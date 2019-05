Hellweger machen Naturschutz

Die Bürger der Gemeinde Hellwege nehmen den Naturschutz selbst in die Hand. Es wurde eine entsprechende Arbeitsgemeinschaft gegründet, die vor Ort und mit Hilfe anderer Dorfbewohner Projekte anstoßen möchte. Erste Ideen hat sie mittlerweile vorgestellt.

Hellwege – Vermehrt grünen, blühen und flattern soll es in der Gemeinde Hellwege. Die Initiative Arbeitsgemeinschaft (AG) Naturschutz geht von Bürgermeister Wolfgang Harling (SPD) aus, der sich Gedanken darüber macht, was auf den kommunalen Flächen des Ortes entstehen kann. Schon häufiger legte Harling mit „Was kann man tun?“ den Grundstein für ein Projekt im Ort. Da er selbst auf seinem Resthof in einem Naturidyll lebt und in seinen Augen vielfach „Insekten- und Artenvielfalt“ auf den verschiedensten Ebenen diskutiert werden, will auch er etwas in seiner Gemeinde bewegen.

Im eigenen Garten schon den Blick auf Variationen hat Uwe Brauer. Deshalb gehörte er für Harling unbedingt an seine Seite. Bei der Suche nach weiteren Akteuren im Dorf wurde dann ebenfalls geguckt: Wer macht schon was, wer hat Erfahrung? Jetzt sind 14 Leute in der AG und laut Harling interessieren sich weitere Mitbürger aller Altersklassen für das Vorhaben.

+ Sie und andere kümmern sich um den Naturschutz in Hellwege: Simone Facktor (v.l.), Uwe Brauer, Rainer Hastmann, Wolfgang Harling und Jonas Diercks. © Diercks Ein konkretes und zugleich vorläufiges Konzept wurde jetzt vorgestellt. Denn die Akteure sehen ihre Aktion als dynamischen und nicht als starren Prozess. Nur eins ist sicher: Die Anfänge für den Artenreichtum sollen auf Gemeindegrund entstehen: 48 Wirtschaftswege, zum Teil bis zu 18 Meter und einige Grundstücke stehen zur Verfügung.

Darunter befinden sich 12.000 Quadratmeter am Friedhof. Diese Fläche soll als erstes in Angriff genommen werden. Dazu soll es im Juni ein Treffen mit dem Nabu geben, der beurteilen soll, welche Bodenarten dort vorhanden sind und welche Pflanzen dorthin passen. Ziel und Hoffnung für dieses Grundstück: Mehrere unterschiedliche Biotope schaffen. Vielleicht gelingt es sogar, dort wieder Heide zu etablieren, die üppig zwischen Hellwege und Ahausen wuchs. Derzeit stehen dort Moos, Ampfer, Disteln, ein paar junge Kiefern und allerlei anderes an Kraut. Nach der Bodenbeurteilung sollen im Herbst ein paar Testflächen angelegt werden, um Saat- und Pflanzgut genau darauf abzustimmen.

Ganz wichtig ist den Aktiven: Immer für Ideen aus der Bevölkerung offen zu sein und ein Naturerlebnis zu schaffen. „Keinen Naturpark“, sind sich alle einig. „Uns geht es ums Umdenken in der Gesellschaft, in den Köpfen der Menschen“, sagt Jonas Diercks. „Jeder kann in seinem eigenen Garten anfangen“, sagt Uwe Brauer. „Dazu muss nicht jeder seinen Garten verwildern lassen. Thymian, Oregano, Schnittlauch helfen schon“, ist Simone Facktor überzeugt.

Was die finanzielle Seite angeht: Wer will, kann eine zweckgebundene Spende auf das Konto der Gemeinde tätigen und dafür eine Spendenquittung erhalten. Seitens der öffentlichen Hand stehen die Chancen laut Brauer derzeit schlecht. „Vielleicht ist aber irgendwann wieder Geld im Topf von ELER, dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums“, sagt er.

Fest im Blick hat die AG auch die Ackerrandstreifen beziehungsweise die Wegeseitenränder. Einige davon sollen zur Anreicherung der Artenvielfalt vielleicht erstmal nur gemäht werden und das Schnittgut liegengelassen werden. Uwe Brauer ist eins besonders wichtig: gemeinsam mit den Landwirten zu arbeiten. „Die haben die Kompetenz, die wissen, wie man anbaut und sie haben das Equipment.“