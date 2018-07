Wie Sottrumer Gruppen das Ferienprogramm zur Mitgliederwerbung nutzen

Eversen/Sottrum - Von Matthias Röhrs. Ein bisschen aus dem Takt sind sie noch, die sieben Jungen und das Mädchen, die sich an diesem Nachmittag im Eversener Mehrzweckhaus versammelt haben. Aber mit der Zeit wird das rhythmische Gefühl immer besser. Das Junge Orchester Auenland hat im Rahmen des Kinderferienprogramms zu einem Workshop für Percussion-Instrumente eingeladen. Mit einem Hintergedanken: „Es geht um Werbung, da brauchen wir niemanden etwas vorzumachen“, sagt Sandra Behrens, die Vorsitzende des Orchesters.

Wie in jedem Sommer bieten die Vereine, angefangen bei den Schützen und Sportlern und endend bei den Freiwilligen Feuerwehren, sowie andere Gruppen in der Samtgemeinde Sottrum Aktionen unter dem Mantel des Ferienprogramms an. Nicht nur das Auenland-Orchester hofft dadurch, Kinder und Jugendliche an die Sache heranzuführen, ist Behrens überzeugt. Und der Musik-Verein ist laut der Vorsitzenden und Dirigentin in Personalunion gar nicht mal so unerfolgreich dabei. In den vergangenen Jahren habe man durch das Ferienprogramm immer zwei oder drei Kinder halten können, die nun beim Auenland-Orchester an ihren Instrumenten ausgebildet werden. Die Trommel-Trolle, eine Gruppe im Verein für fünf- bis siebenjährige Kinder, sei einst aus einer Ferien-Aktion hervorgegangen.

Derweil hat Hannes Lehmann, der an diesem Nachmittag den Kindern die Grundlagen der Percussion vermittelt, seinen Schützlingen neue Instrumente zugewiesen. In Vierergruppen stehen sie sich an Basstrommel, Snare, Konga, Tom Toms und Co. gegenüber.

Lehmann geht an einen Computer und spielt „We will rock you“ von Queen ab. Der berühmte Grundrhythmus ist auch den Kindern bekannt. Dennoch ist bei allen die Konzentration anzusehen. In ihren Köpfen zählen sie den Takt mit. „Immer schön bis vier zählen“, hat Lehmann, der Ausbilder im Auenland-Orchester ist, ihnen vorher gesagt. Er steht zwischen den beiden Reihen, mit zwei Schlagstöcken in der Hand gibt er zusätzlich die Viertelnoten als Hilfestellung.

„Wichtig ist“, sagt er kurz darauf während einer Pause, „dass die Kinder bei diesen Aktionen möglichst viel spielen.“ Am Anfang hat er sie mit einer Vorstellungsrunde und Rhythmusübungen am eigenen Körper aufgelockert und ihnen die Grundlagen über die Instrumente und Notenwerte erklärt, dann ging es gleich los.

Interesse der Kinder ist groß

Einen spielerischen Ansatz verfolgen auch die Schützenvereine in der Samtgemeinde. Am vergangenen Wochenende luden beispielsweise die Reeßumer zu einer Olympiade mit Laser- und Luftgewehrschießen, Boccia sowie Kubb ein. 20 Kinder waren eingeplant, Organisator André Braber musste die Anzahl kurzfristig noch einmal um fünf Teilnehmer erhöhen. Den Vereinen geht es dabei mehr um die sportliche Komponente des Schützenwesens.

Dafür sei eine Aktion im Ferienprogramm gut geeignet, so Braber. Auch wenn im Zweifel nicht unbedingt der Reeßumer Verein direkt davon profitiert, sondern umliegende. Die haben zum Teil auch eigene Angebote – wie beispielsweise die Hassendorfer oder Bötersener. Zudem könne man so, erklärt Braber, auch Vorurteile gegenüber Schützen und ihren Waffengebrauch ausräumen. „Wir wollen nicht im Dunkeln bleiben.“

+ Sandra Behrens ist Dirigentin des Orchesters.

Die Feuerwehren versuchen ebenfalls, beim Ferienprogramm auf sich aufmerksam zu machen. Wobei: „Im Kindergartenalter ist das Interesse immer sehr groß, Jugendliche lassen sich schwerer begeistern“, sagt Jens Schiller, Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehren in der Samtgemeinde. Er glaubt, 50 bis 60 Prozent der an einer Ferienaktion teilnehmenden Kinder – etwa in Horstedt oder Hassendorf – könnte man für einen Beitritt in einer Kinderfeuerwehr gewinnen. Allerdings sind dort die Kapazitäten bereits erschöpft.

Für Kinder, die beim Jungen Orchester Auenland nach dem Ferienprogramm bleiben, gibt es neben den Trommel-Trollen noch die Flöten-Flöhe für Sechs- bis Achtjährige. Sie bilden sozusagen den Unterbau des Stammorchesters – ähnlich wie bei Kinder- und Jugendfeuerwehren. Die Mitglieder nehmen teilweise parallel Unterricht bei den beiden Ausbildern Lehmann und der Querflötistin Katharina Scherer. Dabei gilt: „Man kann als Orchester-Mitglied unterricht nehmen, aber keinen Unterricht nehmen, ohne beim Orchester mitzuspielen“, sagt Vorsitzende Sandra Behrens. Schließlich sei das Ensemble ein gemeinnütziger Verein und dürfe den gewerblichen Musikschulen keine Konkurrenz machen.

+ Volle Konzentration bei „We will rock you“. - Fotos: Röhrs

Ab und zu kann es aber vorkommen, dass die Nachwuchswerbung durch das Ferienprogramm nicht sofort zum Erfolg führt. Die Vereine blieben aber im Bewusstsein oder die Eltern entdeckten ihr Interesse. Das hat Behrens schon das eine oder andere Mal erlebt. „Wir zeigen Flagge“, sagt Jens Schiller. Das kann den Vereinen später noch zugute kommen. Denn, wie Behrens sagt: „Mitglieder werben und auch halten, das sind die härtesten Brote in der Vereinsarbeit.“