Niedrigster Wert seit Beginn der Wasserstandswette im Jahr 1997

Zwei Meter zwischen Brücke und Wieste

+ © Holsten-Körner Gitte Lüdemann (v. l.), Anita Schmudlach und Bernd Flaig feiern mit dem ehemaligen Vorsitzenden Jürgen Schlobohm am Hus up’n Barg. © Holsten-Körner

Horstedt - Nachdem im vergangenen Jahr die Heimatvereine Horstedt und Mulmshorn den höchsten Wasserstand der Wieste an der kleinen Brücke in der Ortschaft Clünder seit Beginn der Wasserstandswette im Jahr 1997 verzeichneten, war dieses Mal genau das Gegenteil der Fall: Mit 2,03 Meter war der von Peter Flucks oben an der Brücke und Bernd Flaig im Wasser ermittelte Abstand ein Rekord in die andere Richtung.