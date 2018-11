Horstedt beantragt Tempo-30-Zonen

Das Tempo-30-Schild soll in Zukunft öfter in der Gemeinde Horstedt zu sehen sein. - Fotos: imago, Holsten-Körner

Horstedt - Von Antje Holsten-Körner. Die Gemeinde Horstedt setzt auf Verkehrsberuhigung. Der Rat hat sich am Montagabend mehrheitlich für eine flächendeckende Einführung von Tempo-30-Zonen ausgesprochen. Bis zur Einführung müssen allerdings noch einige Details mit der Landkreisverwaltung abgesprochen werden.

Mit sieben zu drei Stimmen votierten die Ratsleute, einen Antrag auf Anordnung der Zonen bei der Straßenverkehrsbehörde im Kreishaus zu stellen, die letzten Endes über die Einführung entscheidet. Das Tempolimit von 30 Stundenkilometern soll abgesehen von Kreisstraßen auf möglichst allen bewohnten Straßen in allen Ortsteilen gelten. Allerdings sind Ausnahmen nicht ausgeschlossen. „Vom Landkreis werden zusammenhängende Zonen gefordert, daher mussten wir noch einige Änderungen vornehmen“, so Bürgermeister Michael Schröck (SPD). Zum Beispiel ist der Kirchweg in Stapel noch strittig, da es sich dort um eine einzelne Straße handelt. Eine Tempo-30-Zone wäre dort darüber hinaus nur wenige hundert Meter lang.

Mit der flächendeckenden Umwandlung war Bernhard Goldmann auf der Ratssitzung gar nicht einverstanden. „Ein Großteil der Anlieger hält sich schon jetzt nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung“, meinte der WfB-Politiker. Gegen den dadurch entstehenden Schilderwald mit geschätzt 20 000 Euro Kosten sprach sich ebenfalls Manfred Romer (CDU) aus.

Auch seinem Parteifreund Werner Dannigkeit ist die großflächige Einführung ein Dorn im Auge. „Wir wollten in einzelnen Straßen 30-Stundenkilometer einführen, aber jetzt ist die Geschichte entglitten“, sagte er. Stein des Anstoßes war damals der Wunsch, lediglich die Geschwindigkeit auf der Nartumer Straße in Horstedt zu beschränken. Mit ihrer Meinung konnten sich die drei Kommunalpolitiker aber nicht durchsetzen.

Neben den Tempo-30-Zonen stand auch die eigene Besetzung des Rates auf der Tagesordnung. Der wird die restliche Legislaturperiode, die noch bis 2021 dauert, mit einem Politiker weniger auskommen müssen. „Jürgen Schlobohm hat auf seinen Sitz im Rat der Gemeinde verzichtet“, erklärte Schröck.

Der Rückzug fiel dem 70-Jährigen alles andere als leicht, doch gesundheitliche Gründe zwangen ihn zu der Entscheidung. Sieben Jahre engagierte sich der WfB-Politiker für die Belange der Gemeinde. „Ich bin damals in die Politik gegangen, weil ich die Schaffung von Bauplätzen bei uns gerne ausgeweitet hätte“, sagte Schlobohm, der sich das Motto „Nicht nur quaken, sondern mitentscheiden“ zu eigen machte.

Schon der Heimatverein profitierte von seiner Initiative, denn Schlobohm erweckte den Verein nicht nur 1994 zum Leben, sondern leitete ihn viele Jahre. Nach der Kommunalwahl 2016 hätte es einen Nachrücker gegeben. „Dieser hat jedoch auf sein Mandat verzichtet“, bedauerte Schröck. Denn nun könnten die Abstimmungen bei dem jetzt zehn Mitglieder zählenden Gemeinderat zu einem Patt führen.