Haustiere sind versorgt

Sottrum – Das Coronavirus hat Deutschland fest im Griff. Auch für die Sottrumer Klinik für Kleintiere ergeben sich daraus viele Veränderungen der Arbeitsprozesse, und die Situation stellt das Personal vor hohe planerische Herausforderungen. Zudem kommen immer wieder besorgte Anrufe von Tierhaltern, ob die Pandemie gefährlich für ihre kleinen Lieblinge sei und eine gegenseitige Ansteckungsgefahr besteht. Im Gespräch mit der Rotenburger Kreiszeitung berichten die Leiterin der Klinik, Dr. Patricia Werhahn, ihre Tochter, Tierärztin Franziska Werhahn Beining, und ihr Schwiegersohn, Tierarzt Marco Werhan Beining, über die Fragen, die immer wieder gestellt werden und über ihre Arbeit mit den Patienten.

„Wir müssen sowohl an den Schutz unserer Mitarbeiter als auch an den unserer Kunden denken“, erklärt die leitende Tierärztin. Neben noch intensiveren Desinfektionsarbeiten in den öffentlichen Bereichen der Praxisräume seien auch organisatorische Dinge nötig, um auf die aktuelle Situation und Vorgaben der Politik einzugehen. „Wir haben unsere Teams in zwei Schichten aufgeteilt. Dabei haben wir sichergestellt, dass alle fachlichen Bereiche rund um die Uhr kompetent besetzt sind – und das im Tag- sowie im Nachtdienst. Diese Teams arbeiten voneinander unabhängig. Die Kommunikation erfolgt per Telefon oder E-Mail“, so Werhahn.

Zur Mittagszeit werde der Betrieb unterbrochen, um alle relevanten Bereiche zu desinfizieren. In der Zeit findet auch der Schichtwechsel statt. Dabei werden alle für den Wechsel wichtigen Fälle besprochen. Für jedes Teammitglied habe sich der Arbeitstag insofern verändert, dass nur noch minimaler Kundenkontakt stattfindet. Das sei für alle gewöhnungsbedürftig. Zudem darf nur jeweils ein Tierhalter die Klinik betreten. Der Abstand muss gewahrt bleiben – zum Schutz aller Beteiligten. Daher sind Halter mit kranken Tieren aufgefordert, auf Begleitpersonen zu verzichten. Zudem sollen nur gesunde Kunden mit ihren Tieren in die Klinik kommen oder gegebenenfalls eine bevollmächtigte Person beauftragen. Nach der Anmeldung müssen die Kunden im Auto warten, bis sie in die Klinik gebeten werden.

„Gerade in einem familiären Betrieb ist es oft besonders schwer, auf Distanz zu bleiben“, betont Franziska Werhahn Beining. Die Tierklinik sei nicht nur ein „Tierkrankenhaus“, sondern auch ein Ort des Austauschs. Ein Ort, wo viel Freude und auch Trauer in kurzen Abständen aufeinandertreffen können. Schon ein im wahrsten Sinne des Wortes „Zur-Seite-Stehen“ und Trostspenden helfe den Besitzern, wenn ein Tier nicht mehr zu heilen ist. „Wir erfahren aber viel Verständnis und Unterstützung von unseren Kunden und sind dafür sehr dankbar“, sagt Marco Werhahn Beining.

Als in den Medien berichtet worden ist, dass sich ein Tiger mit dem Coronavirus infiziert hätte, seien Besitzer unsicher geworden. Es werde oft die Frage gestellt, ob das Virus vom Menschen auf Tiere oder umgekehrt übertragen werden kann. Dazu erklären die Tierärzte, dass die hiesigen Haustiere nicht als Überträger gelten. „Man muss hierbei die Infektion und Kontamination unterscheiden. Das aktuelle Sars-Cov-2 als Auslöser der Lungenkrankheit Covid-19 ist klar von den bisher bekannten und weit verbreiteten Katzen- und Hunde-Coronaviren zu unterscheiden und es ist auch nicht aus diesen entstanden“, so die Leiterin.

Der Begriff Coronavirus stellt eine übergeordnete Bezeichnung für eine Gruppe von Viren dar. Diese unterteilen sich weiter in Arten, die bei Menschen und verschiedenen Tieren unterschiedliche Erkrankungen hervorrufen, so Werhahn. Die Coronaviren, die bei Hunden leichte Magen-Darm-Störungen und bei Katzen zusätzlich eine sogenannte FIP-Erkrankung hervorrufen können, dürfen nicht mit dem aktuellen Coronavirus verwechselt werden, ergänzt Tierärztin Werhahn Beining.

Sollte ein Hund oder eine Katze eine Durchfallerkrankung haben, die möglicherweise auf diese Art des Virus zurückzuführen ist, sind übliche Hygieneregeln vergleichbar mit allen Durchfallerkrankungen einzuhalten. Die Behandlung durch einen Tierarzt führt in der Regel zu einer schnellen Genesung, so Marco Werhahn Beining.

Die Experten machen auch deutlich: „Es gibt keinen Grund zur Besorgnis in Bezug auf Covid-19 und Hund oder Katze.“ Haustiere spielten nach dem jetzigen Kenntnisstand keine Rolle. Im Bezug auf die Übertragung vom Menschen zum Haustier meinen sie: „Es ist zu vermuten, dass Hunde und Katzen von infizierten Menschen, wahrscheinlich bei engem Kontakt, angesteckt werden können. Diese Erkenntnis erscheint zunächst beunruhigend. Jedoch gibt es derzeit keine Hinweise dafür, dass Katzen und Hunde Sars-Cov-2 besonders stark und längerfristig vermehren können.“ Aus epidemiologischer Sicht scheinen Katzen und Hunde keine große Bedeutung bei der Übertragung zu spielen. Die Forschung auf diesem Gebiet sei allerdings noch ganz am Anfang. „Somit sind weitere Untersuchungen notwendig, um die Rolle unserer Haustiere als Überträger sicher zu klären.“

Man könne bei einem Vierbeiner einen Nasen- oder Maulabstrich machen. „Bei Tieren von akut erkrankten Menschen sollte wegen der Kontamination des Felles – vergleichbar mit der Kontamination unserer Kleidung – der Kontakt vermieden werden. Handschuhe und Maske können hier einen guten Schutz bieten“, so die Tochter der Klinikleiterin.

Um eine Übertragung durch eine Kontamination zu vermeiden, gelten allgemeingültige Hygieneregeln. Man sollte es unterlassen, Haustiere direkt anzuniesen oder anzuhusten, damit sie keine Tröpfchen auf dem Fell tragen. Das regelmäßige Händewaschen helfe da sehr. Händekontakt mit dem Gesicht sollte weitestgehend vermieden werden. Eine Maske zu tragen kann helfen, sowohl sich selbst als auch seine Mitmenschen zu schützen.

Hinweise darauf, dass Hunde oder Katzen eine Rolle bei der Verbreitung spielen, sieht bisher auch das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten nicht. Bei der Corona-Pandemie sei die Übertragung von Mensch zu Mensch ausschlaggebend für die Verbreitung. Der Kontakt gesunder Personen zu Haustieren müsse nach derzeitig verfügbaren Informationen aus Sicht des Friedrich-Loeffler-Instituts, des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit, nicht eingeschränkt werden. Allerdings sei es, das wird auch hier erwähnt, als allgemeine Vorsichtsmaßnahme immer ratsam, grundlegende Prinzipien der Hygiene zu beachten, wenn man mit Tieren in Kontakt kommt.

Haustiere, die bei einer mit Covid-19 erkrankten Person leben, sind in den meisten Fällen selbst nicht infiziert, sondern kontaminiert. Das heißt, sie tragen die Sekrete des Infizierten mit sich. Als Beispiel: Leckt ein Hund oder eine Katze an seinem erkrankten Besitzer, kann vermutlich anschließend für eine gewisse Zeit Virusmaterial in der Mundhöhle nachgewiesen werden. „In diesem Fall sprechen wir von einer Kontamination. Ist ein Tier infiziert, können in seinem Blut Antikörper gegen das entsprechende Virus, in unserem Fall das Sars-Cov-2, nachgewiesen werden, was bei einer Kontamination nicht gegeben ist“, erklärt Werhahn im Gespräch.

Auch die Tierärztin sagt, die aktuelle Situation kann sich täglich ändern, eins sei jedoch sicher: „Wir als Team werden alles dafür tun, um die Versorgung aller Haustiere bestmöglich aufrecht zu erhalten – auch wenn dies enorme Anstrengung für jeden einzelnen bedeutet.“ Nicht nur im Klinikalltag – auch das Privatleben erfordert in Anbetracht der Verantwortung gegenüber Patienten und Kunden große Einschnitte. „Unsere Patienten sind nicht nur Haustiere. Sie sind vollwertige Familienmitglieder und verdienen ebenso eine moderne und korrekte medizinische Behandlung.“