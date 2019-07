Haftstrafen für Räuber

Hellwege – 80 000 Euro Beute wollten zwei 24 und 34 Jahre alte Angeklagte im November 2018 bei einem Überfall in Hellwege machen. Kassiert haben sie stattdessen am Landgericht Verden Freiheitsstrafen in Höhe von sechs Jahren sowie drei Jahren und drei Monaten wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung. Bei beiden Angeklagten wurde zudem die Unterbringung in der Entziehungsanstalt angeordnet.

Am Abend des 1. Novembers hatten die Männer die Hintertür eines Einfamilienhauses aufgetreten. Der 63-jährige Bewohner hatte zuvor Lärm an der Tür gehört und zu einem Messer gegriffen. Damit verpasste er dem 24-Jährigen einen Stich in den Brustbereich. Dann wurde der Hausherr überwältigt, geschlagen und an einen Stuhl gefesselt. Nachbarn hatten die Täter jedoch bemerkt und mit ihrem Klingeln an der Haustür in die Flucht gejagt.

Genauso wie die Staatsanwältin glaubte die Kammer dem geständigen 34-Jährigen, der zum Tatzeitpunkt in Ganderkesee wohnte, dass es sich um eine Auftragstat gehandelt hat. „Warum hätte man sonst in den abgelegenen Ort Hellwege fahren sollen“, stellte der Vorsitzende Richter Volker Stronczyk fest. Für eine geplante Tatbegehung spreche auch die Ausführung des Raubes. Der von den Angeklagten nicht benannte Auftraggeber soll von einem Tresor und 80 000 Euro im Haus des Opfers gewusst haben. Beides sei nicht vorhanden, hatte der 63-Jährige ausgesagt.

Geraubt wurden laut dem Opfer 2 500 Euro, doch die Kammer geht von 1 500 Euro aus. Diesen Betrag hatten die Täter bei der Festnahme bei sich. Im Bereich der Bundesstraße 215 waren sie beim Trampen aufgefallen.

Drei Monate vor der Tat war der aus Stendal stammende 34-Jährige aus dem Gefängnis entlassen worden. „Das ist ihre dritte nennenswerte Straftat. Wenn weitere dieser Art von ihnen begangen werden, würden sie in die Gefahr einer Sicherungsverwahrung kommen“, warnte ihn der Vorsitzende.

Der 24-Jährige ist bislang nicht vorbestraft. Der Bremer behauptete in dem Prozess, sich an nichts erinnern zu können. Angesichts der Spuren bezweifelte er aber nicht, dabei gewesen zu sein. Ihm hielt der Vorsitzende die Schwere der Tat vor Augen: „Es berührt das Sicherheitsempfinden der Allgemeinheit in besonderer Art und Weise, dass man als Bürger in seiner eigenen Wohnung überfallen wird und dort Opfer eines schweren Raubes wird. Das ist der geschützte Raum, in dem man sich normalerweise sicher fühlt.“

Bei beiden Angeklagten sieht das Gericht die Voraussetzungen für die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt als erfüllt an. Ausgehend von einer zweijährigen Therapiedauer kann der 24-Jährige, der sich derzeit auf freien Fuß befindet, nach Rechtskraft des Urteils direkt die Therapie starten. Bei dem 34-Jährigen wird die Untersuchungshaft angerechnet. Weitere vier Monate muss er noch absitzen. Dann kann auch er mit der Therapie im Maßregelvollzug starten.

Mit dem Urteil ist die 1. Große Strafkammer deutlich über die von der Staatsanwaltschaft beantragten fünf Jahre und zwei Jahre Haft hinausgegangen. Nur soweit das Urteil den 34-Jährigen betrifft, ist es rechtskräftig. Er hat die Strafe sofort akzeptiert. Die Verteidigerin des 24-Jährigen hat noch am selben Abend Revision eingelegt. Sie hatte 18 Monate auf Bewährung beantragt. wb