Hermann Blanken aus Sottrum pilgert auf dem Jakobsweg

Von: Antje Holsten-Körner

Auch bei Regen – wie hier in Loye-sur-Arnon (Frankreich) – ist der Sottrumer auf dem Jakobsweg unterwegs. © -

Hermann Blanken pilgert in Etappen auf dem Jakobsweg. Von Hamburg aus kommt das Ziel Santiago de Compostela immer näher. Zurzeit bereitet der Sottrumer sich auf die vorletzte Etappe vor.

Sottrum – Noch stehen die grauen Adidas-Sportschuhe mit den roten Schnürbändern im Dachgeschoss und warten auf ihren nächsten Einsatz. Der wird Ende August sein, wenn sie Hermann Blanken zum Wandern mit nach Kroatien nimmt. Im Herbst kommt auf die Treter aber eine noch größere Aufgabe zu, denn dann will der Sottrumer mit ihnen seine vorletzte Etappe des Jakobswegs hinter sich bringen.

Bisher hat der 69-Jährige, der zusammen mit seinem Bekannten Hilmar Vogts auf dem legendären Pilgerpfad unterwegs ist, rund 2 000 Kilometer mit den Schuhen auf dem Jakobsweg hinter sich gebracht. Die Umsetzung des schon länger vorhandenen Wunsches, den „richtigen Jakobsweg“ – also von der eigenen Haustür bis ins nordwestspanische Santiago de Compostela – zu absolvieren, begann für Hermann Blanken im Juni 2021.

„Mit einem Bekannten, der in seiner ersten Etappe bereits von Usedom bis Hamburg gegangen war, wanderte ich am 13. Juni in der Hansestadt los“, berichtet der ehemalige technische Verlagsmitarbeiter. Vier Tage später erreichten sie Benkel, wo der Pilgerweg verläuft. Um den Plan „ab der eigenen Haustür“ umzusetzen, gab es einen Abstecher nach Sottrum. Nachdem sich in Vechta Hilmar Vogts angeschlossen hatte, ging es weiter nach Köln. Dort wurden sie allerdings vom Hochwasser überrascht. „Die Menschen hatten natürlich etwas anderes zu tun, als sich um die Pilger zu kümmern“, so Blanken.

Am heimischen Laptop arbeitet Hermann Blanken die nächste Route aus. © Holsten-Körner

Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie auf Schusters Rappen 470 Kilometer hinter sich gebracht. Weitere 430 Kilometer des Jakobswegs folgten im April 2022 von Köln nach Toul, rund 470 Kilometer im Oktober 2022 nach St. Amand und vergangenen Mai rund 500 Kilometer nach La Réole. Da der Bekannte aus gesundheitlichen Gründen die Wanderungen einstellen musste, sind inzwischen nur noch Hermann Blanken und Hilmar Vogts unterwegs.

Die Planung für den vorletzten Abschnitt des Jakobswegs, der im Oktober 2023 über die Bühne gehen soll, sind so gut wie abgeschlossen. Grundlage ist unter anderem ein Reiseführer über den Jakobsweg. Rund zehn Kilogramm Gepäck wird der Sottrumer wieder mitnehmen.

Davon verteilen sich acht Kilo auf den Rucksack, der Rest auf die Bauchtasche. Untergebracht werden müssen Wäsche für einige Tage, Hygieneartikel und ein Jugendherbergsschlafsack. Natürlich dürfen auch die Notizbücher für die Aufzeichnungen nicht fehlen, in denen sich Hermann Blanken die Ankunft per Stempel bestätigen lässt. „Die Pilgerunterkünfte haben Stempel. Während in Deutschland die Kirchengemeinden darüber verfügen, sind es in Frankreich oftmals die Bürgermeisterbüros“, weiß Blanken.

Übernachtet wird bei privaten Gastgebern, in Pilgerunterkünften von Kirchen und Kommunen, Jugendherbergen oder auch in Hotels. Jeweils ein oder zwei Tage vorher versucht das Duo, die Übernachtungsmöglichkeit abzusprechen. Nicht immer klappt das. „Wir mussten auch schon einmal zwei Kilometer zurückgehen, da wir am Zielort nichts gefunden hatten“, erinnert sich der Sottrumer. Sollten sie im Ort einmal die Orientierung verloren haben, hat er einen Tipp: „Einfach den Kirchturm suchen.“ Die Verständigung lief in Frankreich bisher auch mit Händen und Füßen, aber: „Je weiter wir in den Süden kommen, desto mehr Leute sprechen Englisch.“ Bei den Wanderungen gab es schon sehr nette Kontakte. „Viele Menschen sind sehr hilfsbereit“, freut sich der leidenschaftliche Wanderer, der als Motto „Der Weg ist das Ziel“ hat.

Für Hermann Blanken sind lange Wanderungen kein Neuland. Dazu gehört der Nijmegen-Marsch in den Niederlanden, bei dem an vier Tagen Strecken von 30, 40 oder sogar 50 Kilometer bewältigt werden müssen. „Offiziell habe ich daran 24 Mal teilgenommen, ohne Erfassung sogar noch öfters. Im kommenden Jahr soll es das 25. Mal sein“, sagt der 69-Jährige nicht ohne Stolz. Schon mehrmals absolvierte der Sottrumer sogar Langstreckenmärsche, bei denen innerhalb von 30 Stunden 150 Kilometer bewältigt werden müssen. „Geführte Märsche, die über die französische Vereinigung Audax laufen und dort angemeldet werden, gibt es überwiegend in Frankreich, Belgien, Holland aber auch vereinzelt in Dänemark und Deutschland. Einige finden sogar weltweit statt“, erzählt Blanken. So führte ihn die Lust an Bewegung schon in Länder wie Neuseeland, Australien, China, Dubai, Südkorea oder Japan. Im Laufe der Jahre summierten sich die Strecken auf weit über 40 000 Kilometer, also rechnerisch einmal rund um die Erdkugel.

Übrigens: Obwohl Hermann Blanken eigentlich in den Adidas-Response seine Wanderkarriere beenden wollte, hat er für das letzte Teilstück, das im Frühjahr 2024 folgen soll, doch Ersatz für die Schuhe angeschafft.