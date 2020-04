Kunst auf Rädern

Taaken - Von Antje Holsten-körner. Mit einer Harley-Davidson ist ein ganz besonderes Lebensgefühl – die Freiheit auf zwei Rädern – verbunden. Dazu gehört für die meisten Harley-Biker auch ein Stück Individualität, denn statt „Lack von der Stange“ erhalten die Maschinen durch besondere Lackierungen ein einzigartiges Outfit. So auch die Harley der Taakenerin Elke Röhrs, die sich dafür verschiedene Techniken angeeignet hat – und damit nicht nur ihre Maschine verziert.

Von der Begeisterung für die Maschinen mit dem einzigartigen Sound angesteckt wurde die heute 61-Jährige als Sozius bei einer zweiwöchigen Motorradtour in den USA, die auch über die legendäre Route 66 führte. Zwar konnte Elke Röhrs die entsprechende Fahrerlaubnis vorweisen, verfügte als Gelegenheitsfahrerin aber nicht über genügend Fahrpraxis, um selbst eine solche Tour in den USA zu fahren. „Da ich das aber unbedingt wollte, fragte ich den Guide nach den Voraussetzungen“, erinnert sie sich.

Wieder zu Hause erwarb Röhrs eine 1 200er Sportster-Custom, mit der sie im Landkreis Rotenburg und den Nachbarkreisen unterwegs war. Da ihr eine große Portion Kreativität und künstlerisches Geschick in die Wiege gelegt worden war, die sie schon beim Osterbasar im Sottrumer Heimathaus oder mit Aquarellbildern unter Beweis gestellt hatte, war für Elke Röhrs klar, dass sie ihrer Harley eine persönliche Note verleihen wollte. Dazu besuchte sie einen Pinstripe-Kurs in Bayern. Das ist die Kunst, Linien in einem Muster frei Hand aufzutragen. So bekam die Sportster-Custom eine Dekoration mit Pins und Tupftechnik.

Da ihr das noch nicht ausreichte, folgte ein Airbrush-Wochenende bei Harder-Steenbeck in Norderstedt. „Ich wurde gleich infiziert“, schwärmt sie von der Airbrush-Technik. Daher legte sie sich Kompressor, Pistole, Pinsel, Folien, Reinigungsmittel und ein Startset mit Farben zu. Ihr erstes Werk war damals ein Wolf auf einer 20 mal 20 Zentimeter großen Leinwand, die heute noch in ihrem Besitz ist. Weitere Eyecatcher wie ein Toilettendeckel mit US-Adler und Flagge, bei dem sie mit Pins unter dem Sitzring auch diese Technik einbrachte, folgten. Nicht fehlen durfte die Anfang 2017 erworbene Wide Glide aus dem Hause Harley-Davidson, die die Sportster-Custom ersetzte. „Ich habe sie komplett gebrusht“, so die selbstständige Fußpflegerin und ergänzt schmunzelnd: „Wie eine Litfaßsäule.“

+ Wenn Elke Röhrs alias „Momo“ sich in ihre kleine Werkstatt zurückzieht, ist Zeit für Kreativität angesagt. Dann erschafft die 61-Jährige ihre Kunstwerke zum Beispiel mit der Airbrush-Technik. Foto: Holsten-Körner

Auf das Talent der Taakenerin wurden auch Freunde und Bekannte aufmerksam. „Ich freue mich, anderen helfen zu können“, betont sie. Dazu komme der Spaß, den die 61-Jährige an der kreativen Arbeit hat. Inzwischen konnte sie ihre Airbrush-Ausrüstung mit mehreren Pistolen aufstocken. „So brauche ich nicht bei einem Farbwechsel sofort die Pistole zu reinigen, denn das kostet Zeit und Farbe“, hebt sie als große Vorteile hervor. Als Erkennungszeichen für ihre Arbeiten hat sie sich den Künstlernamen „Momo“ zugelegt.

+ Auch Briefkasten und Zeitungsrolle wurden mit der Airbrush-Technik geschmückt.

Übrigens: Da Röhrs schon in der ersten Motorradsaison die empfohlenen 10 000 Kilometer erreicht hatte, erfüllte sie sich nicht nur 2014 und 2015 den Wunsch, an einer organisierten Gruppen-Harley-Tour in den USA teilzunehmen, sondern war im vergangenen Jahr allein zwei Monate lang etwa 16 000 Kilometer mit einer Harley zwischen New York und San Diego unterwegs. „In San Diego habe ich die Airbrush-Künstlerin Irena Bershadska kennengelernt. Wenn ich nochmals hinfahre, bekomme ich von ihr Intensivunterricht“, freut sich die Harley-Fahrerin schon jetzt auf ihren nächsten Besuch in den Staaten.