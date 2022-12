Hassendorf auf Sparflamme

Von: Matthias Daus

Teilen

Die Hassendorfer Krippe während der Bauphase. Großprojekte wie diese sind in der Gemeinde erstmal nicht mehr zu erwarten. © Holsten-Körner

Der Haushalt der Gemeinde Hassendorf für das Jahr 2023 wird einerseits ein positives Ergebnis haben, andererseits aber wesentlich weniger Investitionen beinhalten als es in den vergangenen Jahren der Fall war.

Hassendorf – Seit 2016 haben sich in der Gemeinde Hassendorf die großen Projekte regelrecht die Klinke in die Hand gegeben. Und mit einer Investitionssumme, die bei insgesamt mehr als drei Millionen Euro liegt, ist man hier häufiger an die Grenze des Machbaren gegangen. „Wir werden in den nächsten Jahren die Investitionen erst einmal zurückfahren“, so Verwaltungsmitarbeiter Fritz Klee (SPD), der den Haushalt jüngst dem Rat der Gemeinde vorstellte. Man müsse sich in finanzieller Hinsicht ein wenig ausruhen, sagte der Hassendorfer, bevor der Rat dem Finanzplan 2023 schlussendlich mehrheitlich zustimmte – wenn auch mit Gegenwehr.

Bürgermeister Klaus Dreyer (SPD) ließ einige der größeren Maßnahmen Revue passieren. Wobei der Erweiterungsumbau des Kindergartens den mit Abstand größten Brocken darstellte. „Durch die weltweiten Krisenzeiten und den damit verbundenen Teuerungsraten auf vielen Sektoren wurde aus den veranschlagten 1,2 Millionen Euro Baukosten in letzter Konsequenz eine Summe von 1,7 Millionen Euro“, berichtete Klee.

Doch auch ohne die großen Investitionen kommen im kommenden Jahr einige Ausgaben auf die Gemeinde zu. So wird ein Zuschuss für den Kindergarten und die Krippe von 313 000 Euro fällig. Zum Vergleich: Im laufenden Jahr 2022 beträgt diese Summe lediglich 115 000 Euro. Der Anstieg liegt darin begründet, dass das Personal aufgestockt wurde, um den notwendigen Betrieb mit Betreuungszeiten bis 15 Uhr anbieten zu können. Mit acht Erzieherinnen, einer Sozialassistentin und zwei Hilfskräften sieht man sich für diese Aufgabe gut aufgestellt.

Im Ergebnishaushalt stehen 1,64 Millionen Euro an Erträgen Ausgaben in Höhe von 1,62 Millionen Euro gegenüber. Was im Endergebnis ein Plus von 16 300 Euro ergibt.

Heike Stäcker (Grüne) hält den Sparkurs der Gemeinde für eher kontraproduktiv. Die zukünftigen Aufgaben in Sachen Klimaschutz und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf seien Herausforderungen, denen man sich stellen müsse. Die dafür benötigten Mittel sollten nach ihrer Ansicht durch vermehrte Einnahmen generiert werden. Sie bemängelte ebenfalls, dass die Betreuungszeiten im Kindergarten und in der Krippe bis 15 Uhr nicht ausreichend seien. Insgesamt, so Stäcker, sei in dem Haushalt eine mittel- und langfristige Entwicklung der Gemeinde Hassendorf so nicht erkennbar.

Petra Guderian (SPD) sieht das anders: „So entsteht der Anschein, dass nur die Partei der Grünen die Zukunft in der Gemeinde im Auge hat“, sagte sie. Das sei so nicht richtig, „aber wir haben die finanziellen Realitäten nicht aus den Augen verloren“. Bürgermeister Dreyer stellte klar, dass die Personalkosten der Gemeinde im Vergleich zu anderen erheblich höher seien. „Wir haben Lob von höherer Stelle erhalten und brauchen uns ganz gewiss nicht zu verstecken“, sagte er. Die ebenfalls von Heike Stäcker bemängelte Notbetreuung, die derzeit für die Kinder angeboten werde, resultiert laut Dreyer aus einem sehr hohen Krankenstand und ist daher nur temporär.

In seiner Stellungnahme zum Haushalt äußerte Philipp Willenbrock (CDU) durchaus Verständnis dafür, dass man sich erst einmal mit Investitionen zurückhalten wird. Und auch Guderian äußerte sich ähnlich: „Das Großprojekt Kindergartenumbau wird uns in den nächsten Jahren finanziell begleiten.“

Hans-Uwe Franke (Grüne) fehlte eine Anpassung der Unterstützung des Sportvereins im Bereich der Energiekosten. Der zu erwartende Anstieg müsse aufgefangen werden können.

Da aber vom Sportverein kein derartiger Antrag eingegangen sei, sah Fritz Klee nicht die Notwendigkeit, diese Summe im Vergleich zum Vorjahr zu erhöhen. Man könne hier nicht auf Verdacht agieren, sagte er, betonte aber, dass im Bedarfsfall innerhalb des Haushaltes Gelder an anderer Stelle eingespart werden könnten.

Der Haushalt wurde bei einer Gegenstimme beschlossen.