Haus auf Schießanlage brennt

Rund 100 Feuerwehrleute auf Bundeswehr-Gelände im Einsatz

+ Von innen und außen gingen die Brandschützer gegen das Feuer vor. Fotos: Butt

Hellwege/Haberloh – Auf der Standortschießanlage der Bundeswehr bei Hellwege hat am Donnerstag ein Gebäude gebrannt. Rund 100 Einsatzkräfte sind zu dem Gelände an der Kreisgrenze zu Verden ausgerückt. Eine Person musste den Angaben der Feuerwehr zufolge mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Sie habe zuvor selbst Löschversuche unternommen. Die Brandursache ist noch unklar. Das Feuer wurde gegen 11 Uhr entdeckt. In dem Gebäude befindet sich laut Martin Andert, Stabsfeldwebel in der Lent-Kaserne in Rotenburg, eine Mietwohnung sowie die Kleinkantine der Schießanlage. Schon während der Löscharbeiten wurde klar, dass das Gebäude durch Feuer, Qualm und Löschwasser einen Totalschaden erleiden würde.