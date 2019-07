Ein gutes Jahr für Störche

Sottrum - Von Antje Holsten-körner. „So gut wie bei uns haben es die Störche nirgends“, hatte Horst-Albert Röhrs im Jahr 2017 in der Rotenburger Kreiszeitung Werbung für die beiden Horste, die einige Jahre zuvor auf Initiative von Ingo Fischbach mit der Jugendfeuerwehr im idyllisch gelegenen Biotop Richtung Clüversborstel aufgebaut worden waren, gemacht.

Zwar hatte zu diesem Zeitpunkt ein Storchenpaar einige Wochen zuvor Sottrum seit mehr 60 Jahren die ersten drei Jungtiere geschenkt, doch ein heftiges Gewitter mit drei bis vier Zentimeter großen Hagelkugeln tötete die Vögel. „Bei solchem Wetter legt sich normalerweise ein Storch auf die Jungen, damit ihnen nichts passiert“, sagt dazu Wilfried Glauch, Storchenbeauftragter des Nabu für den Südkreis. Das Unglück kann er sich nur mit der Unerfahrenheit der Störche erklären. Nach dem Tod ihrer Babys verschwand das Storchenpaar aus der Wiestegemeinde.

Ingo Fischbach, Horst-Albert Röhrs und Wilfried Glauch brauchten aber nicht lange zu warten, denn schon in der nächsten Saison bezog ein Paar einen Horst. „Da die Tiere nicht beringt sind, konnten wir nicht feststellen, ob es die Störche aus dem Vorjahr waren“, erklärt Glauch, der sich etwas über die Scheuheit der Sottrumer Vögel, die im Allgemeinen Geselligkeit und die Nähe zur Wohnbebauung lieben, wundert. Ein Junges fanden die Freunde von Meister Adebar im Nest.

Auch an den anderen Standorten im Landkreis verzeichnete der Storchenbeauftragte – vermutlich wegen Futterknappheit – nur jeweils ein oder zwei Storchenbabys. „Wir sind froh, dass es durchgekommen ist“, so Fischbach, der durch Statur und Tätowierungen alles andere wie ein Softie wirkt. Doch beim Thema „Störche“ zeigt sich schnell die weiche Seite des 47-jährigen Familienvaters. Für ihn ist das die Erfüllung eines Kindheitstraums. „Als wir noch in Clüversborstel wohnten, habe ich oft die faszinierenden Tiere beobachten können“, erzählt er mit leuchtenden Augen. In diesem Jahr schlug sein Herz noch höher, denn die am 3. März (Männchen) und 14. März (Weibchen) zurückgekehrten Vögel brüteten vier Junge aus, die Anfang Mai schlüpften.

Seitdem ist kaum ein Tag vergangenen, an dem Ingo Fischbach trotz seiner Berufstätigkeit nicht das Biotop ein bis drei Mal am Tag besuchte, um die Störche zu beobachten. „Ich warte noch darauf, dass er sein Bett mitbringt“, meint Horst-Albert Röhrs schmunzelnd. Mit seiner Begeisterung steckte Fischbach auch Ehefrau Ines und Sohn Tjark an. Der 17-Jährige durfte mit nach oben, als Wilfried Glauch vor einigen Wochen mit Hilfe eines Steigers in luftiger Höhe die Beringung der vier Kleinen vornahm. Beeindruckt ist ebenfalls Röhrs, dessen Schafherde im Sommer auf dem großzügigen Gelände zu Hause ist und von ihm morgens und abends besucht wird. „Herrlich, wenn die Störche fliegen“, schwärmt der 78-Jährige, der damals sofort sein Einverständnis zum Bau der Horste gab.

Inzwischen sind diese nur noch nachts belegt, tagsüber ist das Elternpaar oft mit den Jungen auf den benachbarten Wiesen unterwegs. Je nach Nahrungsangebot werden die Störchen noch bis Mitte/Ende August in Sottrum bleiben, bevor es sie in Richtung Süden zieht.

Nicht nur in der Wiestegemeinde ist die Freude über so viel Nachwuchs bei den Storchenpaaren groß. „Mit 26 Jungstörchen sind in diesem Jahr so viele wie noch nie im Südkreis geschlüpft“, so Wilfried Glauch. Mehr als die Hälfte davon wurden in der Samtgemeinde Sottrum ausgebrütet, denn auch in Hassendorf und Hellwege konnten jeweils vier Jungtiere verzeichnet werden, im neuen Horst in Ahausen schlüpften zwei Störche. „Wir haben hier die schönsten und kräftigsten Störche“, schwärmt Horst-Albert Röhrs mit einem Augenzwinkern.

Die große Anzahl erklärt sich der Storchenbeauftragte mit dem guten Futterangebot. „2019 ist ein gutes Mausjahr“, sagt der 71-Jährige. Aus dem gesamten Betreuungsgebiet gehen bei ihm immer wieder Meldungen ein, dass ganze Trupps von Störchen – bis zu sechs Tieren – sich zeitweise in der Gegend aufhalten.

„Dabei handelt es sich um sogenannte Junggesellen, das sind Störche vom ersten bis zum dritten Lebensjahr, die bis zur ihrer Geschlechtsreife mit drei Jahren in solchen Gruppen durch die Lande ziehen“, erklärt er. Durch das gute Futterangebot blieben die Trupps auch teilweise lange an einem Ort, führt der Storchenbeauftragte weiter aus.