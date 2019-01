Heimatverein Sottrum blickt in die Zukunft

Sottrum – Von Matthias Röhrs. Es sei alles gut gelaufen. Hans-Jürgen Krahn, der Vorsitzende des Sottrumer Heimatvereins, zieht vom abgelaufenen Jahr 2018 ein positives Fazit. Und die Vorzeichen für dieses Jahr sind ebenfalls gut. Die Brauchtumspfleger haben sich für 2019 einiges vorgenommen.

Denn noch in diesem Jahr steht der Verein intern vor wichtigen Veränderungen. Auf der Jahreshauptversammlung am 17. Mai (19.30 Uhr, Heimathaus) müssen einige wichtige Posten neu besetzt werden. Schon jetzt deutet sich an, dass es mehrere Wechsel in der Vereinsführung geben wird. Hintergrundgespräche deswegen laufen wohl schon. Noch hält man sich bedeckt. „Darüber müssen wir auf der nächsten Vorstandssitzung noch ausgiebig sprechen“, sagt Krahn. Er selbst will auf jeden Fall als Vorsitzender weitermachen – „sofern man mich denn wählt“. Denn ein großes Projekt möchte er als Vorsitzender gerne noch mit dem Verein abschließen: Der Bau eines weiteren Gebäudes auf dem Heimathausgelände mit Platz für ein Archiv und einen Raum für kleinere Veranstaltungen wie beispielsweise Lesungen.

Und da ist man wieder beim Rückblick. Denn 2018 wurde das Vorhaben auch politisch im Sottrumer Rat eingebracht und es ist auf Wohlwollen gestoßen. Nun arbeitet man an der Finanzierung. Ein großer Teil stammt aus einer Erbschaft, Krahn hofft, dass in diesem Jahr beantragten Fördergeldern zugestimmt wird. Zwischen 400 000 und 450 000 Euro, schätzt er, soll das Gebäude kosten. Er macht deutlich: Kommt die Finanzierung nicht zustande, werden die Pläne ad acta gelegt.

Ansonsten arbeitet der Heimatverein auch an weniger greifbaren Zielen. So ist kürzlich wieder der Veranstaltungskalender (siehe unten) mit den Terminen für das neue Jahr herausgekommen, auch hofft man, die Zusammenarbeit mit anderen Heimatvereinen in der Umgebung zu stärken. Vielleicht auch in Hinblick auf den Tourismus: „Wenn eine Gruppe den Mühlenhof in Hellwege besucht, warum nicht auch gleich die Heimathäuser in Ahausen und Sottrum?“, nennt Krahn ein Beispiel. Darüber hinaus ist geplant, junge Leute mehr in den Verein einzubinden. Konkret nachgedacht wird derzeit über ein Projekt mit der Schule an der Wieste im Rahmen einer Ausstellung. Details sind allerdings noch nicht spruchreif.