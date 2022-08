Highland Stall & Weide zieht nach Sottrum: Im Zeichen der Zottel-Rinder

Von: Nina Baucke

Martin Holm sieht sein Unternehmen in Sottrum auf einem guten Weg. © Baucke

Mit Highland Stall & Weide gibt es ein neues Unternehmen im A1-Gewerbepark in Sottrum. Der Chef packt gerne selbst mit an.

Sottrum – Irgendwie sind sie gefühlt überall – als Brandzeichen auf einem Balken im Showroom, im Firmenlogo, als Silhouette auf einem Lieferwagen: Highlandrinder. Denn die rostroten, zotteligen Tiere mit den wuchtigen Hörnern haben es Martin Holm angetan. So sehr, dass sie sich in seinem Unternehmen Highland Stall & Weide immer wieder auf verschiedene Weise wiederfinden.

Auf insgesamt 25 000 Quadratmetern im A1-Gewerbepark in Sottrum sind nun gut 5 500 Quadratmeter Gebäude entstanden – offene und geschlossene Regal- und Lagerhallen, eine Werkstatt sowie ein Verwaltungsgebäude. Stapelweise lagern dort helle Zaunpfähle aus Robinienholz, Viehgatter und Drahtrollen, aber auch Tränkeinrichtungen aus Kunststoff oder speziell für das Unternehmen entwickelte Solarstationen, mit denen die Elektrozäune gespeist werden. „Wir ziehen in etwa 250 Kilometer Zaun im Jahr“, so Holm. Darunter sind allerdings nicht nur Zäune für Weidetiere, auch Bärengehege in Südosteuropa für Tierschutzorganisationen hat die Firma bereits gebaut.

Gerüstet gegen die Schweinepest

Unter allem Warenbestand ist auch das Material für 50 Kilometer Festzaun und 25 Kilometer Elektrozaun, das ständig Stand-by liegen muss: „Wir haben eine gemeinsame Ausschreibung der Landkreise Rotenburg, Cuxhaven, Osterholz, Stade und Verden gewonnen: Wenn irgendwo in diesen Kreisen die Schweinepest ausbricht, können wir daraus schnell ein abgeriegeltes Sperrgebiet machen“, erklärt er. Gut 30 Mitarbeiter sind bislang in dem neuen Firmensitz in Sottrum tätig, „nach oben hin offen“, so Holm, der nicht nur Unternehmensgründer, sondern auch Geschäftsführer ist.

Etliche Paletten mit Robinienpfählen lagern auf dem Firmengelände. © Baucke

1991 hatte es mit ihm und den Highlandrindern angefangen: „Ich war ein Stadtkind und wollte Bauer werden“, erinnert sich Holm. „Da ich keinen Hof hatte, mussten es Tiere sein, die draußen stehen – und da stand die Wahl zwischen Highlandrindern und Galloways an.“ Seine damalige Entscheidung sieht er heute noch bestätigt: „Highlands sind einfach tolle Kommunikationsträger.“

Bei den Zäunen für seine Tiere war Holm allerdings ins Grübeln gekommen, denn seine Zäune erwiesen sich als sehr unterhaltungsintensiv. 1995 adaptierte er eine Idee aus Neuseeland: „Normalerweise besteht ein Elektrozaun aus einem einfach verzinkten Eisendraht. Wenn der allerdings einmal gedehnt wird, entstehen Haarrisse, was zu Rost führt“, so Holm. „Die Idee ist, den Draht mit Zink-Aluminium zu versehen. Das macht ihn geschmeidiger und erhöht die Lebensdauer auf bis zu 50 Jahre.“

„Alles ohne Businessplan“

1997 kamen die ersten Mitarbeiter dazu, bis dahin war Holm im Alleingang über die Höfe getingelt – „alles ohne Businessplan“, so der gelernte Landwirt mit einem Lachen. Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Lilienthal pachtete er einen Lagerraum – in einem alten Kälberstall. „Damals waren wir zu dritt und haben alles gemacht: Vermarktung, Verkauf und die Montage der Zäune, die Büroarbeit haben wir beim Pfählekloppen mit dem Handy zwischendurch erledigt.“ Erst langsam und kontinuierlich sei das Unternehmen gewachsen, 2005 folgt der Umzug nach Oyten auf ein Areal von 4 200 Quadratmetern. Bis auch das zu klein wurde.

Dass der Weg von Highland Stall & Weide nach Sottrum führte, sieht Holm in einem Zufall begründet: „Ich bin einfach ins Rathaus gegangen und habe von meinem Projekt erzählt. Dann kam von der Verwaltung und der Politik schnell ein Ja“, sagt er. Und das Tempo blieb hoch: Im April 2021 folgte der erste Spatenstich, nach 15 Monaten Bauzeit am ebenfalls neu benannten „Hochlandweg“ ist das Gelände bis auf wenige Restarbeiten fertig. „Das war schon richtig gut“, freut der Unternehmer sich. Der Umzug nach Sottrum, der allerdings laut Holm einiges an Nerven gekostet habe, ist aus seiner Sicht die richtige Entscheidung: „Wir hatten in Oyten eine tolle Zeit. Aber wir sind auf dem Land verwurzelt – das betrifft unsere Kundschaft, aber auch unsere Mitarbeiter.“

Auch, wenn der Sprung groß war: „Es ist ein Prozess, der schon in Oyten begonnen hat und der nur so als Team möglich war“, betont Holm. Trotz der Entwicklung des Unternehmens vom Ein-Mann-Betrieb bis hin zur 30-köpfigen Firma: Die zotteligen Highlandrinder hat er immer noch.