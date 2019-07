Hand in Hand für den Schafstall

Projekt des Heimatvereins kommt mit besonderem Gerät voran

+ Für den neuen Schafstall hat der Heimatverein Ahausen ein mobiles Sägewerk kommen lassen. Foto: Diercks

Ahausen - Von Bettina Diercks. Aus eigenem Holz „schnitzt“ sich der Heimatverein Ahausen seinen Schafstall. Engagement, Fleiß und Einfallsreichtum gehen in dem Zusammenschluss weiterhin Hand und Hand. So kommt das Dorf nicht nur zu einem weiteren historischen Gebäude, sondern erhält auch Besuch von einem Mobilsägewerk. Sehr viele gibt es davon nicht. Eins sitzt im Kreis Celle, das „Ahnsbecker Mobilsägewerk“ von Jens und Carsten Kettelhake. Die mobile Stammholzbearbeitung reiste bereits vergangenen Montag mit dem Unimog an die Aue. Auf dem Grundstück von Gerd Voigt fand die Blockbandsäge dann Aufstellung, dort lag auch das Holz, das auf seinen Zuschnitt wartete. Fichte und Kiefer, zusammengetragen aus Beständen von Voigt, Gerd Holsten und Jan Peter Riese.