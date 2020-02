Hobby wird zum Traumberuf

Jan-Friedrich Walther arbeitet am Führerhaus eines historischen Mercedes. Fotos (2): go

Stapel - Von Heinz Goldstein. Wer die Fachwerkstatt für historische Fahrzeuge von Jan-Friedrich Walther in Stapel sucht, braucht nicht lange durchs Dorf zu fahren. Direkt am Rande des Ortes neben einer Wiese ist die große Werkhalle zu sehen. Nur wenige Meter daneben steht ein betagtes Hofgebäude. Auf dem Grundstück steht zudem ein großer, verrosteter Heißdampfbagger, dessen Arm in den Himmel ragt und weit bis ins Dorf sichtbar ist. Der ist rund 90 Jahre alt und wartet seit einigen Jahren auf seine Restaurierung. „Ich habe zu viel zu tun, um mich um die Aufarbeitung zu kümmern“, sagt Walther. Denn in der Backsteinhalle warten genug Oldtimer, die auf ihre Instandsetzung warten.

Seit März 2000 betreibt der gelernte Landmaschinenmechaniker das Unternehmen. Die Werkstatt hat sich seitdem als Top-Adresse weltweit für schwierige Fälle rund um die Restauration von betagten Nutzfahrzeugen einen Namen gemacht. „Wir fertigen alle Ersatzteile, die nicht mehr zu beschaffen sind, selbst an und sind in der Lage, die Fahrzeuge bis hin zur vollständigen Alltagstauglichkeit wieder herzustellen“, sagt Walther.

Aktuell sind 13 Mitarbeiter in der Firma beschäftigt, darunter jeweils ein Meister für Landmaschinenmechanik und Feinwerkmechanik sowie Auszubildende. Vor dem Gang in die Selbstständigkeit war das „Schrauben“ an älteren Fahrzeugen ein leidenschaftliches Hobby des Firmeninhabers gewesen. Der Betrieb ist für den 46-Jährigen und seine Ehefrau Mana die Verwirklichung eines großen Traums. Gerne erinnert sich Walther daran, als vor rund 23 Jahren die Dinge ihren Lauf nahmen.

„Ich habe damals Landmaschinenmechaniker gelernt und mir noch während der Lehrzeit ein altes Magirus Deutz Feuerwehrauto LF 16 TS aus dem Jahr 1961 gekauft.“ Zum Wohnmobil umgebaut, habe er Mitte der 1990er-Jahre längere Reisen gemeinsam mit seiner Frau damit gemacht. Bei einem Oldtimer fielen bekanntlich öfter Reparaturen an und bei der Suche nach Ersatzteilen für den ehemaligen Feuerwehrwagen habe er sich immer mehr Wissen über historische Nutzfahrzeuge angeeignet. Dabei habe er aber auch immer mehr Gleichgesinnte kennengelernt, mit denen er Erfahrungen austauschen konnte. Hinzu kamen Bitten von Bekannten, ihnen bei der Reparatur behilflich zu sein.

1998 hat sich das Ehepaar dann entschlossen, den Resthof aus dem Familienbesitz der Ehefrau in Stapel zu kaufen und umzubauen. Walther hatte das Schrauben an den älteren Fahrzeugen in der Scheune zunächst als Nebengewerbe angemeldet. „Dann aber haben wir Nägel mit Köpfen gemacht und den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt: Ich als Mechaniker und Mana hat die Werbung und Büroarbeit übernommen“, so Walther. Weil das Auftragsvolumen immer mehr zunahm und der Platz nicht mehr ausreichte, expandierte der Betrieb. Walther ließ bis 2003 eine Werkstatt auf dem Hofgelände errichten. Parallel dazu stellte er stetig Mitarbeiter ein, um die Aufträge zeitgerecht ausführen zu können.

In den Anfängen machte das Gros der Arbeit die Restaurationen von älteren Reisemobilen aus, zumeist Magirus Deutz und Hanomag. Das hat sich im Laufe der Zeit geändert, jetzt kommen die unterschiedlichsten Aufträge ins Haus: Einen großen Teil nehmen die Instandsetzung und der Nachbau von Druckluft- und Hydraulik-Komponenten bei Bremsen ein. Rekonstruktionen sind keine Seltenheit, denn Originale gibt der Markt kaum noch her. Mithilfe von Spezialmaschinen fürs Drehen, Fräsen, Rund- und Flachschleifen werden die Teile individuell handgefertigt. „Das zeichnet uns in der Szene aus.“

„Heute sind wir auf vielen Messen in Stuttgart, Lübeck, Köln, Hannover und Hamburg vertreten. Zusammen mit der Website haben wir einen großen Bekanntheitsgrad nicht nur in Deutschland erreicht.“ Ob historische Lastwagen, Omnibusse, Baumaschinen und mehr: Nahezu jedes Problem wird in der Werkstatt gelöst. Sachgerechte Bearbeitung und Wiederherstellen von Aufbauten, Karosserien, Fahrgestellen, Motoren und Getrieben gehören ebenfalls dazu.

Weiterhin verkauft das Stapeler Unternehmen online Ersatzteile für historische Fahrzeuge in alle Welt. Die Auftragslage sei zurzeit ungemindert sehr gut. „Das Ziel, bei Auftragsübernahme das ältere Fahrzeug genauso wieder so hinzubekommen wie es ursprünglich mal erdacht war, wurde bisher immer erreicht“, so Walther nicht ohne Stolz.

Ein unvergesslicher Auftrag sei die Restauration des Ferrari-Rennwagentransporters der Marke Fiat, Baujahr 1957, gewesen. Eine besondere aktuelle Herausforderung ist die Restauration eines Eisbrechers aus Spitzbergen, der im Fischereihafen von Bremerhaven von den Mitarbeitern wieder seefähig gemacht wird.