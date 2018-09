Hassendorf investiert mehrere hunderttausend Euro in Straßen

Ausbau- und Sanierungsarbeiten

+ © Röhrs Der Wedenweg in Hassendorf wird ausgebaut. © Röhrs

Hassendorf - Die Gemeinde Hassendorf investiert in den kommenden Monaten kräftig in ihre Straßen. Das ist das Ergebnis einer Sitzung des Wegeausschusses des Rates am Mittwochabend. Allerdings sind die Planungen unterschiedlich weit fortgeschritten. Bei einigen Projekten sind die Aufträge bereits an Fachfirmen vergeben, bei anderen geht es in die Planung, berichtete Bürgermeister Klaus Dreyer (SPD) im Anschluss.