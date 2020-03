Holle rückt in den SPD-Vorstand

Sottrum – Die SPD in der Samtgemeinde Sottrum hat bei ihrer Hauptversammlung ihren Vorstand neu gewählt und die Delegierten bestimmt. Gerd Helms bleibt Vorsitzender, geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die Wahl erfolgte einstimmig. Eine Verjüngung erfuhren dafür die beiden Stellvertreterposten. Diese haben nun Mike Lünsmann aus Stuckenborstel und Dennis Holle aus Hassendorf inne. Als Schriftführer konnte Alexander Ziemann gewonnen werden, und der jahrzehntelang amtierende Kassenwart Gerhard Blödorn aus Bötersen erklärte sich bereit, die Kassengeschäfte auch in den nächsten beiden Jahren zu führen.

Neben den Beisitzern im Vorstand aus allen Bereichen der Samtgemeinde wurde Klaus Dreyer weiterhin als Pressesprecher berufen. Seniorenbeauftragter bleibt Ingo Ullrich, während Holle neben seinem Amt als stellvertretender Vorsitzender als Ansprechpartner für Jugendliche fungiert. Sein Vorgänger Lasse Rebbin wird ab sofort die Interessen der Sottrumer SPD auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene vertreten.

Der Hassendorfer Bürgermeister und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Samtgemeinderat, Klaus Dreyer, hob die dortige sachlich gute Arbeit hervor. Da keine Partei im Samtgemeinderat allein eine Mehrheit habe, müsse immer wieder um eine bessere Idee geworben werden, und das sei der SPD-Fraktion in vielen Fällen gelungen. Wie in anderen Samtgemeinden auch, befasse sich der Samtgemeindeausschuss seit einigen Wochen in ganztägigen Sitzungen mit der notwendigen Strukturreform innerhalb der Samtgemeinde-Verwaltung. Die Beratungen standen unter der Prämisse, dass die Personalsituation im Rathaus besonders im Finanzbereich noch wesentlich verstärkt werden müsse, um auch die rückständigen Jahresabschlüsse endlich schrittweise abarbeiten zu können.

Außerdem sei festzustellen, dass die ehrenamtlich geführten Mitgliedsgemeinden kurz- und mittelfristig entlastet werden müssten. Besonders für die Bürgermeister sei eine weitere bürokratische Belastung unverantwortlich. Auch aus dieser Sicht müssten im beziehungsweise am Sottrumer Rathaus baldmöglichst neue zeitgemäße Arbeitsplätze geschaffen und diese mit fachkundigem Personal besetzt werden. Die dortigen Belastungen allein im Schul- und Finanzbereich, aber auch im Bereich der Bauverwaltung könnten nicht weiter so hingenommen werden.

Dreyer berichtete in diesem Kontext von einer bisher harmonischen und zielorientierten Zusammenarbeit in der Strukturkommission, die aus den Mitgliedern des Samtgemeinde-Ausschusses besteht. Er äußerte die Hoffnung, dass dies auf die jetzt anstehenden politischen Entscheidungen in den Gremien der Samtgemeinde übertragen werden kann.

Ehre für Lothar Bruhn

Eine besondere Ehrung erhielt Lothar Bruhn bei der Hauptversammlung der Samtgemeinde-Sozialdemokraten. Bruhn ist jetzt seit 50 Jahren Mitglied der Partei und bekam dafür vom Ortsvereinsvorsitzenden Gerd Helms eine goldene Ehrennadel und eine Urkunde überreicht. In seiner Laudatio hob Helms die besondere Treue und Zuverlässigkeit des Geehrten hervor.