Helme sorgen für Diskussion

Die Helme bei den Ortswehren der Feuerwehr in der Samtgemeinde Sottrum müssen ausgetauscht werden. - Foto: imago

Sottrum - Aufgrund einer Vorschriftenänderung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung gibt es neue Anforderungen an die Helme von den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr. Demnach müssen die Helme von Atemschutzgeräteträgern einer neuen europäischen Din-Norm entsprechen. Diese erfüllt die Ausstattung der Feuerwehr in der Samtgemeinde Sottrum nicht mehr vollständig, das wurde in der Sitzung des Feuerwehrausschussses deutlich. Ein Austausch des Materials ist nötig. Etwa 180 Helme müssen angeschafft werden. Kostenpunkt: 36 000 Euro.

In den einzelnen Ortswehren gibt es momentan 151 Atemschutzgeräteträger. In den vergangenen Jahren seien bereits einige der Helme ausgetauscht worden, berichtete die Verwaltung. Doch ein paar der aktiven Mitglieder seien derzeit noch mit Helmen mit Kunststoffeinsatz ausgestattet. Diese müssten so schnell wie möglich ausgetauscht werden.

„Die Sicherheit der Mitglieder der Feuerwehr ist wichtig, aber in den vergangenen Jahren haben wir es immer gut hinbekommen solche Anschaffungen auf zwei Jahre zu verteilen“, erklärte Julian Loh (CDU). Das solle auch dieses Mal so passieren. Da setzte Samtgemeindebürgermeister Peter Freytag dagegen. „Rechtlich dürfen sie mit diesen Helmen nicht mehr ins Feuer. Wir müssen sie austauschen. Ich lasse gerne mit mir darüber reden, die Kosten für die Anschaffung eines Fahrzeugs zu strecken, aber nicht bei Dingen, die für den persönlichen Schutz wichtig sind“, stellte Freytag klar, der auch deutlich machte, dass er sich – wenn nötig – auch über den Beschluss des Samtgemeinderates hinwegsetzen würde. J jet