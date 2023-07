Hellwege will sich besser vernetzen: Gemeinderat votiert einstimmig für Einführung der Dorffunk-App

Von: Lars Warnecke

Sie haben den Stein bezüglich der Dorffunk-App ins Rollen gebracht: die beiden Gemeinderatsmitglieder Timo Pantel und Michaela Strube. © Warnecke

Mit Hilfe der Dorffunk-App soll der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden. Die Gemeinde Hellwege will sich nun an dem Projekt des Landes Niedersachsen beteiligen.

Hellwege – Die Gemeinschaft und den Zusammenhalt stärken, immer auf dem Laufenden bleiben, was im Dorf passiert, möglichst nichts mehr verpassen – dafür möchte die Gemeinde Hellwege neue Wege gehen und ihren mehr als 1 000 Einwohnern eine regionale Kommunikationsplattform bieten. Das Mittel der Wahl, das es so in der Samtgemeinde Sottrum noch gar nicht gibt, wohl aber schon in vielen anderen Kommunen, etwa im benachbarten Flecken Ottersberg, ist digital und heißt Dorffunk-App.

Vorgestellt worden war das Projekt erstmals in einer Gemeinderatssitzung Ende Februar: Michaela Strube und Timo Pantel, beide Ratsmitglieder, hatten dazu ausführliche Informationen parat. Am Mittwochabend stand das Thema erneut auf der Agenda – mit dem Ergebnis, dass die kostenlose App, die über die jeweiligen App-Stores heruntergeladen und auf Endgeräten wie Smartphone oder Tablet installiert werden kann, nun tatsächlich für Hellwege kommen soll. Darauf verständigte sich das Gremium jedenfalls einstimmig.

Wie Strube zuvor ausführte, hätten sie und ihr Mitstreiter inzwischen eine Arbeitsgruppe gebildet und bei Vertretern aus örtlichen Vereinen und Organisationen zunächst den Bedarf nach einem solchen Kommunikationsinstrument abgeklopft. „Diejenigen, mit denen wir gesprochen haben, auch in unserem privaten Umfeld, finden das Projekt auch richtig gut.“ Von Vorteil sei es ihren Worten nach, dass die Plattform, die von der Stiftung Digitale Chancen sowie dem Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE) im Rahmen ihres Kooperationsprojekts „Digitale Dörfer“ entwickelt wurde, dank Förderung durch das Land Niedersachsen der Gemeinde zumindest bis Ende 2025 nichts kosten wird. „Wir könnten das also sehr gut als Testphase nehmen.“ Selbst die im Anschluss an den Förderzeitraum anfallenden Kosten seien dann immer noch sehr überschaubar. „Ich könnte mir vorstellen, dass aus der Samtgemeinde auch noch andere Gemeinden aufsatteln werden – mit denen ließen sich die Kosten dann sogar teilen.“

So sieht das Startmenü der App aus. © Warnecke

Dass die App von den Hellwegern gut genutzt werden könnte, davon sei sie überzeugt, schließlich handele es sich doch um ein relativ simples System. „Es bringt auch wirklich einen Mehrwert“, betonte Timo Pantel. Besonders, weil das Thema in der Samtgemeinde bisher eher auf taube Ohren gestoßen sei, halte er es für richtig und wichtig, wenn Hellwege als Vorreiter agiere und sich andere Gemeinden anschließen würden.

Eine technische Hürde, die es laut Strube noch bei der Erstvorstellung gegeben habe: Damals ließen sich Events nur über ein Content-Management-System einpflegen, also nicht direkt über die App. „Das heißt, man musste sehr vielen Menschen erst mal einen Zugang verschaffen – wenn man nicht ganz computeraffin ist, ist das schon ein ein bisschen komplex gewesen.“ Diese Barriere sei über das Projekt inzwischen aber aufgehoben worden, sodass Veranstaltungen – wie etwa ein Gesuch oder ein Gebot – nunmehr direkt in die App eingestellt werden könnten.

Doch wie funktioniert der Dorffunk im Detail? Wer die App nutzen möchte, muss sich zunächst einmal mit Klarnamen und E-Mail-Adresse anmelden und den gewünschten Empfangsradius wählen. Wer also in Hellwege lebt, aber auch an Neuigkeiten aus den umliegenden Ortschaften interessiert ist, kann dies über den Empfangsradius regulieren. In der Standardversion stehen dann die Funkkanäle Neu, Plausch, News, Biete, Suche und Events zur Verfügung, die reichlich Entfaltungsspielraum für einen Informationsaustausch bieten.

Einen Schritt, den die Gemeinde nun noch tätigen muss: die Antragsstellung beim Betreiber der digitalen Plattform – laut Michaela Strube ein recht unkompliziertes Verfahren: „Man kann damit rechnen, dass die App schon nach drei bis sechs Wochen freigeschaltet wird.“ Und noch etwas gilt es in die Wege zu leiten: „Man muss auch ein Digital-Team benennen, was Ansprechpartner ist – unter anderem für die kommunikativen Inhalte“, so Strube. Im Kern hätten sich schon drei Personen für diese Aufgabe gefunden – ihr Ratskollege und sie selbst inklusive. Auch Jascha Schött, der IT-Beauftragte im Sottrumer Rathaus, soll noch mit ins Boot geholt werden. Daneben, warb Strube abschließend, dürften sich jedoch natürlich auch andere noch gerne mitengagieren.