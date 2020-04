Hilfe aus Hellwege

Zwei Frauen machen Gesprächsangebot für die Samtgemeinde

+ Tatjana Schuba bietet zusammen mit Heide Nullmeyer ehrenamtlich psychologische Beratung in Coronazeiten an. Foto: Röhrs

Hellwege – Für viele ist die Corona-Krise eine herausfordernde Zeit, auch im Kopf. Einschränkungen des öffentlichen Lebens, der Umgang mit dem Virus an sich, manche fühlen sich allein oder sind schlichtweg überfordert. Um ein wenig Klarheit zu erlangen, machen zwei Hellwegerinnen nun ein Gesprächsangebot. Telefonisch oder per Videochat bieten sie psychologische Beratung an – ehrenamtlich und damit auch kostenlos.