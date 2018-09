Haus brennt komplett nieder

63-jähriger Bewohner wird bei Explosion in Everinghausen schwer verletzt

+ Das Haus in der Wochenendsiedlung in Everinghausen ist komplett niedergebrannt. Die Feuerwehr kann den 63-jährigen Bewohner noch schwer verletzt aus dem brennenden Gebäude retten. - Fotos: Witte

Everinghausen - Von Farina Witte. Bei einer Hausexplosion und dem anschließenden Brand am Hermann-Löns-Weg in Everinghausen ist am Freitagvormittag der 63-jährige Bewohner schwer verletzt worden. Mehrere Feuerwehren aus der Samtgemeinde Sottrum und Rotenburg waren im Einsatz, um das Gebäude zu löschen. Wie es zu der Explosion gekommen ist, ist bislang unklar, berichtete die Polizei.