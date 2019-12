Sottrum eröffnet neue Krippe „Wurzelfreunde am Dannert“

Heimat für Hasen und Igel

+ © Röhrs Kita-Leiterin Daniela Brandt und Bürgermeister Hans-Jürgen Krahn schnitten das Band zu neuen Sottrumer Krippe durch. © Röhrs

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Jetzt ist auch der Rasen ausgerollt. Einige Wochen lang war die neue Sottrumer Krippe nicht nur in der Hand der Kinder und ihrer Betreuer, parallel dazu werkelten auch Bauarbeiter am und um dem neuen Gebäude herum – die finalen Arbeiten. Nun ist alles da, wo es hingehört, einen Namen hat die Einrichtung mit „Wurzelfreunde am Dannert“ auch. So stand gestern der Einweihung nichts mehr im Wege.