander“. Wenn bei der rechtssicheren Ratssitzung am 25. September über die Tagesordnungspunkte abgestimmt wird, rechnet Schröck mit keinen großen Überraschungen. Und mit genug Zeit für neue Themen, die sich bis dahin ergeben – dank der fleißigen Vorarbeit der Ratsmitglieder am vergangenen Wochenende.