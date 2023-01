Hofreiter in Sottrum: Anstatt zur Talkshow an die Wieste

Von: Antje Holsten-Körner

Anton Hofreiter ist der nächste prominente Ehrengast der Sottrumer Grünen. © Bohnert

Die Sottrumer Grünen brauchen sich nicht verstecken, wenn es um die Ehrengäste auf ihren Neujahrsempfängen geht. Sie blicken auf eine illustre Liste von Parteifreunden sowie Fachleuten zurück. Und auch der nächste ist aus Bundespolitik und TV bekannt: Anton Hofreiter.

Sottrum – Anton Hofreiter, von 2013 bis 2021 neben Katrin Göring-Eckardt Vorsitzender der grünen Bundestagsfraktion, ist am 12. Februar im Gasthaus Röhrs der Ehrengast beim Neujahrsempfang der Sottrumer Grünen. Auch schon bei den vorherigen Neujahrsempfängen waren auf Einladung der Grünen bundesweit bekannte Parteifunktionäre wie Robert Habeck oder Jürgen Trittin genauso wie hochkarätige Referenten aus Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft dabei. Wieso geben sich Persönlichkeiten, von denen einige regelmäßig zu Gast in Talkshows sind, im Wiesteort die Klinke in die Hand? Wir haben nachgefragt.

Sottrumer Grüne blicken auf eine prominente Gästeliste zurück

„Eine Zusage von unserer ersten Referentin im Jahr 2011, der EU-Abgeordneten Helga Trüpel, bekamen wir über die guten Beziehungen der Hassendorferin Helga Busch“, berichtet Lühr Klee, Kassenwart des Sottrumer Ortsverbands. Hintergrund: Helga Busch und Helga Trüpel trafen sich früher gelegentlich bei der gemeinsamen Freundin Christine Bernbacher, ein grünes Urgestein in der Bremer Bürgerschaft. Für den Neujahrsempfang 2012 sprachen die Sottrumer eine Einladung an Professor Dr. Peter Lemke, Senior Advisor am Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven, zum Thema Klimawandel aus. „Er war, wie auch zwei Jahre später Professor Dr. Nico Paech, der über Wohlstand ohne Wachstum referierte, sehr bereitwillig, in der Öffentlichkeit aufzutreten“, erzählt Klee.

Beim Empfang 2013 kam ihnen wieder „Vitamin B“ zugute, denn Jürgen Trittin, damaliger Vorsitzender der Bundestagsfraktion und ehemaliger Bundesumweltminister, stand auf der Wunschliste. „Ich habe ihm eine E-Mail geschickt und darum gebeten, dass er bei unserem Neujahrsempfang teilnimmt“, erinnert sich Dieter Szczesny, viele Jahre Vorsitzender des Sottrumer Grünen-Ortsverbands. Die E-Mail schloss mit der Erinnerung an das Glas Haake-Beck, das Szczesny Jürgen Trittin vor mehr als vier Jahrzehnten im Gasthaus Fährhaus in Vegesack ausgegeben hatte. Früher waren sie, wie viele junge Leute aus Bremen-Nord, wo beide aufwuchsen, oft in der Gaststätte anzutreffen.

Während Szczesny damals schon eine Ausbildung zum Drucker begonnen hatte, stand Trittin kurz vor dem Abitur. „Wir Lehrlinge haben den Schülern oft einen ausgegeben, da war Jürgen natürlich auch dabei“, erzählt der heute 70-Jährige, der einige Jahre später über den zweiten Bildungsweg erfolgreich auf Lehramt studierte. Sein Versprechen, dass er sich für das Bier revanchieren wird, löste Jürgen Trittin beim Neujahrsempfang ein.

Neben Politikern viele Experten

„Damit hatten wir schon vier bekannte Namen“, so Klee. Auf sie und auf Dr. Gisela Burghard, die 2015 in Sottrum ihr Buch „Todschick. Edle Labels, billige Mode – unmenschlich produziert“ vorgestellt hatte, konnte Szczesny hinweisen, als er zufällig bei einer Veranstaltung neben Sven Giegold, inzwischen Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, saß. „Ich habe ihm von unserem Neujahrsempfang erzählt. Er war sehr interessiert, als er hörte, wer alles schon bei uns zu Gast war“, erinnert sich Szczesny.

Obwohl es teilweise ein Selbstläufer geworden ist, ist eine Charme-Offensive bei der Einladung hilfreich.

Tatsächlich konnte Giegold für den Neujahrsempfang 2016 gewonnen werden. Zu den weiteren Referenten zählten bisher Professor Dr. Köpke (Thema: „Verstehen, wie andere ticken“), Dr. Lars Gutow („Microplastik im Meer“), Roman Ebener („Gefährdet Lobbyismus unsere Demokratie?“) und Dr. Insa Meinke („Welche Folgen hat der Klimawandel für unsere Region“). „Bei der Auswahl der Referenten steht nicht die Parteipolitik im Vordergrund, sondern es geht darum, wichtige Themen in der Gesellschaft zu diskutieren“, betont Klee. Und Szczesny ergänzt: „Es sind immer spannende Themen mit einem Promi.“

Lange Vorbereitungsarbeit

Spätestens im Sommer fangen die Sottrumer Grünen an, für den kommenden Neujahrsempfang die Fühler auszustrecken. „Unserer Einladung fügen wir inzwischen immer einen Hinweis mit den bisherigen Referenten und die Pressetexte über den Neujahrsempfang bei“, verrät Klee einen Teil des Erfolgsrezeptes. Und weiter: „Je mehr gute Leute hier waren, desto höher ist die Bereitschaft, über einen Besuch in Sottrum nachzudenken.“ Marcus Winde, der die Einladung von zwei der Referenten übernommen hatte, ergänzt: „Obwohl es teilweise ein Selbstläufer geworden ist, ist eine Charme-Offensive bei der Einladung hilfreich.“

Trotz der Bekanntheit ist die Aufgabe sehr zeitintensiv: Auf jeweils 20 Mails und 20 Telefonate schätzt Klee die Anzahl der Kontakte nach Berlin, um die Absprachen mit dem Büro von Anton Hofreiter zu treffen. „Man muss stramm am Ball bleiben, aber es macht auch Spaß, die Dinge auf Augenhöhe zu klären“, erläutert er. Für die Zukunft könnte er sich vorstellen, den Landwirtschaftsminister einzuladen. Ein Wunsch wird sich für ihn in absehbarer Zeit aber wohl nicht erfüllen: „Vor einigen Jahren stand Annalena Baerbock auf unserer Liste.“ Eine Zusage erscheint in den außenpolitisch turbulenten Zeiten heute eher unwahrscheinlich.

Hofreiter in Sottrum Der Grünen-Ortsverein Sottrum lädt für Sonntag, am 12. Februar, von 11 Uhr an zu ihrem traditionellen Neujahrsempfang ins Gasthaus Röhrs in Sottrum ein. Als Gastredner konnten sie Anton Hofreiter, Bundestagsmitglied und Vorsitzender des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union gewinnen. Hofreiter wird in seinem Vortrag Stellung beziehen zu den drängenden Fragen unserer Zeit, kündigt der Ortsverein an. Der Angriffskrieg Russlands zeige, wie schnell sich Dinge verändern können. Die Auswirkungen beträfen uns in vielen Bereichen: Energie, Mobilität, Landwirtschaft, Ernährung – und das alles vor dem Hintergrund der Klimakrise.