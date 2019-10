Historisches Ensemble bekommt Zuwachs

Die historische Remise in der Nähe von Thölkes Hus.

In direkter Nachbarschaft zum historischen Schafstall steht neuerdings eine historische Remise. Sie ist das Ergebnis einer Idee von Fred Grünhagen und Klaus Klencke und in Kooperation mit der Gemeinde, der Arbeitsgruppe Kunst und Kultur, dem Förderverein Höperhöfen/Jeerhof und mit vielen Unterstützern wurde aus dieser Idee ein greifbares Objekt. Als Grundgerüst diente dabei ein rund 150 Jahre altes Fachwerk, das der Hassendorfer Bernd zur Heide den Höperhöfenern zur Verfügung stellte.

Höperhöfen – Aus diesem Fachwerk entstanden die Rückwand sowie die beiden Seitenwände des Gebäudes, das zur Vorderseite offen ist. Wo es ging, wurden für den weiteren Bau der Remise gebrauchte und möglichst alte Baustoffe verwendet und beispielsweise beim Dachstuhl dezent mit neuen Materialien zusammengefügt. Gegründet wurde die Remise stilecht auf einem sogenannten Felsenfundament. Alle Arbeiten wurden dabei ehrenamtlich erledigt, weshalb der Bau auch sehr kostengünstig über die Bühne ging.

Mit der offiziellen Einweihung vom vergangenen Sonntag ging das Gebäude in den Besitz der Gemeinde Bötersen über. Die landwirtschaftlichen Geräte und Maschinen, die darin stehen, darunter eine alte Dreschmaschine und eine Kartoffelsortieranlage, sind von Unterstützern des Projekts gestiftet worden. Daher ist die neue, alte Remise ein Blickfang in doppelter Hinsicht. Einerseits als Ergänzung des Ensembles von historischen Gebäuden, wie dem Thölkes Hus und dem historischen Schafstall. Und andererseits wegen der historischen landwirtschaftlichen Gerätschaften, die übrigens wegen der offenen Bauweise jederzeit in Höperhöfen besichtigt werden können. dau