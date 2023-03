Wissenschaft zum Frühstück: Helmut Röhricht gibt nach 13 Jahren Leitung der Männerrunde ab

Von: Nina Baucke

Helmut Röhricht zieht sich nach 13 Jahren aus der Leitung der Männerrunde der Kirchengemeinde Sottrum zurück. © Baucke

13 Jahre lang hat sich Helmut Röhricht um das Männerfrühstück und die Männerrunde gekümmert. Jetzt gibt er die Organisation ab.

Stuckenborstel – Mehr geht nicht: In Sachen Budget und Aufwand ist die Mosaic-Expedition mit dem Schiff „Polarstern“ die bislang größte Forschungsreise in die Arktis. Dass nur kurz vor dem Auslaufen der „Polarstern“ in Bremerhaven zum eigentlichen Ausgangspunkt der Expedition, dem norwegischen Hafen Tromsø, eine Gruppe aus Sottrum bei einer Besichtigungstour auf dem Eisbrecher einen Hauch Abenteuerluft schnuppern darf, verdankt sie Helmut Röhricht. Der Stuckenborsteler denkt noch heute intensiv an diesen Tag – denn die Gruppe war die Männerrunde der Kirchengemeinde Sottrum.

Und 13 Jahre lang ist Röhricht für das Programm, zu dem auch die Stippvisite auf der „Polarstern“ gehört, verantwortlich. Die Männerrunde jeden ersten Donnerstag im Monat, das Männerfrühstück drei Mal im Jahr sowie die Ausflüge: Die Organisation aller drei Säulen, wie er es nennt, geht auf sein Konto.

Mischung aus Wissenschaft, Politik und gesellschaftlichen Themen

Damit ist jetzt allerdings Schluss, das Männerfrühstück mit Frühstücksbüfett an diesem Samstag ist sein letztes in der Rolle als Kopf dahinter. Dabei ist er vor 13 Jahren aus seiner Sicht eine ungewöhnliche Wahl für so eine Aufgabe. „Ich bin da irgendwie gestrandet“, sagt Röhricht. Denn die Bindung zur Kirche ist für den Diplom-Ingenieur vorher nur über seine Frau Gudrun da. „Sie hat mich dahin gebracht“, erinnert er sich. „Als ich das Ganze übernommen habe, gab es so gut wie keine Substanz, am Anfang war alles auch noch etwas schwierig, aber das hat sich dann schnell zurecht gerüttelt.“

Denn die Themen, um die es bei den Runden geht, kommen an. So sucht Röhricht für die monatlichen Treffen Zeitungsartikel zum Thema Wissenschaft, über gesellschaftliche Themen und Politik zusammen, einer davon wird dann vorgelesen und diskutiert.

Friedensnobelpreisträger zu Gast

Ein ähnliches Themenspektrum prägt auch die Männerfrühstücke – allerdings gelingt es Röhricht, dafür immer wieder fachlich versierte Referenten an die Wieste zu holen, sodass es neben Kaffee und Käsebrötchen auch Wissenswertes und Nachdenkliches gibt. „Ich war ja als Diplom-Ingenieur selber in der Industrie tätig, daher kenne ich mich im Bereich Wissenschaft gut aus“, sagt der 81-Jährige. Er schreibt verschiedene Institute und Forschungseinrichtungen an, unter anderem immer wieder das renommierte Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, in dessen Besitz auch die „Polarstern“ ist. Mehrmals von dort ist Peter Lemke, der an der Erstellung des Weltklimaberichts beteiligt war, der wiederum 2007 den Friedensnobelpreis erhalten hatte, in Sottrum zu Gast. Er wird auch den Vortrag auf Röhrichts „Abschiedsfrühstück“ morgen halten und über eine Antarktis-Expedition berichten. Einmal ist auch Raketeningenieur Horst Holsten, der Entwickler der „Ariane“-Rakete. „Ich dachte erst, das ist zu speziell, aber das kam sehr gut an“, freut sich der Stuckenborsteler. „Überhaupt waren es immer wieder zum Teil hochkomplexe Themen, die die Referenten aber auch vermitteln konnten. Darum ging es mir auch immer: solche Dinge für alle begreifbar zu machen.“ Dazu tragen auch Exkursionen bei, nicht nur auf die „Polarstern“, sondern auch ins Planetarium und ins DESY nach Hamburg, aber auch zum Liebeskind-Gebäude der Uni Lüneburg.

Neben Wissenschaft geht es auch um gesellschaftliche und kirchliche Themen, „zum Beispiel hat der ehemalige Ahauser Pastor Egbert Rosenplänter interessante Vorträge gehalten – über Courage oder darüber, was Gerechtigkeit eigentlich ist“, blickt Röhricht zurück. Diese Auswahl an Themen kommt an: „Meistens waren 40 bis 50 Teilnehmer dabei, also volle Hütte. Davon gehören 60 bis 70 Prozent zu einem harten Kern, darüber hinaus kamen auch immer wieder Neue dazu, auch aus der weiteren Umgebung, zum Teil sogar aus Bremen“, ist er stolz. Darunter auch ein ehemaliger Referent, dem es nach seinem Vortrag so gut gefällt, dass er später als Gast wieder mit dabei ist – offenbar aufgrund der Atmosphäre, davon ist Röhricht überzeugt. „Das ist im Laufe der Jahre schon eine ziemlich eingeschworene Gruppe geworden. Auch das Feedback war immer gut.“

Nur eines bleibt ein wunder Punkt: „das Singen“, sagt Röhricht mit einem Lachen. Auch wenn er jetzt aufhört: Die Männerrunde und das -frühstück soll es weiterhin geben – dann allerdings unter neuer Leitung.