Hellweger Kindergarten: Bauantrag in Teilen bewilligt

Der Kindergarten in Hellwege stößt schon jetzt an seine Kapazitätsgrenzen. Ein Anbau ist in Planung, doch es muss eine kurzfristige Lösung her.

Die Planungen für den umgebauten Hellweger Kindergarten schreiten voran. Schon Anfang des Jahres hat die Gemeinde den Bauantrag eingereicht, nun ist er zumindest schon mal in Teilen bewilligt worden. Allerdings muss schon frühzeitig die Kapazität der Einrichtung erhöht werden.

Hellwege – Es ist das große Bauprojekt der Gemeinde – die Krippe und der Kindergarten in der Ortsmitte. Rund eine Million Euro lässt sich die Kommune den Um- beziehungsweise Neubau kosten. Bevor dort aber baulich Vollzug gemeldet werden kann, muss schon bald die Kapazität erhöht werden – auf eine dritte Kindergartengruppe.

„Zurzeit kann die Gemeinde Hellwege für alle Kinder in zwei Gruppenräumen genügend Plätze anbieten“, so Bürgermeister Wolfgang Harling (SPD) auf einer Sitzung des Gemeinderates am Mittwochabend. Allerdings sei auch absehbar, dass die vorhandenen Kapazitäten spätestens im Kindergartenjahr 2020/21 nicht mehr ausreichen werden. Die freie Wohnung im Erdgeschoss soll daher umgebaut werden, die Wohneinheit selbst könnte dann ins Obergeschoss ziehen. Da müssten zwar auch Umbaumaßnahmen durchgeführt werden, aber machbar wäre es, so Harling.

Der Umbau soll Stand jetzt voll aus der Gemeindekasse finanziert werden. Fördermittel zu beantragen ist bis auf Weiteres nicht geplant. Die dritte Gruppe im alten Gebäude sei aber nur eine Übergangslösung, so Harling. „Wir wollen sichergehen, dass wir alle Kinder unterbringen.“

Der neue Gruppenraum soll vorübergehend als Kinderkrippe genutzt werden, geht aus der Ratsvorlage hervor. Über eine Verbindungstür solle dieser mit den Räumen für die Erzieherinnen verbunden werden. Die Eltern können mit den Kindern über den ehemaligen Haupteingang der Alten Schule zu ihrer Gruppe gelangen. Für Kinderwagen müsste allerdings noch ein barrierefreier Zugang geschaffen werden, heißt es.

Mit dieser eher ungeplanten, spontanen Erweiterung gewinnt die Gemeinde auch Zeit. Denn es ist, das hat Harling nach eigener Aussage in der Planungsphase feststellen können, gar nicht so einfach, die Fachplaner für die einzelnen Gewerke zu finden. Dies sei sehr zeitaufwendig gewesen, zumal man auf „annehmbare Angebotspreise“ nicht verzichten wollte.

Man befürchtet, dass es bei der Ausschreibung der Bauarbeiten am Ende ähnliche Erfahrungen geben wird. Mit dem neuen Raum sei man nicht mehr angewiesen, jedes Angebot anzunehmen, sagte Peter Strohschän, SPD-Ratsherr und Verwaltungsmitarbeiter. Man könne somit auf den Preis achten. Die erste Priorität, alle Kinder unterzubringen, sei ebenfalls erfüllt.

Die Gemeinde rechnet damit, in absehbarer Zeit eine vollumfängliche Baugenehmigung vom Landkreis zu bekommen und dass sie dann in die Ausschreibung gehen kann. Bislang war es noch eine Teilbaugenehmigung, da das Bauamt noch einige Unterlagen nachgefordert hatte, geht aus der Vorlage hervor. Immerhin: In den vergangenen Wochen und Monaten konnten bereits eine neue Elektroverteilung installiert und erste Abbrucharbeiten im Dachgeschoss vorgenommen werden. Zudem gibt es einen neuen Wasseranschluss. Die Einweihung des Um- und Neubaus, entworfen vom Architekten Werner Holzer, war ursprünglich für März kommenden Jahres geplant.