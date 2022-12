Von Turm zu Turm: Hellwege plant einen neuen Glockenstuhl beim Friedhof

Von: Nina Baucke

Wo genau der neue Glockenturm stehen soll, ist noch unklar. Klar ist allerdings, dass der Standort im Umfeld der Friedhofskapelle sein wird – und sich der Turm dementsprechend optisch anpassen soll. © Baucke

Wenn der Schlauchturm in Hellwege im Sommer abgerissen wird, braucht es einen neuen Platz für die Glocke. Dafür sieht der Gemeinderat einen neuen Glockenstuhl nahe der Friedhofskapelle vor – und beriet nun über das künftige Turmmodell.

Hellwege – Noch steht der gut 70 Jahre alte Schlauchturm an der Dorfstraße in Hellwege, im kommenden Sommer wird er Geschichte sein. Die Geschichte der Glocke, die seit 1969 im Inneren des Turmes hängt, soll allerdings weitergehen. Wie jedoch ein neuer Glockenstuhl aussehen könnte, darüber beriet am Mittwoch der Hellweger Gemeinderat bei seiner letzten Sitzung für dieses Jahr – und zeigte sich dabei schnell relativ einmütig.

Im Vorfeld hatte der stellvertretende Bürgermeister Peter Strohschän (SPD) eine Tour in die umliegenden Ortschaften unternommen und dort Glockentürme fotografiert. Unter anderem den derzeit eingezäunten in Reeßum als auch den in Waffensen. Insgesamt eine breite Palette aus Holz- und Metallkonstruktionen, schlicht wie auch aufwendig, schmal sowie mit breitem Stand und Auslegern. „Schließlich muss die Architektin ungefähr wissen, was wir wollen“, erklärte Bürgermeister Wolfgang Harling (SPD).

Wir haben hier viele Wälder, von daher passt es, wenn er aus natürlichen Materialien gebaut wird.

Am Ende war es der Turm mit einer quadratischen Grundfläche, schlichter Konstruktion und Pyramidendach in Bötersen, der sofort von Seiten der HBL als auch der SPD auf breites Interesse stieß. „Kostenmäßig dürfte das auch passen“, vermutete Harling, der zudem die Anregung gab, das kleine Dach des Turms an das der Friedhofskapelle anzupassen. „Mein Favorit“, machte Michaela Strube (HBL) deutlich. „Er ist schlicht und gradlinig“, fand auch Anke Wienke (SPD). Vor allem, dass der Turm hauptsächlich aus Holz ist, fand Zustimmung: „Wir haben hier viele Wälder, von daher passt es, wenn er aus natürlichen Materialien gebaut wird“, so Annemarie Lange (HBL). Doch gerade das sah Neu-Ratsmitglied Hans-Hinrich Willenbrock (HBL) kritisch: „Holz muss gut gepflegt werden, Metall ist weniger wartungsintensiv.“ Er bevorzugte eine minimalistische Metallkonstruktion, wie auch Uwe Brauer (Grüne).

Der Glockenturm in Bötersen soll als Vorbild für den Neubau in Hellwege dienen. © Strohschän

Als Standort hat die Gemeinde das Friedhofsareal auserkoren. Wo allerdings genau, steht noch nicht fest: „Hauptsache ist, irgendwo in der Nähe der Kapelle. Und wir müssen schauen, dass das dann auch harmonisch wirkt“, so Harling. „Wir brauchen Strom für das Geläut. Das wiederum sollte im besten Fall über einen einfachen Schalter in der Kapelle zu steuern sein.“

Aktuell rechnet Harling mit 70 000 bis 80 000 Euro Kosten für den Glockenturm. Auch bei der Kirche hat die Gemeinde angefragt und um Förderung gebeten. „Grundsätzlich ist das Projekt laut des Regionalmanagements der Gesundregion Wümme-Wieste förderfähig“, so der Bürgermeister. Ab Februar sei es eventuell möglich, einen Antrag beim Amt für regionale Landesentwicklung zu stellen – eine Bewilligung könnte bis Juli 2023 klappen. „Mit Gewissheit kann das aber niemand vorhersagen“, so Harling.

Der Schlauchturm wird im Sommer abgerissen. © Baucke

Strube schlug wiederum vor, den Glockenturm als Projekt in die Dorferneuerung einzubringen, sofern Hellwege dort aufgenommen werde: „Es macht ja nichts, wenn es mit dem Bau noch dauert“, so Strube. Allerdings: „Der Schlauchturm kommt am 30. Juni weg, dann steht die Glocke nunmal auf der Erde, denn wir werden dann noch keinen neuen Turm haben.“ Er plädierte daher dafür, bereits jetzt vernünftig zu planen. Dementsprechend entschied sich der Gemeinderat einstimmig dafür, sich bereits einen ersten Entwurf anfertigen zu lassen.

Mit dem geplanten neuen Turm wäre es der dritte Standort für die 145 Kilogramm schwere, in dem Ton E gestimmte und 1960 in Hessen gegossene Glocke: Vor ihrem Platz in dem ehemaligen Schlauchturm hing sie in den 1960er-Jahren noch in einem Eichenbaum an der Verdener Straße. Lange wurde sie zudem noch zur Kirchzeit, zu Silvester und bei Sterbefällen von Hand von Hinrich Schröder geläutet, mittlerweile übernimmt das eine Elektronik mit Zeitschaltuhr.