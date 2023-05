Hassendorfer fordern mehr Informationen zum Rückbau von Sottrum Z1

An der Versenkbohrstelle Sottrum Z1 hinter dem Hassendorfer Sportplatz ist schon seit vergangenem Jahr Schicht im Schacht. Jetzt soll die Anlage zurückgebaut und das Loch verschlossen werden. © Warnecke

Ganz grundsätzlich sind sich in Hassendorf alle einig. Die Versenkbohrstelle Sottrum Z1 wird zurückgebaut und das ist eine gute Sache. Damit ist es aber nicht getan. Einige Stimmen wünschen sich mehr Transparenz in dieser Sache. Der Bürgermeister möchte lieber abwarten.

Hassendorf – In den kommenden Wochen wird die Firma „ExxonMobil“ damit beginnen, die Versenkungsanlage Sottrum Z1 zurückzubauen. Das hat Hassendorfs Bürgermeister Klaus Dreyer (SPD) auf einer Sitzung des Ausschusses für Dorfentwicklung, Straßen, Umwelt und Klimaschutz mitgeteilt. Dieser Rückbau sei eine vorbereitende Maßnahme für die endgültige Schließung, die zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen wird. Das Unternehmen weist in einer Mitteilung darauf hin, dass es in einem Zeitraum von sechs Wochen zu einem leicht erhöhten Geräuschpegel kommen könne. Der Atemschutz, der von den Arbeitern getragen wird, sei nur eine Arbeitsschutzmaßnahme und kein Hinweis auf ein Risiko beim Rückbau.

Aber auch wenn die Rückbaumaßnahme auf breite Zustimmung stößt, gibt es doch vermehrt Stimmen, die mehr Transparenz darüber fordern, wie bei diesem Rückbau auch eine größtmögliche Sicherheit für Menschen und Umwelt gewährleistet werden kann. In diesem Zusammenhang fragte Ausschussmitglied Jens Rugen (CDU) nach dem Ergebnis eines Teilgutachtens, das 2016 in Auftrag gegeben wurde, nachdem man eine Belastung mit Schadstoffen im Boden rund um die Anlage festgestellt hatte. Bürgermeister Dreyer verwies darauf, dass die Zuständigkeit bei diesen Angelegenheiten im Landesbergbauamt läge.

Von dort habe es erst jetzt ein Ergebnis gegeben, das besagte, dass keine gefährlichen Stoffe nachgewiesen werden konnten. Eine Aussage die Hans-Uwe Franke (Grüne) präzisierte, indem er anmerkte, dass die Stoffe vorhanden seien und lediglich deren Konzentration als unbedenklich eingestuft wurde. Neben dem Rückbau der Anlage wird es auch einen Rückbau der Rohrleitungen geben und Franke hatte sich im Vorfeld der Sitzung mit dem Landkreis in Verbindung gesetzt, um zu erfahren, ab wann von dort Kontrollmechanismen greifen würden, um den Zustand des Grundwassers zu überwachen. Franke hatte bereits auf einer Ratssitzung im März mehr Informationen zum Rückbau gefordert.

„In der dritten Phase dieser Maßnahme wird der Landkreis als Kontrollinstanz tätig werden“, berichtete er. In Wittorf hat bereits ein solcher Rückbau stattgefunden und Franke sah es als gewinnbringend an, zwei Bürger von dort zu einer zukünftigen Sitzung in der Gemeinde Hassendorf einzuladen, damit sie von ihren Erfahrungen berichten könnten.

Er stellte sogar im Sinne der Transparenz einen formellen Antrag deswegen. Für den Ausschussvorsitzenden Dennis Holle (SPD) war nicht erkennbar, dass dieses Ansinnen zielführend sein würde und Klaus Dreyer brachte einen Gegenantrag ins Gespräch. In der Abstimmung wurde dem Antrag von Hans-Uwe Franke nicht entsprochen. „Wir sollten erst einmal abwarten, wie die Dinge vorangehen und können uns auch zu einem späteren Zeitpunkt mit Leuten aus anderen Gemeinden austauschen“, sagte Klaus Dreyer.

Eine Ansicht, die nicht jedes Ausschussmitglied teilte und die auch beim anwesenden Publikum nicht immer wohlwollend aufgenommen wurde. In einer Wortmeldung wurde davon gesprochen, dass man es als beschämend empfinde, dass diese Einladung nicht zustande kommen konnte. Auf die Frage, wie ein Grundwassermonitoring erfolgen solle, musste Dreyer wieder auf die Zuständigkeit des Landesbergbauamtes verweisen.