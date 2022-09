Gefühle in Noten: Hassendorfer Band „Dalarna“ steht bei Musikwettbewerb im Halbfinale

Von: Nina Baucke

Fynn Gerlach (v.l.), Anna Lange, Bjarne Jacobsen und Raphael Rabong nehmen als „Dalarna“ an einem deutschlandweiten Bandwettbewerb teil. © Baucke

Sie haben es geschafft: Die vier Musiker der Band „Dalarna“ sind im Halbfinale der SPH Music Masters, einem Wettbewerb für Bands und Solokünstler. In ihrem Probenraum in Hassendorf feilen Fynn Gerlach, Anna Lange, Bjarne Jacobson und Raphael Rabong an ihren Songs.

Hassendorf – Ein schmiedeeiserner Gartenzaun, dahinter ein Einfamilien-Klinkerhaus mit gepflegtem Garten in einer ruhigen Straße in Hassendorf: Allerdings, hinter einer Schuppentür geht es nicht immer ganz so ruhig zu. Denn in einem verputzten Anbau schlagen Bjarne Jacobsen, Anna Lange, Raphael Rabong und Fynn Gerlach ganz andere Töne an. Unter dem Namen „Dalarna“ machen die vier 21-Jährigen Rock-Musik. Zwar erst seit knapp einem Jahr, dennoch kann sich das Schaffen der Musiker bereits sehen beziehungsweise hören lassen: Bereits drei Songs sind bei Streamingdiensten wie Spotify, Deezer, Apple Music und Amazon zu hören, und aktuell ist die Formation im Rennen bei den SPH Music Masters, einem deutschlandweiten Wettbewerb für Musiker.

Zwei Runden haben die jungen Musiker, die aus Rotenburg, Ahausen und Jeersdorf kommen, bereits hinter sich. Die nächste folgt am 26. November im Musikclub Indra in Hamburg auf der Großen Freiheit, „da, wo schon die Beatles aufgetreten sind“, wie Gerlach bemerkt. Bis zu acht Bands treten bei einem der Wettbewerbskonzerte auf, beurteilt werden Komposition, das musikalische Können, die Bühnenshow und die Professionalität. Die Wertung besteht zur Hälfte aus einem Juryurteil und zur anderen Hälfte aus der Publikumsmeinung. Das gibt sein Votum mithilfe eines beim Ticketkauf erhaltenen Codes per Smartphone ab. „Bei den Regio-Finals in Bremen hatten wir viele Unterstützer dabei“, sagt Gerlach. Eine festgelegte Musikrichtung gibt es nicht, die Kreisrotenburger treten unter anderem gegen Hip-Hopper und Rapper an. Einziges Kriterium: Es müssen eigene Songs sein, Coverversionen sind verpönt.

Eigene Songs

Kein Hindernis für „Dalarna“: „Wir spielen sowieso fast nur Songs, die wir selber geschrieben haben“, sagt Lange. Sie ist für das Gros der englischen Texte verantwortlich. Melodie und Instrumentierung entstehen dann im Anschluss oft im Probenraum – erst in Rotenburg, seit ein paar Monaten in Hassendorf bei Jacobsons Großeltern –, manchmal noch nicht einmal gezielt, sondern nebenbei. Vor allem Gefühle und Bilder dessen, was sie sieht, verarbeitet Lange in ihren Texten. Der Song „Red/White“ ist so ein Fall: „Ich habe irgendwann einmal ständig auf den roten Gitarrengurt um Fynns Nacken sehen müssen. Dabei kam der Text heraus“, erinnert sie sich mit einem Lachen.

Stilistisch vermeidet die Band es, sich in eine Schublade stecken zu lassen: „Es ist Rockmusik, aber mit verschiedenen Einflüssen, mal Funk, Metal, Punk oder Alternative“, sagen die Musiker. „Manchmal sind wir bei den ein oder anderen Songs unterschiedlicher Meinung, wie sie klingen sollen, dann wird alles zusammengewürfelt – aber das Endprodukt stimmt. Und das ist gut“, ist Lange überzeugt, die nicht nur den Gesang übernimmt, sondern auch E-Gitarre spielt. Sie und Bassist Gerlach waren es, die die Idee mit der Band hatten. Rabong kam dazu, ursprünglich als Schlagzeuger, bis Jacobson die Drumsticks übernehm und er an die E-Gitarre wechselte.

Auf den Namen – Dalarna ist eine Region in Schweden – kamen die Musiker dank der Band „Mando Diao“: „Ich bin Fan, und irgendwann gab es mal ein Instrumentalstück von denen, das ,Dalarna‘ hieß“, sagt Lange. „Ich fand das Wort irgendwie sehr ästhetisch, und es verrät auch nicht direkt, was wir für Musik machen.“ Mittlerweile ist „Dalarna“ nicht nur der Name der Formation, eine Freundin der Musiker hat bereits ein Bandlogo entworfen, das bereits zusammen mit den Covers der Singles „Red/White“ und „Silk“ auf den ersten Merchandise-Artikeln prangt – T-Shirts.

Derzeit legen sie Teile ihrer Gagen für das Ziel zurück, irgendwann ein Album aufzunehmen. „Die ersten Songs, die wir schon veröffentlicht haben, haben wir in dem Hobby-Studio von Fynns Vater aufgenommen und abgemischt“, sagt Rabong.

Von daher bietet sich für „Dalarna“ mit den SPH Music Masters vor allem eine Chance: gehört zu werden. „Es geht ums Netzwerken, außerdem strecken wir auch unsere Fühler für die kleineren Festivals im nächsten Jahr aus“, sagt Gerlach. „Und gleichzeitig sammeln wir Bühnenerfahrung.“ Erfahrung, die vor allem im kommenden Jahr in Auftritte einfließen soll – und irgendwann vielleicht auch mal bei Festivals wie dem Hurricane – oder, wie sich alle vier einig sind: „Genau da!“

Die vier Musiker freuen sich über die ersten Merchandise-Artikel. © Baucke, Nina