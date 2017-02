Hausarrest ist aufgehoben

Bötersen - Bei der Jahreshauptversammlung des Geflügelzuchtvereins Rotenburg und Umgebung in der Gaststätte Hoops in Bötersen blickte Vorsitzender Dietmar Warnken auf ein erfolgreiches Jahr 2016 zurück. Darauf, dass der Verein im Vergleich mit anderen Zuchtverbänden weniger vom Mitgliederschwund und Zuchtaufgaben betroffen sei und durch vier jugendliche Mitglieder den „jüngsten“ Altersdurchschnitt weit und breit habe.

„Diesen Trend sollten wir erhalten und für die Zukunft ausbauen“, warb der Vereinschef . Neben der eigenen Ausstellung im Oktober sei der Besuch bei einem Partnerverein in Sachsen-Anhalt sicher der Höhepunkt des vergangenen Jahres gewesen, befand Warnken. Mit 15 Teilnehmern habe sich „eine anständige Delegation“ dorthin auf den Weg gemacht.

Züchter hatten das Glück auf ihrer Seite

Was die eigene Ausstellung anging, hatten die Rotenburger Geflügelzüchter das Glück auf ihrer Seite, denn nur zwei Wochen nach der Veranstaltung trat aufgrund der Vogelgrippe die Stallpflicht für Geflügel in Kraft. Das führte dazu, dass derlei Ausstellungen reihenweise abgesagt werden mussten. Und ging sogar so weit, dass die Bundesausstellung in Leipzig auch davon betroffen war. „Dort sollten 35 000 Tiere ausgestellt werden. Das war schon ein herber Schlag für die Organisatoren“, so Warnken. Aber die Zeiten der „Aufstallung“ seien nun weitestgehend vorbei und die Züchter könnten ihre Tiere wieder an die frische Luft bringen, was für das Zuchtergebnis von immenser Wichtigkeit sei.

Ein weiterer Tagungspunkt betraf die Ehrung von drei Vereinsmitgliedern für besondere züchterische Leistungen, wobei Hartmuth Dreyer mit seinem zweiten Platz in der Sonderschau „Bärtchentümmler“ mit Ausstellern aus dem gesamten Bundesgebiet, herausragte.

Für das laufende Jahr gibt es neben diversen kleineren Veranstaltungen zwei besondere Termine. Zum Einen die traditionelle eigene Geflügel-schau am 21. und 22. Oktober im Gasthaus Hoops in Bötersen und zum Anderen der Gegenbesuch des Partnervereins aus Sachsen Anhalt im Juni, für den auch schon die Planungen für diverse Aktivitäten laufen.

Von Matthias Daus