Die Hoffnung auf den Spätsommer

Sottrum – Ein paar Kunden kommen an diesem Morgen dann doch vorbei. „Meistens stornieren wir oder buchen um“, sagt Lutz Ilenborg. Er betreibt das Reisebüro an der Sottrumer Kirchstraße. Zu verkaufen hat er gerade nichts. Das Auswärtige Amt hat eine internationale Reisewarnung ausgesprochen, wann sie aufgehoben wird, ist noch offen. Corona ist international. Zwar planen die Bundesländer die aufgrund der Coronavirus-Pandemie verordneten Hotelschließungen demnächst wieder zu lockern. Doch das Geschäft wird das Ilenborg und seine Branche in dieser Saison wohl nicht mehr retten.

Sie schlägt Alarm. Die Branche befürchtet das Aus vieler Reisebüros. Sie könnten dem Coronavirus zum Opfer fallen, geht aus einem offenen Brief mehrerer Reisebüro-Organisationen an die Bundesregierung hervor. Die kleinen Agenturen seien demnach in ihrer Existenz bedroht, „echte Anlaufstellen“ für Kunden und ihre Fragen rund um das Thema Reisen. „Air Berlin, Thomas Cook und natürlich in besonderem Maße die aktuelle Krise mit ihren oben geschilderten Folgen zeigt, dass stationäre Büros auch in schwierigen Zeiten engagiert für ihre Kunden da sind.“

Im Fall von Lutz Ilenborg heißt es tatsächlich gerade, für die Kunden da zu sein. Die Reiseveranstalter hätten nach der Reisewarnung des Auswärtigen Amtes die geplanten Reisen automatisch storniert beziehungsweise Gutscheine angeboten. Nur sind diese Gutscheine rechtlich noch umstritten, da die Kunden nicht hängen gelassen werden, sollte der Veranstalter doch wegen der Krise Pleite gehen. Die Branche fordert daher staatlich abgesicherte Gutscheine als Lösung zur vorübergehenden Liquiditätshilfe sowie einen staatlichen Hilfsfonds auf den Weg zu bringen. Manche seine Kunden hat Ilenborg auch ins Jahr 2021 umbuchen können. Das helfe meint er. So könne er zumindest noch langfristig eine Provision erwarten. „Der Umsatz wird dann auf nächstes Jahr verschoben.“ Wird storniert, heißt das nach Darstellung der Reisebüro-Organisationen: „In den vergangenen Monaten erarbeitete Erlöse und Gewinne werden gerade rückwirkend vernichtet.“

Existenzbedrohlich sei die Krise für ihn noch nicht, so Ilenborg. Er habe gut in der Vergangenheit gewirtschaftet, hätte eine gute Stammkundschaft. Ein Jahr könne er wohl überstehen. Dennoch hofft er, dass vielleicht im Spätsommer wieder Reisen ins Ausland möglich sind. Vielleicht nicht überall hin, vielleicht aber der Mittelmeerraum: Südfrankreich, Kroatien ... „Man muss abwarten, wie sich Corona dort entwickelt.“ Die Sicherheit müsse natürlich gewährleistet sein, insofern könne er auch Außenminister Heiko Maas (SPD) verstehen, wenn der sagt: „Einen normalen Urlaub wird es nicht geben.“ „Aber wir können uns auch nicht von Luft und Liebe ernähren“, sagt Ilenborg dann. Sein Büro darf er zwar öffnen, aber soviel Publikum kommt nun auch wieder nicht vorbei. Zwei Stunden macht er das Geschäft pro Tag jetzt auf.

Die Coronavirus-Pandemie könnte eine Zäsur für die Branche bedeuten: „Ich erwarte ein anderes Urlaubsverhalten“, sagt Ilenborg. Will man nach der Krise tatsächlich noch unbedingt auf ein Kreuzfahrtschiff mit mehreren Tausend Passagieren? Will man ins noch ins große Resort oder doch lieber in das kleine Hotel? Die Reisebüro-Organisationen gehen jedenfalls davon aus, dass sich die Branche wegen der vielen Unsicherheiten nur langsam wieder erholen wird. „Ohne die Lage in anderen Branchen kleinreden zu wollen: Durch die Kombination aus fehlendem Neugeschäft, rückwirkend wegbrechendem Altgeschäft, vergütungsfreier Mehrarbeit, ungeklärten Rechtsfragen und unsicheren Zukunftsaussichten trifft die Coronavirus-Krise den stationären Reisevertrieb deutlich existenzbedrohender als andere Branchen“, heißt es in dem offenen Brief.

Abwarten lautet die Devise. „Nord- und Ostsee sowie Allgäu werden jetzt wohl der Renner sein“, so Ilenborg. Das seien ohnehin die beliebtesten Reiseziele in Deutschland. Von den geplanten Lockerungen der Reisebeschränkungen innerhalb des Bundes wird er kaum profitieren können. Sei Portfolio besteht größtenteils aus internationalen Reisen. Zudem ist der Markt kleiner, da die Kapazitäten fehlen. Eine der möglichen Auflagen für Hotels könnte eine maximale Auslastung von 50 Prozent bedeuten. Ilenborg bleibt Optimist. „Wenn erst ein Impfstoff da ist, wird’s auch wieder besser. Die Deutschen reisen gern.“