Haushalt ist ausgeglichen: Hellwege kann im kommenden Jahr investieren

Von: Henning Leeske

Die Gemeinde Hellwege kann trotz großer Ausgaben einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen. © dpa

Die Gemeinde Hellwege möchte im kommenden einiges an Geld investieren. Dennoch ist der Haushaltsplan 2023 ausgeglichen.

Hellwege – So schnell war man in Hellwege wohl noch nie mit dem Haushalt. Der Gemeinderat hat am Montagabend den Finanzplan für das Jahr 2023 einstimmig beschlossen. „Hellwege war dieses Mal echt ein Streber“, kommentierte Bürgermeister Wolfgang Harling (SPD) die ausgeglichenen Gemeindefinanzen für das kommende Jahr.

Der Ergebnishaushalt sieht Erträge von rund 1,56 Millionen Euro vor, es gibt einen Überschuss gegenüber den Aufwendungen von 200 Euro. Im Jahr 2023 werde erstmals in der Samtgemeinde Sottrum die Schlüsselzuweisung auf die Mitgliedsgemeinden nach Steuerkraft verteilt. „Davon hat die Gemeinde Hellwege erheblich profitiert. Ohne die Veränderung der Verteilung der Schlüsselzuweisung hätte die Gemeinde ihren Haushalt nicht ausgleichen können“, schenkte Bürgermeister Harling den Ratsmitgliedern reinen Wein ein.

Der Finanzhaushalt schließe mit einem Plus von 69 500 Euro ab, wobei Investitionen in Höhe von 596 200 Euro vorgesehen seien. „Wir zehren noch von den vielen guten Haushaltsjahren“, so Harling weiter. So könnten die aktuellen Großinvestitionen, wie der Kitabau als Millionenprojekt, trotzdem ohne Verschuldung finanziert werden. „Wir können als Gemeinde, trotz der großen Aufgaben weiterhin schuldenfrei bleiben.“

Die Unsicherheit für die heimische Wirtschaft und das Steueraufkommen aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine berücksichtigte er jedoch ebenfalls in seinen Ausführungen. „Wenn sich an den Bedingungen der Kreisumlage oder der Samtgemeindeumlage etwas ändert, müssen wir am Haushalt noch etwas machen – über einen Nachtragshaushalt“, führte er aus.

Trotz der unsicheren Wirtschaftslage in Deutschland plane die Gemeinde Hellwege mehrere wegweisende Investitionen, die auch alle solide finanziert werden könnten. Einige würden im Bereich der erneuerbaren Energien sowieso innerhalb weniger Jahre schon amortisiert. Dazu gehören die Installation von Fotovoltaikanlagen auf den Dächern der Krippe und der Sporthalle für jeweils 35 000 Euro sowie der Anschluss des Heimat- und Kulturhauses und der Turnhalle an das Hellweger Fernwärmenetz. Hier betragen die Bau und Anschlusskosten ungefähr 76 000 Euro. Der Eigenanteil der Gemeinde soll dafür nur 24 500 Euro sein, weil Fördermittel in der Höhe von 26 500 Euro und ein Zuschuss der Wümme-Wärme UG & CO. KG von 25 000 Euro einkalkuliert seien.

Weitere Investitionen sollen folgende Projekte sein: Abbau Glockenturm und Neubau Glockenstuhl beim Friedhof für bis zu 100 000 Euro, der Bau eines neuen Zaunes beim Sportplatz für 20 000 Euro, die Neugestaltung des Platzes beim Hellweger Ehrenmal mit 20 000 Euro, neue Schaltkästen mit Regelungstechnik für die Straßenbeleuchtung und die Beschaffung von Led-Mastleuchten bei Kosten von 30 000 Euro.

Die Beschaffung von Spielgeräten für Spielplätze schlägt mit 15 000 Euro zu Buche, die Umgestaltung der Toiletten an der Kapelle mit 30 000 sowie der Anbau am Heimat- und Kulturhaus mit 125 000, wobei 78 000 Euro Fördermittel erwartet werden. Für 40 000 Euro plane man die Anschaffung eines Kommunalfahrzeuges für den Bauhof.

Außerdem koste die Beteiligung beim Ausbau des Breitbandes am Bremer Damm und An der Meente 17 200 Euro. Die Finanzierungslücke von 117 200 Euro, die sich aus den geplanten Investitionen ergebe, könne mit vorhandenen liquiden Mitteln geschlossen werden.