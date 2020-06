Guter Start

Sottrum – Die Schulschließungen in den vergangenen Wochen und natürlich auch ihre teilweisen Öffnungen und alle Herausforderungen, die damit einhergingen. Auch wenn die Klassenzimmer leer waren, für die Lehrer am Sottrumer Gymnasium war es eine erfahrungsreiche Zeit. Erfahrungen, die aufgearbeitet werden müssen. Was hat sich bewährt? Welche Fehler wurden gemacht? Und was – das ist ja auch das Wichtigste an eine Schule – kann man lernen? Das Gymnasium hat mit dieser Aufarbeitung nun begonnen.

Immerhin: In einer Online-Konferenz hat das Gymnasium eigenen Angaben zufolge eine positive Zwischenbilanz ziehen und neue Methoden hybrider Lernmodelle diskutieren können. Natürlich habe es aber auch Probleme gegeben, so der Sprecher der Schule, Frank Lembke. Es sind Probleme, die wohl an jeder deutschen Schule in den vergangenen Monaten aufgetreten sind, als sich der Unterricht in die Kinder- und Jugendzimmer der Schüler verlagerte: Manche hatten zu Hause keinen eigenen Computer oder einen Internetzugang. Oder es gibt Eltern, die bei den Hausaufgaben der Kinder den Überblick verlieren. Jetzt, wo sie davon wissen, konnte man auf Lösungssuche gehen.

Mehr als 60 Lehrer des Gymnasiums haben sich daher Ende voriger Woche in 18 virtuellen Räumen getroffen. Im Format des sogenannten Barcamps, einer großen Online-Konferenz mit offenen Workshops, zogen die Pädagogen ein erstes Resümee des mittlerweile schon zehn Wochen andauernden Online-Unterrichts.

Allgemeine Themen wie „Chancen und Grenzen der Schule zu Corona-Zeiten“ oder „Ideen zum Hybrid-Unterricht“ wechselten sich dabei mit speziellen Angeboten ab, so Lembke weiter.

Wie kann mit virtuellen Spieleabenden die Klassengemeinschaft erhalten werden? Oder wie reagiert man auf die Bedenken vieler Eltern, dass sich ihre Kinder aufgrund der Vielzahl an Online-Plattformen überfordert zeigen? Organisiert hatten den kollegialen Austausch die Leiterin der Abteilung Deutsch, Corinna Lammert, und der Oberstufenkoordinator, Timo Karsch. „Die vielen tollen Angebote sprechen für die Qualität unseres Kollegiums“, betonte Lammert in der Abschlussrunde. Während Schulleitungen anderer Schulen die Dringlichkeit solcher Formate oftmals verschliefen, habe man am Gymnasium Sottrum das Gebot der Stunde erkannt und ad hoc große Unterstützung erfahren, glaubt die Lehrerin.

Insgesamt, so die Meinung im Kollegenkreis laut Lembke, sei die digitale Umstellung des Unterrichts sehr positiv verlaufen, bedürfe in einer zweiten Phase jedoch weiterer konzeptioneller Bündelung. Für die sieht die Schule Hilfebedarf. In dieser Hinsicht formuliert Schulleiter Ferdinand Pals ein für ihn wichtiges Ergebnis des Barcamps. „Bei aller Freude dürfen wir diejenigen Schüler nicht aus dem Blick verlieren, die dem notwendigen Hybrid-Unterricht aufgrund sozialer Härten nicht folgen können.“ Daher sei es unerlässlich, so appelliert er, „dass der Schulträger uns endlich eine ausreichend hohe Zahl an Tablets für den Online-Unterricht zur Verfügung stellt.“ mro