Heinrich Benjes veröffentlicht sein fünftes Buch

Hellwege - Von Matthias Röhrs. Hinter dem Graben liegt das Paradies. So nennt Heinrich Benjes zumindest einen Teil seines Gartens. Dort ist er in seinem Element – die Natur. Das muss man eigentlich niemandem sagen, denn „Hein“ Benjes ist seiner Heimat Hellwege, in der Samtgemeinde Sottrum bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund.

Der buschige Bart, das weiße Haar und die stete Begeisterung im Gesicht sind seine Markenzeichen. Kaum ein Kind in der Region hat in den vergangenen Jahrzehnten nicht von ihm über den Zauber der Natur gelernt. Nun hat er mit „Kuckucksstuhl und Katzenkäse“ sein fünftes Buch vorgelegt. Sein Vermächtnis, wie der 82-Jährige sagt.

Das Buch kann man auch gut als Trotzreaktion verstehen – eine Art versonnener Widerstand gegen alles auf der Erde, was gerade so schiefläuft: Kriegswirren, Grausamkeiten, Meeresverschmutzung, abgeholzte Wälder. Es gebe immer mehr „Gezappel“ in der Welt. „Das ist ganz schlimm für einen Waldheini wie mich“, sagt er mit seiner tiefen, ruhigen Stimme, während er im Schatten einer großen Eiche hinter seinem Haus in Hellwege sitzt.

Im vergangenen Herbst hat er sich hingesetzt und mit den ersten Seiten für „Kuckucksstuhl und Katzenkäse“ begonnen. Dem „großen Minus“, das zurzeit passiere, wollte er etwas entgegensetzen, sagt Benjes, der auch unter dem Namen „Hein Botterbloom“ bekannt ist. All das habe ihn runtergezogen, obwohl er ja von Natur aus ein Optimist sei. „Verdammt nochmal, ich nehme das Plus. Die Kinder habens es verdient“, habe er sich damals gesagt, erzählt er.

Kinder haben schon immer eine große Rolle gespielt im Leben von Benjes. Oft macht er Führungen mit Schulklassen durch den Wald, zeigt ihnen Details und weckt ihre Neugierde. Das funktioniert auch bei Erwachsenen. Beim Spaziergang durch Benjes „Paradies“ im hinteren Teil des Gartens fühlt man sich beinahe ein Stück wie Ole, seinem Enkel. Durch hohes Gras geht es erstmal zu einigen Primeln, zu einem Stück Erde, das trotz der Trockenheit der vergangenen Monate immer noch feucht ist. Weiter gehts zum Teich, wo Grüne Mosaiklibellen durch die Luft sausen. Am Ufer wächst die Krebsschere. „Die sind voneinander abhängig“, sagt Benjes. Ohne Krebsschere keine Grüne Mosaiklibelle, und ohne Grüne Mosaiklibelle keine Krebsschere. Enkel Ole nimmt in „Kuckucksstuhl und Katzenkäse“ eine wichtige Rolle ein. Das Werk ist biografisch angelehnt. Ole ist oft mit dabei, begleitet seinen Großvater durch die Umwelt und lässt sich diese von ihm erklären.

Schon in den 70er-Jahren hat Benjes mit dem Schreiben angefangen. Zuerst erschien der Gedichtband „Quengeleien und Gedichte“. Es folgte ein Ratgeber für Lehrer und Erzieher mit dem Titel „Heilsames Durcheinander – für Lehrer, Libellen und Kinder“. Später veröffentlichte er mit einigen Freunden „Wo die Büsche tanzen wollen“, in dem Benjes Worten nach alles steht, was es über heimische Büsche und Bäume zu erzählen gibt. Aus der Biologie, Mythologie, es gibt Kochrezepte und Märchen. Danach folgten die „Holunderschule“ und die Erzählung „Böko Holt und die blaue Libelle“, die einige Jahre später auch auf Plattdeutsch erschienen ist und vom alten Dorf Hellwege handelt. Zuletzt erschien das Buch „Geschichten aus der Bärenhöhle“.

In „Kuckucksstuhl und Katzenkäse“ erzählt Benjes in vielen Kurzgeschichten über seine Begegnungen mit Kindern in der Natur. Dazu gibt es Gedichte, Lieder und liebevoll von ihm selbst gezeichnete Illustrationen. Man lernt, wie Pflanzen ihren Namen bekommen haben, wie man sie am Geruch erkennt oder bekommt Anleitungen, was mit Naturmaterialien alles basteln kann – etwa einen Brennessel-Turm, eine Maiflöte, Binsenzöpfe, Elfenketten, den titelgebenden Kuckucksstuhl und vieles mehr.

Dem Minus ein großes Plus entgegenzusetzen, das ist Benjes zumindest für ihn persönlich gelungen, wie er deutlich macht. Beim Schreiben „wurde mir bewusst, wie viel Erholsames und Aufbauendes ich gerade in der Begegnung mit Kindern in der Natur gefunden habe“, sagt er. ‘ Landkreis

Das Buch „Kuckucksstuhl und Katzenkäse“ von Heinrich Benjes ist direkt beim Autor erhältlich. Bestellen können Interessierte es per E-Mail an hein.botterbloom@web.de. Es kostet 20 Euro.

