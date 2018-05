Holzhaus in Hellwege brennt aus 

+ © Mediengruppe Kreiszeitung / Guido Menker Gegen 0 Uhr sind in der Nacht zum Freitag ein Holzhaus sowie ein Carport am Waldring in Hellwege in Brand geraten. © Mediengruppe Kreiszeitung / Guido Menker

Gegen 0 Uhr sind in der Nacht zum Freitag ein Holzhaus sowie ein Carport am Waldring in Hellwege in Brand geraten. Das Haus dürfte nach ersten Einschätzungen von Feuerwehrleuten vor Ort komplett zerstört sein. Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich keine Personen in dem Haus. Ein Nachbar hatte die Flammen bemerkt. Ein Feuerwehrmann erlitt während des Einsatzes bei einem Sturz leichte Verletzungen. Über die Brandursache und auch die Höhe des Sachschadens machten die Rettungskräfte in der Nacht keine Angaben. Mehr dazu im Laufe des Tages. (Fotos: Menker)