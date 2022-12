Machen statt meckern: Heiner Lange engagiert sich seit drei Jahrzehnten im Gemeinderat Hellwege

Von: Nina Baucke

Heiner Lange engagiert sich seit drei Jahrzehnten für die Gemeinde Hellwege. © Baucke

Eine Medaille in Gold ist schön und gut, direktes Lob auf der Straße besser: So sieht es Heiner Lange, der für sein nun mehr als 30-jähriges Engagement im Hellweger Gemeinderat eine Auszeichnung des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes erhält.

Hellwege – Sie schimmert goldfarben und liegt in einer dunkelblau ausgeschlagenen Schatulle: die Ehrenmedaille des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes. „Das ist eine schöne Auszeichnung“, sagt Heiner Lange. „Aber die eigentliche Anerkennung ist für mich etwas anderes. Nämlich wenn ich hier irgendwo angesprochen werde und jemand sagt mir: ,Das habt ihr gut gemacht!‘“ Der Hellweger muss es wissen: Seit mehr als 30 Jahren engagiert er sich in der Lokalpolitik, dafür erhielt er nun die Auszeichnung.

Dabei ist Politik ein großes Thema in der Familie Lange: Schon sein Vater Heinrich Lange war Hellweger Ortsbürgermeister, dessen Bruder Fritz Lange viele Jahre Samtgemeindedirektor in Sottrum. Und seit der Wahl sitzt mit Heiner Langes Tochter Annemarie die dritte Generation Langes im Gemeinde- und Samtgemeinderat. „Ich habe das daher alles schon als Kind mitbekommen“, erinnert er sich. „Ich finde es einfach interessant, etwas für die Allgemeinheit zu erreichen.“

Einstieg als Nachrücker

Erstmals zur Wahl stellt er sich mit 25 Jahren – bei der Wählergemeinschaft, später ist er CDU-Mitglied, inzwischen ist er aus der Partei ausgetreten. In die aktive Ratspolitik geht es allerdings erst später, als Nachrücker 1989, seit 1991 sitzt Lange durchgängig im Gemeinderat, dazu kommen zwischen durch zwei Wahlperioden im Sottrumer Samtgemeinderat. Seit mehr als 20 Jahren ist er zudem stellvertretender Bürgermeister und Mitglied im Verwaltungsausschuss.

Allerdings: „Alle 30 Jahre waren in der Opposition“, sagt Lange über seine Jahre als Ratsmitglied mit einem Schmunzeln: In den ersten Jahren hatte Erhard Thies das Bürgermeister-Amt inne, seit 2004 ist es Wolfgang Harling – beide sind Sozialdemokraten. „Natürlich geht es leichter, etwas zu erreichen, wenn man in der Mehrheit ist. Aber Bürgermeister wollen gerne einstimmige Beschlüsse erreichen, daher muss man gut verhandeln. Man gewöhnt sich daran.“

Am Ende wollen alle, die im Rat sitzen, etwas für ihr Dorf tun.

Das Verhandeln geschieht dann nicht in Ausschüssen, sondern in Arbeitsgruppen. Lange gefällt das Konzept. „Das funktioniert sehr gut, denn so sind in den Gruppen wirklich interessierte Menschen, aber oft auch Leute, die das Thema direkt betrifft – zum Beispiel beim Thema Kindergarten. Das ist praktisch.“ Miteinander zu sprechen – gerade in einer Gemeinde ist das wichtig, findet Lange. „Und am Ende wollen alle, die im Rat sitzen, etwas für ihr Dorf tun.“

Das gilt für alle – Alteingesessene und Neuzugezogene. „Das Dorf ist ja ziemlich gewachsen“, sagt Lange. Und das spiegelt sich mittlerweile im Rat wider. „Aber die Auseinandersetzungen und Diskussionen gab es davor auch schon“, bemerkt er und lacht. Dazu gehört auch das Lernen: „In meinem ersten Jahr als Ratsmitglied habe ich vor allem beobachtet.“ Jetzt gehört er zu den Erfahrenen. „Besonders bei Themen wie dem Haushalt ist Erfahrung wichtig“, weiß er. Während seine Ratskollegen mit Tablet an den Beratungen teilnehmen, druckt er sich das Zahlenwerk noch aus und macht sich auf dem Papier seine Notizen und Anmerkungen.

Ohne Kreditaufnahme

Er weiß: Lokalpolitik kostet Zeit, „gerade zu Weihnachten mit den Haushaltsberatungen“. Aber auch das Arbeitspensum, das ein ehrenamtlicher Bürgermeister heutzutage absolviert, hat es in sich. „Wir haben als Gemeinde zehn Angestellte, die von einem ehrenamtlichen Bürgermeister gemanagt werden. Bei so einem Berg an Aufgaben wird es irgendwann sehr schwierig werden, immer wieder Menschen für dieses Amt zu finden“, vermutet der 61-Jährige. „Von daher ist auch die Schnittstellenoptimierung wichtig.“

An Projekten hat die Gemeinde in den drei Jahrzehnten seiner Ratszugehörigkeit einiges gewuppt, darunter in den 90er-Jahren das Heimat- und Kulturhaus, aber vor allem liegen Lange die Baugebiete am Herzen, die die Gemeinde speziell für bauwillige Hellweger ausgewiesen hat. Und auch Schulden hat die Gemeinde in diesen drei Jahrzehnten keine gemacht, selbst für den aufwendigen Kindergartenanbau musste sie keinen Kredit aufnehmen. „Wir haben immer nur das gemacht, was wir auch machen konnten“, sagt Lange rückblickend zufrieden.

Er ist nun in seiner letzten Wahlperiode, mit deren Ende will er sich auch aus der politischen Arbeit zurückziehen. Die vergangenen Jahrzehnte bereut er allerdings nicht: „Viele meckern und sind unzufrieden. Denen sage ich immer: Ihr müsst selber Politik machen, nur meckern und sich nicht engagieren geht nicht.“ Machen statt meckern – Heiner Lange lebt es vor.