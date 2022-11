Der Spalt im Dorf: Hassendorf spricht sich in Stellungnahme für die Erdverkabelung aus

Von: Nina Baucke

Tennet-Masten beim Umspannwerk Sottrum: Der niederländísche Netzbetreiber arbeitet an einer Ersatzleitung für die Trasse Stade-Landesbergen, die sich jetzt im Planfeststellungsverfahren befindet. © Baucke

Die Gemeinde Hassendorf positioniert sich im Sachen Stromtrasse Stade-Landesbergen. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens gibt der Rat offiziell eine Stellungnahme ab, in der er eine Erdverkabelung für den Leitungsverlauf auf Gemeindegebiet fordert.

Hassendorf – Die Zahl der Ja-Stimmen reicht aus, Heike Stäcker (Grüne) reißt kurz triumphierend die Arme in die Luft: Die Gemeinde Hassendorf positioniert sich gegen eine Freileitung der geplanten Stromtrasse Stade-Landesbergen und verleiht der Forderung nach einer Erdverkabelung nun auch offiziell Nachdruck. Allerdings: Die damit verbundene Entscheidung über die Stellungnahme im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zeigt auch die Spaltung des Gemeinderates in dieser Frage auf, eine Spaltung, die auch die Gemeinde als Ganzes betrifft, wie Petra Guderian (SPD) andeutet.

Über Fraktionsgrenzen hinweg hatten sich die Kommunalpolitiker sowohl mit dem Standpunkt als auch mit dem Wortlaut beschäftigt, um am Ende auf rund zwei Seiten das Anliegen der Gemeinde darzustellen: So biete die Erdverkabelung „deutliche Vorteile im Punkt ,Schutzgut Mensch‘“, wie es in der Stellungnahme heißt, die Guderian bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch verliest. Es geht der Gemeinde unter anderem um den Erhalt der Naherholungsfunktion des Wümmewalds und der Wümmeniederung und dass die überregionalen Rad- und Wanderwege nicht beeinträchtigt werden. Besonders allerdings betont sie die Ablehnung einer weiteren Überlastung der Gemeinde mit Strommasten und verweist auf sechs existierende Leitungen, das Umspannwerk, die Erdgasleitung Nord Stream 1, die Erdgasbohrstelle Bötersen Z1, die Erdgas-Lagerstättenwasserverpressstelle und den Windpark Hassendorf – sowie die geplante Flüssiggasleitung Stade-Achim. „Die Gemeinde Hassendorf hat die Aufgabe, die Lebensverhältnisse für die hiesige Bevölkerung attraktiv und lebenswert zu erhalten und jeglichen Schaden für das Dorf abzuwenden“, heißt es in der Stellungnahme weiter.

Sieben Stimmen dafür, zwei dagegen – und dazu kommen die zwei Enthaltungen von Bürgermeister Klaus Dreyer und Fritz Klee (beide SPD). „Wir müssen ehrlich bleiben und bei dieser Sache Pro und Contra sehen“, betont Dreyer noch im Vorfeld der Abstimmung über die Stellungnahme. „Denn auch die Erdverkabelung ist nicht ohne, das läuft nicht einfach mit einem Minibagger. Auch dafür kann der Wald nicht komplett stehen bleiben. Und die Erdverkabelung einer Wechselstromleitung läuft auch in den Niederlanden nach wie vor als Teststrecke.“ Er macht zudem darauf aufmerksam, dass die Leitung einen Ersatzbau darstellt: „Wenn sie fertig ist, wird die Bestandsleitung zurückgebaut – und das bedeutet eine Entlastung für die Hassendorfer, die in der Bahnhofstraße zum Teil direkt darunter leben. Und am Ende ist eine Erdverkabelung auch deutlich teurer, 100 Millionen Euro. Und die bezahlen die Hassendorfer Bürger mit.“ Er könne diese Mehrkosten nicht vertreten, betont Dreyer. Klee: „Wir können das Umspannwerk nicht wegzaubern – und wir sind hier nun mal ein Knotenpunkt.“ Etwas anders sieht das sein Stellvertreter Philipp Willenbrock (CDU), der bei diesem Tagesordnungspunkt den Vorsitz der Ratsversammlung übernimmt: „Dass der Strom irgendwie übertragen werden muss, steht völlig außer Frage. Aber in meinen Augen sollten wir diese Chance, die wir hier haben, auch ergreifen.“

Keine einstimmige Entscheidung

Dem pflichtet Hans-Uwe Franke (Grüne) bei: „Es ist ein Kompromiss mit deutlichen Aussagen, auch wenn wir von den Grünen uns das zum Teil noch deutlicher gewünscht hätten. Aber diese zwei Seiten treffen den Kern.“ Er halte die Tennet-Planung für katastrophal: „Schon bei den Probebohrungen konnte man sehen, was uns da noch erwartet.“ Hassendorf trage für Niedersachsen, für Deutschland eine hohe Belastung, „und irgendwann ist auch mal gut, irgendwann muss sich eine kleine Gemeinde wie Hassendorf auch mal wehren.“ Sein Appell, den Beschluss über die Stellungnahme einstimmig zu verabschieden, verfängt sich allerdings nicht bei allen Ratsmitgliedern. Dennoch ist er überzeugt: „Auf unsere Entscheidung schauen die Samtgemeinde als auch der Landkreis.“